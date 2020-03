Trochu nás při testování vylekaly komponenty fotoaparátu. Stačí trochu telefonem zatřást a uslyšíte hodně hlasité hrkání, které připomíná, jak kdyby uvnitř těla telefonu lítal šroubek. Naštěstí se nejedná o chybu, ale pouze o neaktivní fotoaparáty. Jakmile zapnete aplikaci fotoaparátu a zatřesete telefonem, hrkání už neuslyšíte. Velice dobře to ukazuje video níže.

Samsung Galaxy S20 Rattling Issue – No One Caught This

Galaxy S20 Ultra 5G koupíte ve dvou barvách

Samsung se rozhodl na český trh přijít se dvěma barvami. U nejdražší 512GB verze se dočkáme pouze jedné barvy. A to šedé (Cosmic Gray). U levnější verze se 128GB úložištěm se kromě šedé barvy dočkáme i černé (Cosmic Black). My v redakci máme k dispozici šedou verzi ve variantě se 128GB pamětí.

Udělal vám update na Android 10 z Xiaomi Mi A2 Lite cihlu? Máme řešení čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Ultrazvuková čtečka otisků prstů byla vylepšena. Stačí to ale?

V minulém roce jsme se dočkali první generace ultrazvukové čtečky, která nebyla ještě zcela vyladěná. Existovaly problémy s rozeznáním prstu, rychlostí odemčení a také vyvstaly otázky ohledně bezpečnosti, kdy stačilo gelové pouzdro pro překonání otisku. U Samsung Galaxy S20 Ultra5G už však problémů ubylo. Odemykání funguje spolehlivěji a snad si to Samsung v následujících měsících nezkazí nějakou podobnou bezpečnostní chybou.

Bohužel se stále více ukazuje, jak nepohodlná je čtečka otisků v displeji. Zatímco klasická čtečka na těle telefonu se dá nahmatat poslepu, zde máte stále problémy s tím, jestli jste správně dali prst na místo displeje, kde jsou senzory. Dokud se nezvětší plocha, na které jsou senzory, tak se přesnost rozeznání příliš nezlepší.

AMOLED displej nabízí nově i 120Hz obnovovací frekvenci

Samsung použil Dynamic AMOLED 2x panel, který má až QuadHD+ (3200 x 1440 pixelů) rozlišení, v nastavení si však stále můžete nastavit FullHD+ nebo HD+ rozlišení. V základu je aktivní FullHD rozlišení. A to hlavně díky 120Hz obnovovací frekvenci, která nefunguje u nejvyššího QuadHD+ rozlišení. Není to ale příliš velké negativum, obzvlášť když vezmeme v potaz, jak je vysoká obnovovací frekvence náročná na baterii.

V minulosti bylo Samsungu vyčítáno, že v prémiových telefonech nepoužíval vyšší obnovovací frekvenci, i když konkurence jako OnePlus, Asus, Xiaomi nebo Google už dávno využívala minimálně 90Hz displeje. Samsung implementaci neuspěchal a přešel rovnou na 120Hz frekvenci, která funguje skvěle i při nižším jasu. Podobné problémy, o jakých se psalo například u Google Pixelu 4, zde nejsou. A vyplatí se vůbec mít aktivní vyšší frekvenci?

Rozhodně ano. Jakmile jednou okusíte 120Hz displej, tak se velmi těžce vracíte zpět k 60 Hz, Připadá vám, že se vše v telefonu seká, i když ve skutečnosti je to plynulé. Nejedná se však taky o funkci, kvůli které byste si museli kupovat tento telefon. Pokud na 120Hz displej nejste navyklí, tak se pro vás v podstatě nic nemění. Přirovnat se to dá k tomu, když jste před lety měli v PC klasický HDD a poprvé jste použili rychlý SSD disk. Dokud jste rychlý disk neměli, nebyl to zase takový problém, jakmile jste si ale navykli na rychlost SSD a museli jste se například kvůli poruše vrátit k HDD, bylo to utrpení. Stejné to je i u vyšší obnovovací frekvence.

Galaxy S20 Ultra: Official Introduction

Zpříjemní používání telefonu, ale nejedná se o nic, co byste za každou cenu museli mít. Obzvlášť s tím, jak je 120Hz displej náročný na baterii. Částečně by tohle mohl vyřešit adaptivní režim, který by obnovovací frekvenci přepínal podle potřeby. Bohužel však v telefonu něco takového chybí. Galaxy S20 Ultra s 5000 mAH baterií se promění v sotva jednodenní telefon. Pokud aktivujete 60Hz, dostanete se bez problémů na dva dny. O tom ale níže v sekci věnující se výdrži baterie.