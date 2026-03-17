Recenze Samsung Galaxy S26 Ultra: Stále nejkomplexnější Android s vítanými zlepšeními
Samsung Galaxy S26 Ultra je nejtenčí a nejlehčí Ultra v historii Privacy Display s hardwarově integrovanou ochranou soukromí je unikát, za který se ale platí 8bitovým panelem Optika ALoP posouvá noční fotografii dopředu, AI funkce jsou užitečné — ale většina z nich česky neumí Jakub Kárník Publikováno: 17.3.2026 18:00 Každý rok se Samsung ptá sám sebe, kolik inovací stačí k tomu, aby zákazníci vyměnili loňskou Ultru za letošní. U Galaxy S26 Ultra zní odpověď překvapivě upřímně: ne moc, ale tam, kde to pocítíte. Displej, na který nikdo jiný nevidí. Fotoaparát, který v noci propustí skoro o polovinu víc světla. Nabíjení, které konečně opouští šestiletý strop 45 wattů. A kolem toho spousta umělé inteligence, z níž je většina skutečně užitečná — pokud tedy mluvíte anglicky. Galaxy S26 Ultra startuje na 35 699 Kč a po dvou týdnech testování mám docela jasno, pro koho je a pro koho ne. Zaoblené rohy a konec éry titanu Samsung letos udělal něco, co si od S24 Ultra přálo překvapivě mnoho lidí — zaoblil rohy. Galaxy S26 Ultra se designově přibližuje základnímu modelu S26 a oproti hranatému stylu éry Note je v ruce výrazně příjemnější. Tloušťka klesla na 7,9 mm (z 8,2 mm u S25 Ultra), hmotnost na 214 gramů (z 218 g). Číselně drobnosti, ale v dlani rozdíl pocítíte okamžitě — telefon je kompaktnější, než byste od 6,9palcového displeje čekali. Titanový rámeček nahradil hliník, konkrétně slitina Armor Aluminum. Samsung díky tomu sjednotil barvu rámečku a zad, takže telefon působí celistvěji. K dispozici je v barvách Cobalt Violet, Sky Blue, Black a White, online exkluzivně pak Silver Shadow a Pink Gold. Moje testovací Sky Blue vypadá fantasticky — bílá je až křiklavá a v ruce skoro září. Displej kryje Corning Gorilla Armor 2, záda pak Gorilla Glass Victus 2. Odolnost IP68 je samozřejmostí. Za dva týdny bez krytu a ochranné fólie nemám jediný škrábanec, ale u telefonu za 36 tisíc bych kryt přece jen doporučil — plocha je zkrátka velká a hliník klouže. S Pen zůstává a je tenčí než loni. Spodní hrana je nově zkosená, aby kopírovala zakřivení telefonu — drobnost, kvůli které ale musíte dávat pozor na správnou orientaci při zasouvání, jinak pero mírně vyčnívá. Osobně S Pen používám výjimečně, ale jeho přítomnost v Ultra modelu považuju za důležitou součást identity řady. Příjemným bonusem pro ty, kteří řeší opravitelnost: Samsung baterii uchytil pomocí plastových táhel (pull-tabs), takže její výměna nevyžaduje agresivní chemikálie ani teplo. Většina interních modulů včetně kamer a reproduktorů je oddělená a snadno přístupná. Privacy Display: displej, na který nikdo jiný nevidí Pokud S26 Ultra něco odlišuje od úplně všeho na trhu, je to Privacy Display. Nejde o softwarový trik ani nalepenou fólii — Samsung integroval ochranu soukromí přímo do hardwarové struktury 120Hz AMOLED panelu. Technologie interně označovaná jako Flex Magic Pixel využívá dva typy pixelů: standardní „široké“ pro běžné zobrazení a „úzké“ směrové pixely, které omezují emisi světla do stran. V praxi to funguje ve třech režimech. Při vypnutém Privacy Display se telefon chová jako jakýkoli jiný. Partial Privacy zakryje černým blokem pouze příchozí notifikace. Maximum Privacy pak ztmaví celý obsah displeje pro kohokoli, kdo se dívá z boku. Aktivace je přes rychlé přepínače a funkci lze nastavit i pro konkrétní aplikace — typicky bankovnictví nebo zprávy. Je to funkce, kterou předvádím každému, kdo se zeptá, co je na telefonu nového. A reakce jsou pokaždé stejné — údiv. V MHD nebo kavárně to dává smysl víc, než byste čekali. Samsung upozorňuje, že nejde o stoprocentní záruku neviditelnosti, ale jako doplňková vrstva