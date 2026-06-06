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Unikly další detaily o Samsungu Galaxy S27 Pro. Tentokrát byla prozrazena kapacita baterie

  • Samsung Galaxy S27 Pro má podle úniku dostat 5 000mAh baterii, stejně velkou, jako má loňská Ultra
  • Díky menšímu 6,47" displeji by Pro mohl ve výdrži dorovnat, nebo i překonat dražší Ultru
  • Větší článek se prý do kompaktního těla vešel díky vynechání pera S Pen

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
6.6.2026 18:00
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O modelu Galaxy S27 Pro toho v posledních týdnech uniklo poměrně dost a postupně se z dílčích zpráv skládá telefon, který může pořádně zamíchat kartami. Samsung u něj zřejmě jde cestou kompaktní vlajky s výbavou Ultry, jen bez dotykového pera S Pen. Nejnovější únik se týká baterie a právě kvůli němu začíná Pro vypadat jako možná praktičtější volba než jeho větší a zřejmě i dražší sourozenec.

Stejná baterie jako v Ultře

Informaci přinesl leaker vystupující na síti X pod přezdívkou kro. Podle něj Galaxy S27 Pro dostane článek s kapacitou 5 000 mAh. To je přesně tolik, kolik nabízí současná Galaxy S26 Ultra, a vlastně i každá Ultra od začátku této řady. Na takto kompaktní model jde o nadprůměrnou porci energie.

Ve výdrži může Ultru i předehnat

Tady je ta zajímavá část. Galaxy S27 Pro má mít podle úniků 6,47″ displej, tedy citelně menší plochu než velká Ultra. Menší obrazovka spotřebuje méně energie, takže i při shodné kapacitě může Pro v praxi vydržet déle. Pomoci by měl i stejný čip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, který oba telefony údajně sdílejí.

Háček je v tom, že server Gizmochina připomíná dřívější zprávy o samotné Galaxy S27 Ultra. Ta měla dostat o něco větší baterii v rozmezí 5 200 až 5 500 mAh. Na papíře by tedy Ultra měla mít navrch, jenže menší displej Pro tento rozdíl může z velké části smazat.

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Otázkou zůstává, jak se větší baterie do menšího těla vejde. Nabízí se odpověď v absenci pera S Pen. Ultra na něj musí uvnitř konstrukce vyhradit nemalý prostor, zatímco Pro stylus podle úniků vynechá. Uvolněné místo tak může zaplnit právě objemnější článek.

Pokud se úniky potvrdí, mohl by být Galaxy S27 Pro lákadlem pro každého, kdo touží po výbavě Ultry, ale odrazuje ho její velikost a cena. Komu naopak chybí pero S Pen nebo nejlepší teleobjektiv v řadě, ten zřejmě i nadále sáhne po plnotučné Ultře. Premiéra se očekává v únoru.

Vyměnili byste velkou Ultru za menší Pro, který možná vydrží déle?

Zdroje: Android Headlines, Gizmochina, kro/X

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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