Samsung Galaxy A37 pořádně vylepší fotoaparát! Jak na tom bude Galaxy A57?

  • Ze softwarového kódu unikly kompletní specifikace fotoaparátů Samsung Galaxy A37 a Galaxy A57
  • Levnější Galaxy A37 paradoxně dostane větší upgrade hlavního snímače než dražší A57
  • Oba telefony by se měly představit v únoru 2026

Adam Kurfürst
24.12.2025 20:00
samsung galaxy a36 a26 barevne varianty v ruce

Na internetu se objevily detaily o fotoaparátech připravovaných smartphonů Samsung Galaxy A37 a Galaxy A57. Informace pocházejí z uniklého softwarového kódu a odhalují zajímavý paradox – levnější model dostane výraznější vylepšení než jeho dražší sourozenec.

Galaxy A37: Překvapivě velký skok vpřed

Samsung Galaxy A37 má podle serveru Smartprix dostat 50Mpx hlavní snímač Sony IMX906 s optickým formátem 1/1,56″. Oproti loňskému Galaxy A36, který používal menší 1/1,95″ senzor IMX882, půjde o významné navýšení plochy snímače. Větší senzor zachytí více světla, což by se mělo projevit zejména při focení za zhoršených světelných podmínek. V některých regionech prý Samsung může nasadit vlastní, velmi podobný snímač ISOCELL S5KGNJ.

Zbytek sestavy zůstává konzervativní: 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv GalaxyCore GC08A3, 5Mpx makro kamera a 12Mpx selfie snímač GalaxyCore GC12A2.

Galaxy A57: Minimální změny oproti předchůdci

Dražší Galaxy A57 přijde se stejným 50Mpx hlavním snímačem Sony IMX906 jako A37. Ultraširokoúhlý objektiv bude mít 13Mpx rozlišení s čipem ISOCELL S5K3L6, makro kamera zůstává na 5 Mpx. Selfie fotoaparát využije 12Mpx ISOCELL S5K3LC.

samsung galaxy s25 modra zada fotoaparaty
Kompaktní vlajka za skvělou cenu. Samsung Galaxy S25 teď zlevnil pod 14 tisíc, má dlouhou podporu a rychlý čip Adam Kurfürst Zprávičky

Ve srovnání s Galaxy A56 v podstatě nepůjde o krok vpřed ani vzad – loňský model nabízel téměř identickou sestavu s 50Mpx hlavním snímačem, 12Mpx ultrašírem a 5Mpx makrem. Kdo doufal v teleobjektiv, jaký do střední třídy přinesly značky Nothing nebo realme, bude zklamaný.

Kdy se novinky představí?

Podle dosavadních informací by Samsung měl oba telefony odhalit v únoru 2026, tedy o měsíc dříve než letos. Galaxy A37 má pohánět čipset Exynos 1480, zatímco Galaxy A57 dostane novější Exynos 1680.

Je třeba dodat, že jde stále o neoficiální informace z uniklého softwaru. Samsung může specifikace před uvedením upravit.

Co říkáte na to, že levnější model dostane větší upgrade?

Zdroje: Smartprix, GSMArena, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