ochrany je to geniální řešení. Má to ale dva háčky: při zapnutém Privacy Display je obraz mírně tlumenější a méně sytý i při pohledu zepředu. V praxi jsem si na to zvykl během dne a při běžném používání rozdíl nevnímám, ale na přímém srovnání s vypnutým režimem ho uvidíte. Samsung také kvůli směrovému vyzařování přešel na kruhové pixely místo dosavadních oválných. Při bližším pohledu je patrná jemná pixelace i s vypnutým režimem soukromí. A co je podstatnější — panel je stále 8bitový s ditheringem FRC (Frame Rate Control), který rychlým přepínáním barev vytváří iluzi odstínů, které hardware nativně neumí. Marketing mluví o „miliardě barev“, realita je sofistikovaný trik. Pro většinu uživatelů je to nepodstatné, ale citlivější jedinci mohou zaznamenat vyšší únavu, podobně jako u agresivnějšího PWM stmívání. Čínská konkurence s nativními 10bitovými panely je v tomto ohledu napřed. Optika ALoP: tichá revoluce ve fotoaparátu Specifikace fotoaparátů na papíře vypadají povědomě — 200Mpx hlavní snímač, 50Mpx ultraširokoúhlý, 10Mpx 3× teleobjektiv a 50Mpx 5× periskopický teleobjektiv. Čísla jsou stejná jako u S25 Ultra. Rozdíl se ale schovává za nimi, v optice. Samsung letos nasadil technologii ALoP (All Lenses on Prism), která zásadně mění vnitřní uspořádání teleobjektivu. Klasické periskopické systémy skládaly čočky vertikálně, což limitovala tloušťka telefonu. ALoP umožňuje horizontální stohování čoček přímo na hranol, takže Samsung mohl zvětšit průměr optiky bez nárůstu rozměrů modulu — ten je naopak o 22 % menší. A jaké jsou výsledky? hlavní snímač dostal clonu f/1.4 (z f/1.7), což znamená nárůst zachyceného světla o 47 %. Pětinásobný teleobjektiv se zlepšil z f/3.4 na f/2.9, tedy o 37 % více světla. V praxi to pocítíte při focení za šera a v noci — snímky jsou čistší, s nižším šumem, protože snímač může pracovat s nižšími hodnotami ISO. Denní fotografie je na úrovni, kterou od Samsungu čekáte — barvy jsou přesné, dynamický rozsah konzistentní a zoomování na 10× stále produkuje použitelné výsledky s překvapivými detaily. Portrétní režim bezchybně odděluje subjekt od pozadí a pleťové tóny působí přirozeně. Ultraširokoúhlý snímač s 50 Mpx, f/1.9 a duálním PDAF ostřením konečně funguje i jako slušný makro objektiv. Tip pro fotografy: skrytý 24Mpx režim a Camera Assistant Tohle v testech nenajdete, ale je to informace, která může zásadně změnit kvalitu vašich snímků. V aplikaci Expert RAW existuje 24Mpx režim, který nabízí optimální rovnováhu mezi detaily a dynamickým rozsahem. Vyhýbá se artefaktům pixel binningu u 12Mpx snímků i nadměrnému šumu u plného 200Mpx rozlišení. Pokud fotíte do RAW a chcete maximum, tenhle režim je zlatý střed. Druhý tip se týká funkce Focus Enhancer. Ve výchozím nastavení telefon při pokusu o makro automaticky přepíná na ultraširokoúhlý objektiv, což produkuje ploché snímky bez hloubky ostrosti. Řešením je instalace modulu Camera Assistant (je v Galaxy Store zdarma). V něm vypněte automatické přepínání objektivů. Tím můžete vynutit použití 3× nebo 5× teleobjektivu pro makro snímky — výsledkem jsou fotky s profesionálním bokehem a výrazně lepšími detaily. Minimální ostřící vzdálenost 5× teleobjektivu se sice zvětšila na přibližně 52 cm (z 26 cm u S25 Ultra), což je daň za ALoP, ale pro běžné detailní snímky to stačí. Video: Horizon Lock nahrazuje gimbal Největší novinka ve videu se jmenuje Horizon Lock a funguje v rámci režimu Super Steady. Princip je jednoduchý — ať telefon natáčíte, jak chcete, horizont zůstane rovný. I při otočení o 360 stupňů je výsledné video stabilní, maximálně s mírným zhoupnutím. Technologie je inspirovaná akčními kamerami a v praxi eliminuje potřebu externího gimbalu pro běžné dynamické natáčení. Ultra dále zvládá natáčení v 8K při 30 fps a jako jediný model řady S26 podporuje formát APV — prakticky