Chcete Samsung pod 7 tisíc? Galaxy A37 5G vyšel na jaře a už stihl pořádně zlevnit Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A37 5G je středotřídní telefon se 6,7" Super AMOLED displejem se 120 Hz a slibovanými 6 lety aktualizací systému Na Heurece teď stojí od 6 588 Kč místo 10 499 Kč při uvedení (úspora 3 911 Kč) Za tuto cenu dostanete 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací, odolnost IP68 a baterii 5 000 mAh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Samsung uvedl řadu A37 na jaře s doporučenou cenou 10 499 Kč. Od té doby se telefon na trhu usadil a Galaxy A37 5G ve verzi 6/128 GB teď seženete od 6 588 Kč. Aktuální cenu a dostupnost u jednotlivých prodejců si můžete ověřit přímo na Heurece, ceny se u střední třídy mění poměrně často. CHCI GALAXY A37 Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete spolehlivý telefon s dlouhou podporou a kvalitním AMOLED displejem za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete hodně výkonu na hry nebo vám vadí chybějící slot na paměťovou kartu a nabíječka v balení.💡 Za 6 588 Kč jde o jeden z nejvýhodnějších poměrů cena/výbava ve střední třídě – proti ceně při uvedení ušetříte skoro 4 000 Kč. Proč je tenhle telefon zajímavý Galaxy A37 5G cílí na lidi, kteří chtějí moderní telefon s dlouhou podporou, ale nechtějí platit za vlajkovou loď. Hlavním lákadlem je 6 generací aktualizací Androidu a 6 let bezpečnostních záplat – to je v této cenové kategorii nadprůměr, většina konkurentů končí kolem čtyř let. Telefon tak má reálnou šanci vydržet vám použitelný i za pět let. Když k tomu připočtete pokles ceny na 6 588 Kč, dostáváte zařízení, jehož cena za rok provozu vychází velmi příznivě. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 6,7″ Super AMOLED s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz, takže scrollování i animace působí plynule. Díky vysokému špičkovému jasu (kolem 1 900 nitů) a funkci Vision Booster je obrazovka dobře čitelná i na přímém slunci. O výkon se stará osmijádrový procesor Exynos 1480 doplněný v této variantě 6 GB RAM a 128 GB úložištěm. Na běžný provoz, sociální sítě, streamování i občasné hraní výkon stačí, na nejnáročnější tituly v plných detailech ale nečekejte zázraky. Fotovýbavě dominuje 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1,8 a optickou stabilizací (OIS), což je v této třídě příjemné – stabilizace pomáhá zejména při horším světle a u videa. Doplňuje ho 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a spíše doplňkový 5Mpx makro snímač, vepředu je 12Mpx selfie kamera. Energii dodává baterie 5 000 mAh, kterou Samsung uvádí jako dvoudenní při běžném používání. KOUPIT OD 6 588 KČ Praktická stránka: konektivita, odolnost, výbava Tělo má certifikaci odolnosti IP68, takže snese ponoření do vody, a chrání ho sklo Gorilla Glass Victus+ vepředu i vzadu. Při tloušťce 7,4 mm a hmotnosti 196 gramů jde o solidně zpracovaný kus. Z konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a NFC pro bezkontaktní platby, telefon má i stereo reproduktory a čtečku otisků v displeji. Software běží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8.5 a sadou AI funkcí Awesome Intelligence, kam patří třeba mazání objektů z fotek nebo Circle to Search. Na co si dát pozor Pár kompromisů tu je a je fér je zmínit. Procesor Exynos 1480 není novinka – stejný čip poháněl už loňský Galaxy A55, takže generační skok ve výkonu je spíš mírný. Nabíječka není součástí balení, ačkoliv telefon podporuje 45W nabíjení (60 % za zhruba 30 minut), adaptér si tedy budete muset dokoupit. Chybí také slot na paměťovou kartu, takže jste odkázáni na vestavěných 128 GB, a port USB-C je pouze ve verzi 2.0, což znamená pomalejší přenos dat do počítače. Makro snímač s 5 Mpx je spíš do počtu než plnohodnotný objektiv. OBJEDNAT GALAXY A37 Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte spolehlivý telefon do střední třídy s dlouhou softwarovou podporou, kvalitním AMOLED displejem a slušným hlavním fotoaparátem, je Galaxy A37 5G za 6 588 Kč rozumná volba – obzvlášť proti ceně 10 499 Kč při uvedení. Naopak pokud potřebujete maximální výkon na hry, rychlý přenos dat přes USB nebo rozšiřitelné úložiště, vyplatí se porovnat i konkurenci, kde za podobné peníze najdete výkonnější procesory. KOUPIT GALAXY A37 V AKCI Je pro vás u telefonu střední třídy důležitější dlouhá podpora, nebo vyšší výkon? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon Samsung Sleva Střední třída Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025