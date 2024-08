Samsung utnul spekulace ohledně osudu čipsetu Exynos 2500

Ještě nedávno zápasil s malou výtěžností výrobního procesu

Nyní oznámil v důležité tiskové zprávě, že se zaměří na výrobu čipsetu Exynos 2500

Sázkové kanceláře musejí Samsung milovat. Tolik odhadů, který čipset bude nasazen v další generaci vlajkových lodí, není u žádného jiného výrobce. Samsung ale nyní s nebývalým předstihem sice nepřímo, ale zase velmi oficiálně, potvrdil nasazení čipsetu Exynos 2500 v následujících vlajkových lodích Galaxy S25.

Stalo se tak v tiskové zprávě, kdy Samsung oznámil výsledky za 2. čtvrtletí 2024. Uvádí se tam doslova, že: Společnost System LSI plánuje zaměřit schopnosti své obchodní jednotky na zajištění stabilních dodávek Exynos 2500 pro svůj vlajkový produkt. Počáteční odezva trhu na nositelné produkty s prvním 3nm SoC v tomto odvětví vykazuje pozitivní odezvu a očekává se, že významní zákazníci rozšíří své modely přijetí SoC ve druhé polovině roku. (překlad z korejštiny).

시스템LSI는 플래그십 제품용 엑시노스 2500의 안정적 공급을 위해 사업부 역량을 집중할 계획이다. 업계 최초 3나노 SoC가 적용된 웨어러블 제품의 초기 시장 반응이 호조를 보이고 있고, 하반기 주요 거래선의 SoC 채용 모델 확대가 예상된다.



Exynos vs Snapdragon

Zatímco většina ostatních výrobců používá čipset Qualcomm Snapdragon, u Samsungu jsme svědky střídání čipsetů Exynos a Snapdragon, letos se dokonce spekuluje o čipsetu Mediatek. Dříve docházelo k rozdělení distribuce podle geolokace, přičemž na Česko zbýval méně populární Exynos, letos u řady Galaxy S24 nastala jiná situace. Základní modely Galaxy S24 (SM-S921BZKDEUE) a Galaxy S24+ (SM-S926BZKGEUE) jsou osazeny čipsetem Exynos, zatímco S24 Ultra (SM-S928BZKGEUE) běží čipsetu na Snapdragon 8 Gen 4. Výjimečná a velice populární byla řada Galaxy S23, kdy byly všechny modely osazeny velmi povedeným čipsetem Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung, centrum vývoje

Jak přesně to dopadne, ale zatím nevíme. Je možné, že Samsung opět rozjede loterii s čipsety a pokud koupíte mobil vyrobený za úplňku, bude v něm Snapdragon, pokud za novu, dostanete Mediatek a jinak Exynos. Ale není třeba panikařit, nejhorší smrt je z vyděšení. Letošní Exynos 2400 nasazený do řady Galaxy S24 se podle všeho povedl docela dobře a majitelé těchto telefonů si nijak významně nestěžují. A když zohledním první zkušenosti s novými hodinkami Galaxy Watch Ultra, nestačím zírat, co čipset W1000 na 3 nm dokáže.

Co víme o čipsetu Exynos 2500

Jedná se o čipset vyráběný 3nm technologií. Tuto technologii Samsung použil už při výrobě čipsetu Exynos W1000 pro chytré hodinky Galaxy Watch7 (SM-L310NZGAEUE) a Galaxy Watch Ultra (SM-L705FDAAEUE). Podle úniků je vybaven 10jádrovým CPU, které obsahuje jedno jádro Cortex-X5 taktované na 3,2 GHz, tři jádra Cortex-A730 běžící na 2,3-2,5 GHz, dvě jádra Cortex-A730 taktovaná o něco níže a čtyři jádra Cortex-A520. Mohl by také obsahovat vlastní GPU Xclipse 950 od Samsungu, které je založeno na architektuře RDNA3 od AMD.

Ještě nedávno jsme informovali o tom, že Samsung má potíže s výtěžností výrobního procesu. Ta se pohybovala jen okolo 20 %, což je opravdu málo. Minimální ekonomicky smysluplná výtěžnost musí být aspoň 60 %. Zdá se, že Samsung dokázal proces dostatečně zoptimalizovat a cítí se na masivní výrobu.

Vadil by vám čipset Exynos 2500 v Galaxy S25?

Zdroj: Samsung News