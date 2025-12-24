Samsung Galaxy A37 pořádně vylepší fotoaparát! Jak na tom bude Galaxy A57? Hlavní stránka Zprávičky Ze softwarového kódu unikly kompletní specifikace fotoaparátů Samsung Galaxy A37 a Galaxy A57 Levnější Galaxy A37 paradoxně dostane větší upgrade hlavního snímače než dražší A57 Oba telefony by se měly představit v únoru 2026 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Na internetu se objevily detaily o fotoaparátech připravovaných smartphonů Samsung Galaxy A37 a Galaxy A57. Informace pocházejí z uniklého softwarového kódu a odhalují zajímavý paradox – levnější model dostane výraznější vylepšení než jeho dražší sourozenec. Galaxy A37: Překvapivě velký skok vpřed Galaxy A57: Minimální změny oproti předchůdci Kdy se novinky představí? Galaxy A37: Překvapivě velký skok vpřed Samsung Galaxy A37 má podle serveru Smartprix dostat 50Mpx hlavní snímač Sony IMX906 s optickým formátem 1/1,56″. Oproti loňskému Galaxy A36, který používal menší 1/1,95″ senzor IMX882, půjde o významné navýšení plochy snímače. Větší senzor zachytí více světla, což by se mělo projevit zejména při focení za zhoršených světelných podmínek. V některých regionech prý Samsung může nasadit vlastní, velmi podobný snímač ISOCELL S5KGNJ. Zbytek sestavy zůstává konzervativní: 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv GalaxyCore GC08A3, 5Mpx makro kamera a 12Mpx selfie snímač GalaxyCore GC12A2. Galaxy A57: Minimální změny oproti předchůdci Dražší Galaxy A57 přijde se stejným 50Mpx hlavním snímačem Sony IMX906 jako A37. Ultraširokoúhlý objektiv bude mít 13Mpx rozlišení s čipem ISOCELL S5K3L6, makro kamera zůstává na 5 Mpx. Selfie fotoaparát využije 12Mpx ISOCELL S5K3LC. Kompaktní vlajka za skvělou cenu. Samsung Galaxy S25 teď zlevnil pod 14 tisíc, má dlouhou podporu a rychlý čip Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Ve srovnání s Galaxy A56 v podstatě nepůjde o krok vpřed ani vzad – loňský model nabízel téměř identickou sestavu s 50Mpx hlavním snímačem, 12Mpx ultrašírem a 5Mpx makrem. Kdo doufal v teleobjektiv, jaký do střední třídy přinesly značky Nothing nebo realme, bude zklamaný. Kdy se novinky představí? Podle dosavadních informací by Samsung měl oba telefony odhalit v únoru 2026, tedy o měsíc dříve než letos. Galaxy A37 má pohánět čipset Exynos 1480, zatímco Galaxy A57 dostane novější Exynos 1680. Je třeba dodat, že jde stále o neoficiální informace z uniklého softwaru. Samsung může specifikace před uvedením upravit. Co říkáte na to, že levnější model dostane větší upgrade? Zdroje: Smartprix, GSMArena, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy A57 Střední třída únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.