Unikly další detaily o Samsungu Galaxy S27 Pro. Tentokrát byla prozrazena kapacita baterie Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S27 Pro má podle úniku dostat 5 000mAh baterii, stejně velkou, jako má loňská Ultra Díky menšímu 6,47" displeji by Pro mohl ve výdrži dorovnat, nebo i překonat dražší Ultru Větší článek se prý do kompaktního těla vešel díky vynechání pera S Pen Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 O modelu Galaxy S27 Pro toho v posledních týdnech uniklo poměrně dost a postupně se z dílčích zpráv skládá telefon, který může pořádně zamíchat kartami. Samsung u něj zřejmě jde cestou kompaktní vlajky s výbavou Ultry, jen bez dotykového pera S Pen. Nejnovější únik se týká baterie a právě kvůli němu začíná Pro vypadat jako možná praktičtější volba než jeho větší a zřejmě i dražší sourozenec. Stejná baterie jako v Ultře Ve výdrži může Ultru i předehnat Stejná baterie jako v Ultře Informaci přinesl leaker vystupující na síti X pod přezdívkou kro. Podle něj Galaxy S27 Pro dostane článek s kapacitou 5 000 mAh. To je přesně tolik, kolik nabízí současná Galaxy S26 Ultra, a vlastně i každá Ultra od začátku této řady. Na takto kompaktní model jde o nadprůměrnou porci energie. The Galaxy Pro is expected to be around 6.5 inches, come without an S Pen, and cram in a 5,000mAh battery.— kro (@kro_itnyang) June 5, 2026 Ve výdrži může Ultru i předehnat Tady je ta zajímavá část. Galaxy S27 Pro má mít podle úniků 6,47″ displej, tedy citelně menší plochu než velká Ultra. Menší obrazovka spotřebuje méně energie, takže i při shodné kapacitě může Pro v praxi vydržet déle. Pomoci by měl i stejný čip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, který oba telefony údajně sdílejí. Háček je v tom, že server Gizmochina připomíná dřívější zprávy o samotné Galaxy S27 Ultra. Ta měla dostat o něco větší baterii v rozmezí 5 200 až 5 500 mAh. Na papíře by tedy Ultra měla mít navrch, jenže menší displej Pro tento rozdíl může z velké části smazat. Máte Samsung Galaxy S25? One UI 9 byste tentokrát mohli dostat dříve Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Otázkou zůstává, jak se větší baterie do menšího těla vejde. Nabízí se odpověď v absenci pera S Pen. Ultra na něj musí uvnitř konstrukce vyhradit nemalý prostor, zatímco Pro stylus podle úniků vynechá. Uvolněné místo tak může zaplnit právě objemnější článek. Pokud se úniky potvrdí, mohl by být Galaxy S27 Pro lákadlem pro každého, kdo touží po výbavě Ultry, ale odrazuje ho její velikost a cena. Komu naopak chybí pero S Pen nebo nejlepší teleobjektiv v řadě, ten zřejmě i nadále sáhne po plnotučné Ultře. Premiéra se očekává v únoru. Vyměnili byste velkou Ultru za menší Pro, který možná vydrží déle? Zdroje: Android Headlines, Gizmochina, kro/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung spekulace vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025