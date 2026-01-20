Únik prozrazuje barvy Samsungu Galaxy S26 Ultra. Hlavní roli si má zahrát fialová Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 Ultra vyjde ve čtyřech barvách: černé, bílé, modré a fialové Fialová má být letošní hlavní marketingovou barvou řady Galaxy S26 Oranžová, která se očekávala po vzoru iPhonu, mezi barvami chybí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste doufali, že Samsung letos vsadí na výraznou oranžovou barvu po vzoru iPhonu 17 Pro, budete zklamáni. Čerstvý únik prozrazuje, že Galaxy S26 Ultra dostane konzervativnější paletu – a hlavní roli v marketingu si letos zahraje fialová. Čtyři barvy prozradily šuplíčky na SIM karty Oranžová zatím nikde Čtyři barvy prozradily šuplíčky na SIM karty Únik přišel prostřednictvím fotografií SIM slotů, které zpravidla odpovídají barvě těla telefonu. Na snímcích jsou jasně vidět černá, bílá, modrá a fialová varianta. Tím se potvrzují dřívější spekulace vycházející z uniklých tapet pro novou řadu Galaxy S26. More accurate colour render pic.twitter.com/mquMz5tHRz— eclectic (@EclecticDaily) January 18, 2026 Právě fialová má být podle druhého zdroje takzvanou hero barvou, tedy tou, kterou Samsung nejvíce zvýrazní v reklamních materiálech, jako jsou videa a bannery. Oranžová zatím nikde Spekulace o oranžové barvě se objevily poté, co Apple úspěšně uvedl tento odstín u řady iPhone 17 Pro. Samsung ale zjevně nechce konkurenci kopírovat – alespoň ne u vlajkového modelu Ultra. Není vyloučeno, že se oranžová objeví u jiných variant řady S26 nebo jako exkluzivita na webu Samsung.com, ale zatím pro to neexistují konkrétní důkazy. Kterou barvu Galaxy S26 Ultra byste si vybrali vy? Zdroje: Ice Universe/X, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra únik vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025