Samsung prý nehodlá na nic čekat. Očekávanou střední třídu může představit dříve než obvykle

  • Samsung údajně plánuje uvést modely Galaxy A37 a A57 již v únoru 2026, tedy dříve než obvykle
  • Oba telefony se nedávno objevily v benchmarku Geekbench s čipsety Exynos 1480 a Exynos 1680
  • Galaxy A07 5G by měl dorazit už koncem prosince nebo začátkem ledna, ale v Česku se zřejmě neprodá

Adam Kurfürst
11.12.2025 06:00
samsung galaxy a36 a26 barevne varianty v ruce

O chystaných modelech střední třídy od Samsungu toho v posledních týdnech víme stále více. Oba telefony Galaxy A37 i Galaxy A57 se již objevily v databázi benchmarku Geekbench a nyní se dozvídáme i jejich pravděpodobné termíny uvedení na trh.

Únorové představení místo tradičního března

Podle informací leakera Abhisheka Yadava Samsung plánuje představit Galaxy A37 a Galaxy A57 v únoru 2026. To je nezvykle brzy – řady A3x a A5x typicky přicházejí až v březnu. Oba telefony poběží na Androidu 16 již od startu.

Co víme z Geekbench?

Galaxy A37 s označením SM-A376B disponuje procesorem Exynos 1480 s grafikou Xclipse 530. V benchmarku dosáhl 1 158 bodů v single-core a 3 401 bodů v multi-core testu. Oproti současnému Galaxy A36 se Snapdragonem 6 Gen 3 jde o zhruba 15% nárůst výkonu.

Galaxy A57 (SM-A576B) přijde s novým čipsetem Exynos 1680 a grafikou Xclipse 550. Testovaný prototyp s 12 GB RAM naměřil 1 311 bodů v single-core a 4 347 bodů v multi-core. Exynos 1680 oproti předchůdci přesouvá jedno jádro z úsporné sekce do výkonné, taktovací frekvence ale zůstaly stejné.

Galaxy A07 5G jen pro vybrané trhy

Ještě před novinkami řad A3x a A5x by měl Samsung uvést Galaxy A07 5G, a to koncem prosince nebo začátkem ledna 2026. Tento základní model s 5G konektivitou však pravděpodobně nedorazí do Česka oficiální cestou – Samsung u nás tento ani předchozí generace tohoto cenově dostupnějšího modelu nenabízel.

Těšíte se na novou generaci střední třídy od Samsungu?

Zdroje: Abhishek Yadav/X, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

