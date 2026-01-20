TOPlist

Únik prozrazuje barvy Samsungu Galaxy S26 Ultra. Hlavní roli si má zahrát fialová

  • Samsung Galaxy S26 Ultra vyjde ve čtyřech barvách: černé, bílé, modré a fialové
  • Fialová má být letošní hlavní marketingovou barvou řady Galaxy S26
  • Oranžová, která se očekávala po vzoru iPhonu, mezi barvami chybí

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.1.2026 14:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy s26 ultra barevne varianty render na zaklade uniku

Pokud jste doufali, že Samsung letos vsadí na výraznou oranžovou barvu po vzoru iPhonu 17 Pro, budete zklamáni. Čerstvý únik prozrazuje, že Galaxy S26 Ultra dostane konzervativnější paletu – a hlavní roli v marketingu si letos zahraje fialová.

Čtyři barvy prozradily šuplíčky na SIM karty

Únik přišel prostřednictvím fotografií SIM slotů, které zpravidla odpovídají barvě těla telefonu. Na snímcích jsou jasně vidět černá, bílá, modrá a fialová varianta. Tím se potvrzují dřívější spekulace vycházející z uniklých tapet pro novou řadu Galaxy S26.

Právě fialová má být podle druhého zdroje takzvanou hero barvou, tedy tou, kterou Samsung nejvíce zvýrazní v reklamních materiálech, jako jsou videa a bannery.

Oranžová zatím nikde

Spekulace o oranžové barvě se objevily poté, co Apple úspěšně uvedl tento odstín u řady iPhone 17 Pro. Samsung ale zjevně nechce konkurenci kopírovat – alespoň ne u vlajkového modelu Ultra. Není vyloučeno, že se oranžová objeví u jiných variant řady S26 nebo jako exkluzivita na webu Samsung.com, ale zatím pro to neexistují konkrétní důkazy.

Kterou barvu Galaxy S26 Ultra byste si vybrali vy?

Zdroje: Ice Universe/X, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