bezztrátový video formát, který Samsung staví jako konkurenci pro Apple ProRes. Pro běžné uživatele nemá APV velký smysl (soubory jsou obrovské), ale pro tvůrce obsahu jde o zásadní rozšíření možností postprodukce. Snapdragon 8 Elite Gen 5: výkon, o kterém nepřemýšlíte S26 Ultra pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, vyráběný 3nm procesem TSMC. Dvě primární jádra Oryon taktovaná na 4,61 GHz doplňuje šestice úspornějších jader. Samsung hlásí nárůst výkonu NPU o 39 %, GPU o 24 % a CPU o 19 % oproti předchůdci. Důležitá poznámka: Ultra jako jediný model řady S26 dostala Snapdragon i v Česku. Základní S26 a S26+ jedou na Exynosu 2600. V benchmarcích se telefon pohybuje na špici — Geekbench 6 single-core 3 733, multi-core 11 444, 3DMark Wild Life Extreme 7 587. V praxi je ale podstatnější, jak se chová při zátěži. Samsung kompletně přepracoval chlazení na čtyřvrstvý systém: redesignovaná odpařovací komora s o 21 % vyšší efektivitou, grafitová podložka a fólie pro rychlý odvod tepla k hliníkovému rámečku, termální podložky na klíčových komponentech a poprvé ve větší míře i teplovodivá pasta přímo na procesoru a paměťových čipech — technika běžnější u notebooků než u telefonů. KOUPIT GALAXY S26 ULTRA VÝHODNĚ Výsledek? Při hraní náročných her i delším natáčení 4K videa telefon sice na zádech zahřeje, ale nedochází k dramatickému throttlingu výkonu. Oproti S25 Ultra je zlepšení znatelné. Paměťová výbava startuje na 12 GB RAM a 256 GB úložišti, vyšší konfigurace nabízejí 512 GB nebo 1 TB s 16 GB RAM. Úložiště typu UFS 4.1 a paměti LPDDR5X jsou to nejrychlejší, co aktuálně v telefonu dostanete. Baterie: konečně 60 wattů, ale kapacita stojí na místě Kapacita baterie zůstává na 5 000 mAh. V kontextu čínských vlajkových lodí, které běžně nabízejí 6 000–7 000 mAh díky technologii silicon-carbon, je to konzervativní volba. Samsung to kompenzuje efektivitou čipsetu a softwaru, a nutno říct, že výdrž je v praxi nadprůměrná — bez problémů přes jeden a půl dne běžného používání. V den, kdy jsem začal s plnou baterií v 8 ráno, telefon vydržel do 23 hodin následujícího dne. Hlavní novinka je v nabíjení. Po šesti letech na 45 wattech Samsung konečně přešel na 60W kabelové nabíjení (Super Fast Charging 3.0). Z nuly na 76 % za 30 minut, plné nabití za 52 minut. Bezdrátové nabíjení podporuje až 25 W, což je rovněž vylepšení. Slabé místo? Samsung do S26 Ultra opět nezabudoval magnety pro Qi2. Oficiální vysvětlení nezaznělo, ale technické rozbory naznačují, že magnety by mohly interferovat s digitizérem S Penu. Pro magnetické příslušenství tak potřebujete pouzdro třetích stran. Když však Apple zvládá MagSafe i v nejlevnějším iPhonu 17e, je to od Samsungu zklamání. One UI 8.5: AI agenti, kteří česky většinou mlčí Galaxy S26 Ultra běží na Androidu 16 s One UI 8.5 a garancí 7 let softwarových i bezpečnostních aktualizací. Software je nejambicióznější částí letošní generace — Samsung přechází od reaktivního asistenta k proaktivním AI agentům, kteří mají předvídat vaše potřeby. Většina z nich funguje solidně. Problém je jinde. Now Nudge je nejzajímavější novinka. Systém analyzuje obsah na obrazovce a nabízí kontextové návrhy — pokud vám někdo napíše „pošli mi fotky z Barcelony“, objeví se odkaz přímo na snímky z dané lokace. Pokud se domluvíte na večeři v pátek, vyskočí odkaz do kalendáře s vašimi volnými časy. Koncept je skvělý a v angličtině funguje překvapivě dobře. V češtině ale Now Nudge nefunguje a Samsung zatím termín lokalizace neoznámil. Stejný problém má Call Screening — AI přijme neznámý hovor za vás, zeptá se volajícího na jméno a důvod a živě přepisuje odpověď na displej. Pokud vyhodnotí hovor jako spam, automaticky ho ukončí. Funkce podporuje 13 jazyků včetně polštiny, ale čeština mezi nimi chybí. Totéž platí pro Scam Detection (detekce podvodných