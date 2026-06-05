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Máte Samsung Galaxy S25? One UI 9 byste tentokrát mohli dostat dříve

  • Samsung podle úniku spustil interní testování nadstavby One UI 9 pro řadu Galaxy S25
  • První testovací build se objevil zhruba o dva týdny dříve než loni u One UI 8 pro Galaxy S24
  • Beta verze pro Galaxy S25 by se mohla rozběhnout už tento měsíc, případně v červenci

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
5.6.2026 20:00
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Majitelé Galaxy S26 si novou nadstavbu One UI 9 postavenou na Androidu 17 osahali už v polovině května, kdy Samsung spustil veřejnou beta verzi. Vlastníci loňské řady Galaxy S25 tak zatím jen přihlíželi. Podle čerstvého úniku se ale jejich řada blíží rychleji, než se čekalo. Samsung totiž údajně už interně testuje One UI 9 právě pro Galaxy S25.

Co o testování zatím víme

Informaci přinesl známý leaker Tarun Vats, který na síti X uvedl, že zachytil první interní testovací build One UI 9 pro řadu Galaxy S25. Verzi softwaru se mu ovšem kvůli šifrování nepodařilo rozklíčovat, takže o konkrétních změnách a funkcích zatím nemáme jediný detail.

Zajímavé je především načasování. Vats připomíná, že loni se první interní build One UI 8 pro Galaxy S24 objevil až 19. června. Letošní build pro Galaxy S25 se přitom ukázal zhruba o dva týdny dříve, což naznačuje, že Samsung má vývoj rozjetý v předstihu.

Beta může přijít brzy, majitelé Galaxy S24 si počkají

Podle Vatse by se beta program One UI 9 pro Galaxy S25 mohl rozběhnout už tento měsíc, případně v červenci (ten však nebude k dispozici v Česku). To by odpovídalo i očekávanému harmonogramu, podle kterého má stabilní verze pro řadu Galaxy S25 dorazit zhruba ve stejném okně jako pro Galaxy S26, tedy v létě po představení skládaček Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8.

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Hůř jsou na tom majitelé předloňské řady Galaxy S24. U ní podle leakera zatím žádné podobné aktivity neprobíhají a na první náznaky testování si počkají nejdříve příští měsíc.

Těšíte se na One UI 9 na svém Galaxy S25?

Zdroje: Android Authority, Tarun Vats (X)

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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