Známe skoro všechny specifikace Samsungu Galaxy A57. Co přinese pravděpodobný král střední třídy? Samsung Galaxy A57 se objevil v čínské certifikační databázi TENAA s kompletními specifikacemi Telefon nabídne 6,6" displej, procesor Exynos 1680 a 50Mpx hlavní fotoaparát s 12Mpx ultrašírem Samsung by měl novinku představit už v únoru 2026, tedy o měsíc dříve než obvykle Adam Kurfürst Publikováno: 20.1.2026 22:00 O chystaném Samsungu Galaxy A57 toho v posledních týdnech víme stále více. Telefon se již dříve objevil v benchmarku Geekbench a nyní prošel i čínskou certifikací TENAA, která tradičně odhaluje kompletní specifikace ještě před oficiálním představením. Díky tomu máme jasnou představu o tom, co nástupce populárního Galaxy A56 nabídne. Tenčí konstrukce a osvědčený displej Nový čipset Exynos 1680 Trojice fotoaparátů bez velkých změn Baterie se 45W nabíjením Dočkáme se už v únoru? Tenčí konstrukce a osvědčený displej Podle certifikace TENAA bude Galaxy A57 měřit 161,5 × 76,8 × 6,9 mm a vážit 182 gramů. Tloušťka pouhých 6,9 mm z něj dělá štíhlejší zařízení než jeho předchůdce. Přední stranu pokryje 6,6″ displej s rozlišením Full HD+ (1080 × 2340 pixelů), který by měl využívat AMOLED technologii. Nechybí ani čtečka otisků prstů integrovaná přímo v displeji. Nový čipset Exynos 1680 Pod kapotou se ukrývá osmijádrový procesor s takty až 2,9 GHz. Ačkoliv TENAA název čipsetu neuvádí, dřívější únik z Geekbench potvrdil, že půjde o Exynos 1680 s grafikou Xclipse 550. V benchmarku telefon dosáhl 1 311 bodů v single-core a 4 347 bodů v multi-core testu. Oproti současnému Exynosu 1480 v Galaxy A56 jde přibližně o 15% nárůst výkonu. Únik prozrazuje barvy Samsungu Galaxy S26 Ultra. Hlavní roli si má zahrát fialová Adam Kurfürst Zprávičky Samsung by měl nabídnout dvě paměťové varianty: 8 GB + 256 GB a 12 GB + 256 GB. Telefon poběží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8 již od uvedení na trh. Trojice fotoaparátů bez velkých změn V oblasti fotoaparátů Samsung zřejmě nesáhne k zásadním změnám. Zadní sestava bude zahrnovat 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 5Mpx makro kameru. Selfie fotoaparát nabídne rozlišení 12 Mpx. Podle dřívějších spekulací by hlavní snímač mohl být typu Sony IMX906. Stejný senzor údajně nasadí i levnější Galaxy A37, což by pro něj představovalo významný krok vpřed oproti modelu z loňského roku (ten má totiž daleko menší optickou plochu). Baterie se 45W nabíjením O energii se postará 5 000mAh baterie s podporou 45W rychlého nabíjení, což potvrdily i předchozí certifikace 3C a TÜV. Kapacita i rychlost nabíjení tak zůstávají na stejné úrovni jako u předchůdce. Dočkáme se už v únoru? Jak jsme vás informovali dříve, Samsung údajně plánuje představit Galaxy A57 společně s Galaxy A37 již v únoru 2026. To je nezvykle brzy – modely řad A3x a A5x typicky přicházejí až v březnu. Žádné experimenty nečekejte. Samsung potvrdil složení řady Galaxy S26, Pro ani Edge mezi modely nenajdete Adam Kurfürst Zprávičky Co se týče softwarové podpory, lze očekávat podobnou péči jako u Galaxy A56, tedy šest velkých aktualizací Androidu a šest let bezpečnostních záplat. Co říkáte na specifikace Galaxy A57? Zdroje: GSMArena, Gizmochina