TOPlist

Známe skoro všechny specifikace Samsungu Galaxy A57. Co přinese pravděpodobný král střední třídy?

  • Samsung Galaxy A57 se objevil v čínské certifikační databázi TENAA s kompletními specifikacemi
  • Telefon nabídne 6,6" displej, procesor Exynos 1680 a 50Mpx hlavní fotoaparát s 12Mpx ultrašírem
  • Samsung by měl novinku představit už v únoru 2026, tedy o měsíc dříve než obvykle

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.1.2026 22:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy a56 odstraneni objektu displej a fotomodul

O chystaném Samsungu Galaxy A57 toho v posledních týdnech víme stále více. Telefon se již dříve objevil v benchmarku Geekbench a nyní prošel i čínskou certifikací TENAA, která tradičně odhaluje kompletní specifikace ještě před oficiálním představením. Díky tomu máme jasnou představu o tom, co nástupce populárního Galaxy A56 nabídne.

Tenčí konstrukce a osvědčený displej

Podle certifikace TENAA bude Galaxy A57 měřit 161,5 × 76,8 × 6,9 mm a vážit 182 gramů. Tloušťka pouhých 6,9 mm z něj dělá štíhlejší zařízení než jeho předchůdce. Přední stranu pokryje 6,6″ displej s rozlišením Full HD+ (1080 × 2340 pixelů), který by měl využívat AMOLED technologii. Nechybí ani čtečka otisků prstů integrovaná přímo v displeji.

Nový čipset Exynos 1680

Pod kapotou se ukrývá osmijádrový procesor s takty až 2,9 GHz. Ačkoliv TENAA název čipsetu neuvádí, dřívější únik z Geekbench potvrdil, že půjde o Exynos 1680 s grafikou Xclipse 550. V benchmarku telefon dosáhl 1 311 bodů v single-core a 4 347 bodů v multi-core testu. Oproti současnému Exynosu 1480 v Galaxy A56 jde přibližně o 15% nárůst výkonu.

samsung galaxy s26 ultra barevne varianty render na zaklade uniku
Únik prozrazuje barvy Samsungu Galaxy S26 Ultra. Hlavní roli si má zahrát fialová Adam Kurfürst Zprávičky

Samsung by měl nabídnout dvě paměťové varianty: 8 GB + 256 GB a 12 GB + 256 GB. Telefon poběží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8 již od uvedení na trh.

Trojice fotoaparátů bez velkých změn

V oblasti fotoaparátů Samsung zřejmě nesáhne k zásadním změnám. Zadní sestava bude zahrnovat 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 5Mpx makro kameru. Selfie fotoaparát nabídne rozlišení 12 Mpx.

Podle dřívějších spekulací by hlavní snímač mohl být typu Sony IMX906. Stejný senzor údajně nasadí i levnější Galaxy A37, což by pro něj představovalo významný krok vpřed oproti modelu z loňského roku (ten má totiž daleko menší optickou plochu).

Baterie se 45W nabíjením

O energii se postará 5 000mAh baterie s podporou 45W rychlého nabíjení, což potvrdily i předchozí certifikace 3C a TÜV. Kapacita i rychlost nabíjení tak zůstávají na stejné úrovni jako u předchůdce.

Dočkáme se už v únoru?

Jak jsme vás informovali dříve, Samsung údajně plánuje představit Galaxy A57 společně s Galaxy A37 již v únoru 2026. To je nezvykle brzy – modely řad A3x a A5x typicky přicházejí až v březnu.

galaxy s25
Žádné experimenty nečekejte. Samsung potvrdil složení řady Galaxy S26, Pro ani Edge mezi modely nenajdete Adam Kurfürst Zprávičky

Co se týče softwarové podpory, lze očekávat podobnou péči jako u Galaxy A56, tedy šest velkých aktualizací Androidu a šest let bezpečnostních záplat.

Co říkáte na specifikace Galaxy A57?

Zdroje: GSMArena, Gizmochina

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025