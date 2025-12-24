Kompaktní vlajka za skvělou cenu. Samsung Galaxy S25 teď zlevnil pod 14 tisíc, má dlouhou podporu a rychlý čip Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S25 lze nyní pořídit v akci za méně než 14 tisíc korun v základní 128GB verzi Telefon nabízí procesor Snapdragon 8 Elite, 6,2" AMOLED displej a sedmiletou softwarovou podporu Před příchodem řady Galaxy S26 začátkem příštího roku jde o zajímavou příležitost Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Vlajková loď Samsung Galaxy S25 se dočkala výrazného zlevnění. V základní konfiguraci se 128GB úložištěm a 12 GB operační paměti ji nyní můžete pořídit za méně než 14 tisíc korun (z EU distribuce). Nejlevnější nabídka aktuálně činí 13 970 Kč, což představuje znatelnou úsporu oproti původní doporučené ceně pro Česko činící 21 990 Kč. Vyplatí se kupovat před nástupem Galaxy S26? Vyplatí se kupovat před nástupem Galaxy S26?

Začátkem příštího roku Samsung představí novou generaci Galaxy S26, což přirozeně vyvolává otázku, zda má smysl investovat do současného modelu. Za cenu pod 14 tisíc korun však Galaxy S25 představuje zajímavou volbu. Telefon nabídne sedmiletou softwarovou podporu s aktualizacemi do ledna 2032, takže se nemusíte obávat, že by po stránce systému rychle zestárnul. Samsung se navíc řadí ke konzervativnějším výrobcům, takže mezigeneračně nečiní tak významné změny jako například jeho čínští konkurenti. Pokud tedy chcete prémiový telefon za cenu střední třídy, Galaxy S25 bude rozumnou volbou. Jeho nástupce bude při svém uvedení stát přes 20 tisíc a potrvá, než významněji zlevní. Výkon bez kompromisů Srdcem telefonu je procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, který Samsung vyvinul ve spolupráci s Qualcommem speciálně pro řadu Galaxy S25. Oproti předchůdci nabízí o 45 % rychlejší CPU, o 48 % výkonnější GPU a o 68 % svižnější NPU pro úlohy umělé inteligence. V praxi to znamená plynulý běh náročných her i rychlé zpracování AI funkcí. CHCI GALAXY S25 V AKCI O zobrazení se stará 6,2″ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 2340 × 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Kompaktní rozměry 146,9 × 70,5 × 7,2 mm a hmotnost pouhých 162 gramů z něj činí jeden z nejlépe ovladatelných vlajkových telefonů na trhu. Fotoaparáty pro každou situaci Galaxy S25 disponuje trojicí zadních fotoaparátů. Hlavní 50Mpx snímač se světelností f/1,8 doplňuje 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Digitální přiblížení dosahuje až 30násobku. Přední 12Mpx kamera se světelností f/2,2 nabízí automatické ostření pro ostré selfie. Režim Nightography umožňuje pořizovat kvalitní noční snímky i videa s minimálním šumem díky 10bitovému HDR záznamu. Vylepšená technologie sledování objektů pak zajišťuje přesné zachycení tónů pleti při různých světelných podmínkách. Galaxy AI jako hlavní tahák Samsung do Galaxy S25 integroval řadu AI funkcí pod hlavičkou Galaxy AI. Funkce Circle to Search umožňuje vyhledávat cokoli na obrazovce pouhým zakroužkováním prstem. Služba Gemini Live nabízí přirozenou konverzaci s AI asistentem, který pomáhá s každodenními úkoly. Novinkou při uvedení byl třeba Now Brief, který poskytuje personalizované ranní a večerní přehledy s událostmi z kalendáře, počasím a shrnutím denních aktivit. Funkce Audio Eraser zase odstraňuje nežádoucí zvuky z videí úpravou hlasitosti jednotlivých složek jako hlasy, hudba nebo vítr. Odolnost a výdrž baterie Telefon chrání hliníkový rám Armor Aluminum a sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 na přední straně. Certifikace IP68 zajišťuje odolnost proti vodě při ponoření do 1,5 metru po dobu 30 minut a kompletní ochranu proti prachu. Baterie s kapacitou 4 000 mAh podle Samsungu vydrží až 29 hodin přehrávání videa. Podporuje 25W drátové nabíjení i bezdrátové dobíjení. V balení však nenajdete nabíječku, tu je nutné dokoupit zvlášť. Pro koho je Galaxy S25 vhodný? Samsung Galaxy S25 ocení především uživatelé, kteří hledají kompaktní vlajkový telefon s výkonem bez kompromisů. Díky 6,2″ displeji se pohodlně vejde do kapsy a snadno se ovládá jednou rukou. Sedmiletá softwarová podpora znamená, že telefon zůstane aktuální po dlouhou dobu. Telefon je ideální volbou pro ty, kdo chtějí využívat AI funkce Galaxy AI a zároveň požadují spolehlivý fotoaparát pro každodenní použití. Díky výkonnému procesoru Snapdragon 8 Elite zvládne i náročnější hry a multitasking. CHCI GALAXY S25 V AKCI Naopak pokud potřebujete větší displej nebo delší výdrž baterie, může být vhodnější větší model Galaxy S25+. Pro náročnější fotografy pak Samsung nabízí variantu Galaxy S25 Ultra s pokročilejším fotosystémem.

Využili byste současnou slevu na Galaxy S25, nebo počkáte na novou generaci? 