hovorů v reálném čase) — ta zatím umí pouze korejsky s plánovaným rozšířením do angličtiny. Co naopak v češtině funguje: asistent pro psaní textů (generování, souhrny, změna tónu, kontrola pravopisu), Circle to Search (nově umí vyhledat více objektů najednou), Document Scan (automatické skenování dokumentů s odstraněním stínů a záhybů), AI úpravy fotografií v Galerii včetně textových promptů a třídění screenshotů do osmi kategorií. Nově je možné zadávat příkazy pro úpravu fotek i hlasem — například změna barvy oblečení na portrétu nebo přeměna jarní fotky na zimní funguje rychle a překvapivě přesně. Vedle Bixby a Gemini je v systému nově integrovaný i AI vyhledávač Perplexity, který funguje napříč systémovými aplikacemi a aktivovat ho lze i podržením bočního tlačítka. Tři asistenti v jednom telefonu zní jako chaos, ale v praxi se jejich kompetence překrývají méně, než byste čekali. Audio Eraser nově funguje i na videích z aplikací třetích stran jako YouTube nebo Instagram — tlumí nežádoucí zvuky na pozadí a zesiluje hlasy. Je to spíš doplňková vychytávka než funkce na denní použití, ale pro záchrannou úpravu videa se špatným zvukem se hodí. Good Lock: tady Samsung pořád vede Pro náročnější uživatele zůstává Good Lock jedním z nejsilnějších argumentů pro Samsung. V kombinaci s One UI 8.5 přibývají nové moduly: LockStar umožňuje manuálně nastavit jas Always On Display a přidávat vlastní texty nebo 3D efekty k animacím odemknutí. Home Up přidává možnost vyčistit menu sdílení od nepoužívaných aplikací a kombinovat různé Edge panely do jednoho. QuickStar nabízí editaci horního panelu v landscape módu a výměnu systémových ikon za vlastní obrázky. Oproti loňskému One UI 7, které sklízelo kritiku za ztrátu přehlednosti notifikačního panelu, je 8.5 o krok zpět k použitelnosti. Není to návrat k dřívější dokonalosti, ale Samsung alespoň přestal aktivně zhoršovat to, co fungovalo. České ceny a zaváděcí akce Galaxy S26 Ultra se v Česku prodává v následujících konfiguracích: 256 GB / 12 GB RAM za 35 699 Kč, 512 GB / 12 GB RAM za 40 599 Kč a 1 TB / 16 GB RAM za 47 999 Kč. V rámci zaváděcí akce Samsung nabízí vyšší paměťovou variantu za cenu nižší konfigurace, výkup starého zařízení a bonus za recenzi (reproduktor Samsung Music Frame nebo vysavač Samsung Jet 65, omezený počet kusů). Studenti s kartou ISIC mohou u vybraných prodejců získat dalších 7 % slevy. Závěrečné hodnocení Galaxy S26 Ultra není telefon, který vás ohromí jedním velkým skokem. Je to telefon, který vás přesvědčí desítkou menších vylepšení, z nichž každé dává smysl. Privacy Display je funkce, o které jste nevěděli, že ji chcete — a jakmile ji máte, nechcete se jí vzdát. Optika ALoP posouvá noční fotografii kupředu bez navýšení rozměrů, 60W nabíjení je konečně důstojné a Horizon Lock ve videu eliminuje potřebu gimbalu. Na druhou stranu — baterie 5 000 mAh v roce 2026 vypadá konzervativně, 8bitový panel s ditheringem je kompromis, který Samsung dostatečně nekomunikuje, absence Qi2 magnetů zamrzí a velká část AI funkcí v češtině prostě nefunguje. Pokud máte S25 Ultra, důvod k upgradu je slabý. Pokud ale přecházíte ze staršího modelu nebo z jiné značky, S26 Ultra je aktuálně nejkompletnější Android telefon na trhu — s výhradou, že za tu kompletnost zaplatíte i tam, kde by Samsung mohl dát víc. Klady Privacy Display — unikátní hardwarová funkce optika ALoP výrazně zlepšuje noční fotografii nejtenčí a nejlehčí Ultra v historii 60W nabíjení, vynikající výdrž baterie Horizon Lock stabilizace videa 7 let aktualizací, S Pen, Good Lock Zápory 8bitový panel s ditheringem místo nativního 10bitu baterie 5 000 mAh zaostává za čínskou konkurencí absence vestavěných magnetů Qi2 zvětšená minimální ostřící vzdálenost 5× teleobjektivu Hodnocení redakce: 89 % Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra