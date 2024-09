Samsung Galaxy Buds3 Pro: láska na druhý pohled - recenze

Galaxy Buds3 Pro jsou další generací chytrých bezdrátových sluchátek. A tentokrát se nejedná o evoluci, ale o revoluci. Sluchátka už od prvních úniků vyvolávala emoce a přitahovala pozornost. Není divu, Samsung totiž po mnoha letech razantně změnil vzhled sluchátek. Stále se sice jedná o konstrukci typu špunty, ale kde se vzala, tu se vzala, přibyla nožička. Nový tvar vyvolával posměšky a Samsung byl vystaven nařčením z kopírování konkurence. Důležitý je ale výsledek a my se spolu dnes podíváme na to, jak se sluchátka Samsungu povedla.

Obsah balení

Skoro mám chuť zkopírovat text z nějaké starší recenze. Balení je už několik let prakticky stejné. V papírové, prémiově působící krabičce, najdeme kromě samotných sluchátek ještě brožurky Rychlý start a informace o záruce, dále nabíjecí kabel a náhradní ušní koncovky.

Kabel je tentokrát typu USB-C – USB-C, počítá se tedy už s moderními nabíječkami. Zastavíme se i u ušních koncovek. Ty mají jiný tvar a způsob výměny, než měly předchozí modely, a to přidělalo vrásky nemálo uživatelům i Samsungu. Pokud se na výměnu šlo špatně, koncovky se snadno poškodily. Před výměnou si tedy určitě projděte návod, jak na to.

Jak je obvyklé, marně bychom hledali nabíječku. Ta už se nedodává k žádnému zařízení vyšší třídy. Budete si tak muset vystačit s nějakou, kterou už doma máte. To ale určitě nebude problém.

Vzhled a zpracování

Galaxy Buds3 Pro jsou k sehnání v bílé a stříbrné barvě. K recenzi jsem měl k dispozici stříbrnou variantu. Vyzkoušel jsem postupně téměř všechna sluchátka řady Galaxy Buds kromě FE a vyhodnotil jsem jako ideální bílou variantu. Na bílé není co zkazit, lidé si na bílá sluchátka zvykli a jak říká moje sestra, „bílá sluchátka se v kabelce snáze hledají„. Jenže ani ta stříbrná není vůbec špatná a v uchu vypadá docela dobře.

Pouzdro a nabíjení

Pouzdro má základnu z lehce matného stříbrného plastu, zatímco víčko je částečně průhledné. Vidíte tedy i bez otvírání pouzdra, jestli jsou sluchátka uvnitř. Na spodní straně pouzdra je tlačítko, kterým můžete vyvolat párování a nabíjecí konektor typu USB-C. Pouzdro podporuje také bezdrátové nabíjení, nabíječky si ale vybírá. Sluchátka se pak nabíjí v pouzdře, jak jste zvyklí. Přidržuje je tam přiměřeně silný magnet.

Pro otevření víčka je třeba vynaložit sílu, kterou bych vyhodnotil jako přesně akorát. Nejde ani nijak ztuha, ani příliš snadno. Jednou rukou jde otevřít jen s obtížemi, to je ale dáno spíše tvarem pouzdra než tuhostí víčka. Zde bych zmínil první výtku: když pouzdro se sluchátky postavíte na podložku a otevřete, je mírně nestabilní. Nejpozději po vyjmutí jednoho sluchátka se pak převrhne. Není to nic, co by vyloženě vadilo, ale než si na to zvyknete, může to obtěžovat.

Na přední straně pouzdra je malinká LED, která informuje o stavu pouzdra. Umí indikovat stav baterie, nabíjení a případné problémy jako přehřívání. LED se rozsvítí krátce po otevření nebo zavření víčka.

Sluchátka

Samotná sluchátka připomínají futuristická sci-fi zařízení z filmů natočených v osmdesátých letech. Úplně vidím, jak je nosí Michael Knight v seriálu Knight Rider. Ale nemyslím to špatně! Po několika letech zaoblených tvarů je zde svěží vítr v kombinaci hran a oblin. Z ucha vám bude trčet špičatý jehlan a dolů bude směřovat trojhranná nožička, osazené podélnou bílou LED. Ta umí bliknout po iniciaci sluchátek a během poslechu nabízí režim blikání, dýchání a stálého svícení. A samozřejmě (naštěstí) je možné ji úplně vypnout. To se ale nedělá v aplikaci, je třeba dlouze stisknout tlačítka na sluchátkách.

Levé a pravé sluchátko je odlišeno barevným proužkem na spodní straně nožičky, kde jsou i nabíjecí kontakty. Nechápu, proč takovéto rozlišení nepoužívají všichni už dávno, je to strašně intuitivní. A oranžové prvky ladí s hodinkami Galaxy Watch Ultra.

Samsung Galaxy Buds3 Pro osvětlení LED na sluchátkách umí různé kousky

Manipulace se sluchátky

Sluchátka se do pouzdra vkládají na výšku, jak jsou zvyklí majitelé podobných konstrukcí. Protože je to moje první zkušenost s touto konstrukcí, poprosil jsem kolegu Michala, který vlastní Airpody, aby Galaxy Buds3 Pro vyzkoušel. Jeho verdikt je, že „je to jiné, ale v pohodě“.

Pokud tedy budete ve stejné situaci, že koupíte Buds3 Pro po mnoha letech s předchozími generacemi, připravte se na to, že si budete muset na manipulaci zvykat. Jedna z věcí, které jsou poněkud neergonomické, je nutnost sluchátko po vysunutí přetočit. V pouzdře jsou totiž nasměrovaná od sebe, ale pro nasazení je potřebujete otočit k sobě. Tím se dostáváme k další ergonomické nedomyšlenosti: nožička sluchátek není kulatá, ale je to trojhran. Důsledkem toho se s nimi požadovaný rotační pohyb dělá trochu složitěji. Je to ale o zvyku.

Pozor si dejte při výměně ušních koncovek, nejde to snadno a není těžké je poškodit. Toto raději zopakuju vícekrát, protože já jsem s tím také docela zápasil.

Nošení sluchátek

Jakmile sluchátka vložíte do uší, zapomenete na převrhnuté pouzdro i opičí hmaty, zapomenete vlastně i na to, že v uších nějaká sluchátka máte. Sedí totiž jako ulitá. Zatímco předchozí generaci Buds2 Pro jsem považoval za pohodlnou, ale cítil jsem je a po několika hodinách jsem potřeboval pauzu, v případě Galaxy Buds3 Pro nic takového nebylo potřeba. Nejen, že o nich ani nevím, ale také nemají tendenci jakkoliv vypadávat, a to ani při rychlých pohybech.

Se sluchátky v posteli

Jediná výjimka, kdy se v uchu uvolnila, byl poslech v posteli vleže na boku. Po asi hodinovém poslechu, kdy jsem na chvíli i usnul, se po zvednutí hlavy pravé sluchátko uvolnilo a vypadlo na polštář. V této kategorii jsou nepřekonatelná úplně první Galaxy Buds. Ovšem Galaxy Buds3 Pro vedou v jiné disciplíně, a to v eliminaci nechtěných reakcí dotykových plošek. Protože mají naprosto jinak udělané ovládání, můžete se vrtět jak chcete a žádnou funkci nechtěně neaktivujete.

Ovládání

Sluchátka se ovládají pomocí dvou prvků, které oba najdeme na konci nožiček. Skoro úplně na konci je něco jako tlačítko, v návodu tomu říkají „oblast sevření“ a hned nad ním je něco jako touchpad (oblast přejetí). Pokud chcete spustit nebo pozastavit přehrávání, krátce stisknete oblast sevření, ucítíte a možná i uslyšíte jemné cvaknutí. Tohle bude chtít cvik, i po několika dnech nemám v ovládání jistotu. V aplikaci (viz dále) si můžete nastavit reakce na různé kombinace povelů jako je vícenásobný stisk nebo dlouhé držení.

Naopak oblast přejetí, která slouží ke změně hlasitosti, mně problémy nedělá a najít ji po hmatu není těžké. Vlastně stačí přejet po celé nožičce a někde cestou potkáte i onu hledanou oblast. Sluchátka reagují perfektně.

Na rozdíl od předchozí generace, kde byl pouze jeden ovládací prvek na každém sluchátku a hlasitost se ovládala dlouhým držením, zde má hlasitost vlastní ovládání. Výsledkem je mnohem komfortnější a jistější kontrola nad sluchátky.

Funkce

Sluchátka podporují Bluetooth ve verzi 5.4 LE s profily A2DP, AVRCP, HFP, PBP a TMAP. Nabízí funkce upozornění na dlouhé nošení, na dlouho skloněnou hlavu, podporují asistenta Bixby. Speciální Samsung Seamless Codec komprimuje a zpracovává až 24 bit / 96 kHz. Tento kodek je ale dostupný pouze na vybraných zařízeních Samsung s One UI ve verzi 6.1.1 a novější.

Při poslechu dokážou reagovat na okolní zvuky a v kritických situacích přepnou na ambientní režim. Jedná se o detekci hlasu, když na vás někdo mluví, detekci sirény a nebo během telefonního hovoru.

Ze zvukových efektů zde najdeme 360° zvuk a přizpůsobení se tvaru ucha. Samozřejmě nechybí ekvalizér, který můžeme nastavit na připravená nastavení nebo si přizpůsobit podle sebe.

Pokud sluchátka využíváte v ekosystému Samsung, můžete těžit z automatického přepínání zdroje, kdy sluchátka mohou být připojena třeba k telefonu a tabletu a hrají vždy z toho správného zařízení.

Aplikace Galaxy Wearable

Pokud máte telefon Samsung, bude aplikace pro obsluhu sluchátek pravděpodobně už předinstalována, v opačném případě si ji můžete stáhnout z obchodu Play. Aplikace si po připojení sluchátek automaticky stáhne příslušný modul. Je to totiž univerzální centrum pro všechna nositelná zařízení od Samsungu, najdete zde i hodinky nebo další sluchátka, máte-li jich víc.

Aplikace vás provede úvodním nastavením a zobrazí průvodce pro nejdůležitější funkce. Můžete si nastavit režim ANC, ovládání pomocí stisku tlačítka a mnoho dalšího.

Kvalita zvuku a ANC

Jako hlavní sluchátka jsem používal doma Sony WH-1000XM5 a venku pak Galaxy Buds2 Pro. Budu tedy srovnávat hlavně s těmito dvěma sluchátky. Sony jsou velká náhlavní sluchátka a jsou asi to nejlepší, co se dá v rozumné cenové třídě pořídit, zatímco Galaxy Buds2 Pro jsou přímí předchůdci recenzovaných sluchátek, liší se ale mírně konstrukcí.

Zvuk Galaxy Buds3 Pro mě velmi příjemně překvapil. Ve srovnání s Galaxy Buds2 Pro je zvuk plnější, sytější, a to výrazně. Dříve jsem si to neuvědomoval, ale u Buds2 Pro jakoby chyběly basy a část středů. Škoda, že zvuk se nedá dost dobře popsat. Ve srovnání se Sony už Galaxy Buds3 Pro ztrácejí, ale není to moc významná ztráta. Zatímco dříve jsem zvažoval, jestli si na cestu nevzít Sony a odradila mě většinou jejich velikost, nyní si určitě vystačím s Galaxy Buds3 Pro.

ANC

Když se zaměříme na ANC, došlo i zde k významnému pokroku. Už u Buds2 Pro bylo na docela slušné úrovni, ale opět, u Galaxy Buds3 je znát další dva roky vývoje. Pravděpodobně pomáhá nová konstrukce, kdy mikrofony v nožičce jsou lépe orientované na zdroje okolního hluku. Galaxy Buds3 Pro se chlubí hned šesti mikrofony (každé má tři). Aplikace Members umožňuje provést diagnostiku, a když jsem ji zkusil, zněl záznam velmi dobře.

Sluchátka nabízejí hned 4 způsoby, jak se s okolním hlukem vypořádají. Můžete ANC úplně vypnout, dále je k dispozici režim okolního zvuku, adaptivní a aktivní potlačení hluku. Tak, toto je okamžik, kdy to bez dokumentace nepůjde.

Vypnuto Sluchátka nijak nereagují na okolní zvuky, odstínění je pouze fyzické díky konstrukci. Okolní zvuk Sluchátka snímají okolní zvuk a propouští ho, takže slyšíte, co se kolem děje. Adaptivní V tichu se použije režim okolního zvuku, zatímco v hlučném prostředí se aktivuje potlačení okolního šumu. Aktivní potlačení šumu Sluchátka snímají okolní zvuk a eliminují ho, takže neslyšíte okolní zvuky. Přehled režimů okolního šumu

Zde musím zmínit jednu nectnost. Pokud aktivuju adaptivní režim v tiché místnosti, začnou sluchátka poměrně dost šumět. Doufám, že se jedná pouze o softwarový problém, který bude vyřešen v nějaké brzké aktualizaci. Při aktivním potlačení okolního šumu sluchátka pracují výborně a ANC funguje na jedničku s hvězdičkou, samozřejmě v rámci možností malinkých špuntů. Hned po prvním nasazení jsem se těšil, až je vyzkouším ve vlaku nebo v letadle.

To se mně podařilo brzy a mohu říct, že po nasazení sluchátek se kolem vás rozprostře téměř dokonalé ticho. Sluchátka byla vystavena výzvám v podobě běžných vlaků v ČR na trase Praha – Brno a letadel Boeing 737 MAX 8 a Airbus A320-214 na trase Praha – Paříž a zpět a dokonce ATR 72-600 (vrtulové letadlo) na trase Bělehrad – Vídeň. Ve všech případech obstála na výbornou.

Baterie a výdrž

Samsung osadil sluchátka bateriemi o kapacitě 53 mAh a pouzdro pak baterií o kapacitě 515 mAh. Sluchátka tedy jdou nabít asi 4x. Doba provozu záleží na tom, jak je používáte. Hovor je náročnější, než pouhý poslech hudby. Příjemné je, že aktivní ANC má na výdrž jen velmi malý vliv.

Režim Hodin na jedno nabití Hodin celkem Hovor Až 5 Až 22 Hudba Až 7 Až 30 Hovor + ANC Až 4.5 Až 20 Hudba + ANC Až 6 Až 26

Jak jsem již zmínil, pouzdro se nabíjí pomocí kabelu s koncovkou USB-C a nebo bezdrátově pomocí Qi. Zatímco na originální bezdrátové nabíječce a nebo MagSafe nabíječce Anker se sluchátka nabíjela bez problémů, s nabíječkou Xiaomi 80 W se nedomluvila.

Jak fungují s jiným telefonem, než Samsung?

Spolupráce se zařízeními stejného výrobce je dle očekávání bezproblémová. Co když máte ale telefon jiného výrobce? Zkusil jsem sluchátka připojit k novince Motorola Edge 50 Neo. Nejprve jsem je spároval jako běžná Bluetooth sluchátka přes systémové nastavení. Všechno proběhlo bez sebemenšího zádrhele, telefon dokonce nabídnul experimentální Bluetooth LE. Bohužel nejsem vybaven dostatečně netopýřím sluchem, abych rozpoznal rozdíl.

Následně jsem nainstaloval aplikaci Samsung Galaxy Wearable. Bez ní totiž není možné nastavit detailně chování sluchátek, například ANC. Opět jsem nenarazil na nic, co by šlo vytknout. Instalace nebyla tak přímočará, jako když sluchátka instalujete na zařízení Samsung, bylo třeba ručně potvrdit instalaci pluginu pro Buds3 Pro, ale to byla otázka jednoho kliknutí. Aplikace nabídla přihlášení k účtu Samsung a tady se projevilo jediné podivné chování. Sluchátka umí automatické přepínání mezi zařízeními, s Motorolou to ale fungovalo podivně. Když jsem měl na stole vedle sebe Galaxy S24 ultra a Edge 50 Neo, tak Motorola „kradla“ připojení, i když nic nepřehrávala. Pokud přejdeme tuto chybičku, dovolím si říct, že sluchátka fungují na výbornou i s jinými zařízeními, než Samsung.

Zkusil jsem i připojení k Windows 11 Pro a opět bez problémů.

Cena a dostupnost

Nejedná se o levnou záležitost. Oficiální cena je 6 190 Kč. Sluchátka byla už představena společně se skládačkami začátkem července, ale po asi týdnu byly staženy z prodeje. Samsung oznámil obnovení prodeje 26. 8. 2024 a podle našich informací by termín měl dodržet.

Vzhledem k vysoko nasazené ceně a dostupnosti předchozího modelu a asi poloviční cenu (EU distribuce) to nebudou mít Galaxy Buds3 Pro snadné.

Závěr

Sluchátka jsou zvukově velice povedená. Stejně tak ANC, pokud pomineme šum u adaptivního potlačení okolního hluku, což snad opraví aktualizace. Nabízejí nový vzhled, minimálně nový u značky Samsung. Naživo vypadají docela dobře, skvěle drží v uchu a průhledný kryt pouzdra nebo dýchající bílá LED nevypadají vůbec zle. Kromě vyšší ceny a složitější výměny ušních nástavců asi nemám, co bych vytknul.

Pokud přecházíte z předchozích generací, může vám pár dnů trvat, než si na ně zvyknete. Zvláště ovládání na nožičce bude potřebovat trénink. Odměnou vám ale bude špičkové zařízení s perfektním zvukem.

Klady Vyvážený, plný zvuk

Kvalitní aktivní ANC

Výborná výdrž na baterii

Kvalitní mikrofony

Výborně drží v uších

Ekosystém Samsung Zápory Vysoká cena

Šum při adaptivním ANC

Komplikovaná výměna nástavců do uší

Hodnocení redakce: 85 %

Zdroj: vlastní