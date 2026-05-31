Xiaomi chystá odpověď na Privacy Display od Samsungu. Prý bude součástí HyperOS 4 Leaker Yogesh Brar tvrdí, že Xiaomi chystá obdobu funkce Privacy Display ze Samsungu Galaxy S26 Ultra. Ochrana proti čtení obrazovky přes rameno by měla dorazit s aktualizací HyperOS 4 ještě letos. Vše nasvědčuje softwarovému řešení, které by na rozdíl od hardwaru Samsungu mohlo zamířit i na starší telefony. Adam Kurfürst Publikováno: 31.5.2026 08:00 Pokud máte obavy, že vám někdo v tramvaji nebo v kavárně bude koukat přes rameno do telefonu, kromě koupě speciálního ochranného skla s tím většinou nic moc neuděláte. Samsung tento problém u modelu Galaxy S26 Ultra vyřešil funkcí Privacy Display, která zúží pozorovací úhly a obsah ukáže jen tomu, kdo se dívá zepředu. Teď to vypadá, že podobnou ochranu chystá i největší rival jihokorejské značky. Xiaomi ji prý zabuduje do nadcházející verze svého systému, byť zatím není jasné, jak přesně bude fungovat. Novinka prý dorazí se systémem HyperOS 4 Hlavní neznámá: čistě software, nebo i hardware? Novinka prý dorazí se systémem HyperOS 4 Informace pochází od známého leakera Yogeshe Brara, podle něhož Xiaomi pracuje na obdobě Privacy Display. Funkce by se měla objevit jako součást aktualizace HyperOS 4, a to ještě letos. Xiaomi is working on a Samsung's Privacy Display like featureIt will launch with the new HyperOS 4 later this year.— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 26, 2026 Samotný princip je u Samsungu jasný. Galaxy S26 Ultra využívá panel s technologií Flex Magic Pixel, který kombinuje běžné pixely pro standardní zobrazení a směrové pixely omezující vyzařování světla do stran. Uživatel si může zúžit pozorovací úhly buď pro celou obrazovku, nebo jen pro vybrané aplikace, typicky bankovnictví či zprávy. Jde tedy o hardwarovou vlastnost displeje, nikoliv o pouhý softwarový filtr. Hlavní neznámá: čistě software, nebo i hardware? Právě tady je háček. To, že má funkce dorazit jako součást aktualizace systému, silně naznačuje softwarové řešení. Pokud Xiaomi nepřipraví telefony se speciálním panelem, nemůže pixely fyzicky natáčet jako Samsung. Softwarová varianta by tak nejspíš fungovala jinak. Úplně vyloučit hardwarovou cestu ovšem nelze. I zmínky o Privacy Display od Samsungu se nejdřív objevily v softwaru a teprve potom ve fyzické podobě, takže HyperOS 4 by teoreticky mohl pouze odemknout schopnost nového panelu. Softwarový přístup by přitom měl i své výhody. Displej Galaxy S26 Ultra schytal kritiku za to, že je tmavší než u předchůdce a některým uživatelům namáhá oči. Řešení postavené čistě na softwaru by do jasu ani zdraví očí takto zasahovat nemuselo, a navíc by se mohlo podívat i na starší telefony, ale samozřejmě se nabízí otázka, jak by bylo v praxi efektivní. Na další podrobnosti si zkrátka ještě budeme muset počkat. Je ale evidentní, že se čínští výrobci pokouší o vytvoření relevantní odpovědi na Privacy Display od Samsungu, který se po vydání Galaxy S26 Ultra stal středem pozornosti. Uvítali byste ochranu proti čtení obrazovky přes rameno i u svého telefonu? Zdroje: Android Authority, xiaomiui.net, Yogesh Brar (X) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi