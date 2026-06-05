Máte Samsung Galaxy S25? One UI 9 byste tentokrát mohli dostat dříve Hlavní stránka Zprávičky Samsung podle úniku spustil interní testování nadstavby One UI 9 pro řadu Galaxy S25 První testovací build se objevil zhruba o dva týdny dříve než loni u One UI 8 pro Galaxy S24 Beta verze pro Galaxy S25 by se mohla rozběhnout už tento měsíc, případně v červenci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Majitelé Galaxy S26 si novou nadstavbu One UI 9 postavenou na Androidu 17 osahali už v polovině května, kdy Samsung spustil veřejnou beta verzi. Vlastníci loňské řady Galaxy S25 tak zatím jen přihlíželi. Podle čerstvého úniku se ale jejich řada blíží rychleji, než se čekalo. Samsung totiž údajně už interně testuje One UI 9 právě pro Galaxy S25. Co o testování zatím víme Beta může přijít brzy, majitelé Galaxy S24 si počkají Co o testování zatím víme Informaci přinesl známý leaker Tarun Vats, který na síti X uvedl, že zachytil první interní testovací build One UI 9 pro řadu Galaxy S25. Verzi softwaru se mu ovšem kvůli šifrování nepodařilo rozklíčovat, takže o konkrétních změnách a funkcích zatím nemáme jediný detail. Exclusive ‼️Galaxy S25 Series: Samsung has started internal testing of One UI 9 for the Galaxy S25 Series.We have now spotted the first internal test build, although we are currently unable to decrypt the build version. Interestingly, it has been spotted around 2 weeks… pic.twitter.com/G1qCqR0gFg— Tarun Vats (@tarunvats33) June 5, 2026 Zajímavé je především načasování. Vats připomíná, že loni se první interní build One UI 8 pro Galaxy S24 objevil až 19. června. Letošní build pro Galaxy S25 se přitom ukázal zhruba o dva týdny dříve, což naznačuje, že Samsung má vývoj rozjetý v předstihu. Beta může přijít brzy, majitelé Galaxy S24 si počkají Podle Vatse by se beta program One UI 9 pro Galaxy S25 mohl rozběhnout už tento měsíc, případně v červenci (ten však nebude k dispozici v Česku). To by odpovídalo i očekávanému harmonogramu, podle kterého má stabilní verze pro řadu Galaxy S25 dorazit zhruba ve stejném okně jako pro Galaxy S26, tedy v létě po představení skládaček Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8. Chcete Samsung pod 7 tisíc? Galaxy A37 5G vyšel na jaře a už stihl pořádně zlevnit Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Hůř jsou na tom majitelé předloňské řady Galaxy S24. U ní podle leakera zatím žádné podobné aktivity neprobíhají a na první náznaky testování si počkají nejdříve příští měsíc. Těšíte se na One UI 9 na svém Galaxy S25? Zdroje: Android Authority, Tarun Vats (X) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon nadstavba Samsung Samsung Galaxy S25 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025