Samsung prý nehodlá na nic čekat. Očekávanou střední třídu může představit dříve než obvykle

Samsung údajně plánuje uvést modely Galaxy A37 a A57 již v únoru 2026, tedy dříve než obvykle
Oba telefony se nedávno objevily v benchmarku Geekbench s čipsety Exynos 1480 a Exynos 1680
Galaxy A07 5G by měl dorazit už koncem prosince nebo začátkem ledna, ale v Česku se zřejmě neprodá

Adam Kurfürst
Publikováno: 11.12.2025 06:00

O chystaných modelech střední třídy od Samsungu toho v posledních týdnech víme stále více. Oba telefony Galaxy A37 i Galaxy A57 se již objevily v databázi benchmarku Geekbench a nyní se dozvídáme i jejich pravděpodobné termíny uvedení na trh.

Únorové představení místo tradičního března

Podle informací leakera Abhisheka Yadava Samsung plánuje představit Galaxy A37 a Galaxy A57 v únoru 2026. To je nezvykle brzy – řady A3x a A5x typicky přicházejí až v březnu. Oba telefony poběží na Androidu 16 již od startu.

Late night exclusive ✨Samsung Galaxy A07 5G is expected to launch later this month or in early January 2026. This time, Samsung is planning to launch the Galaxy A37 (Exynos 1480) and Galaxy A57 (Exynos 1680) earlier than usual, in February 2026, compared to the typical A3x and…— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 9, 2025

Co víme z Geekbench?

Galaxy A37 s označením SM-A376B disponuje procesorem Exynos 1480 s grafikou Xclipse 530. V benchmarku dosáhl 1 158 bodů v single-core a 3 401 bodů v multi-core testu. Oproti současnému Galaxy A36 se Snapdragonem 6 Gen 3 jde o zhruba 15% nárůst výkonu.

Galaxy A57 (SM-A576B) přijde s novým čipsetem Exynos 1680 a grafikou Xclipse 550. Testovaný prototyp s 12 GB RAM naměřil 1 311 bodů v single-core a 4 347 bodů v multi-core. Exynos 1680 oproti předchůdci přesouvá jedno jádro z úsporné sekce do výkonné, taktovací frekvence ale zůstaly stejné.

Galaxy A07 5G jen pro vybrané trhy

Ještě před novinkami řad A3x a A5x by měl Samsung uvést Galaxy A07 5G, a to koncem prosince nebo začátkem ledna 2026. Tento základní model s 5G konektivitou však pravděpodobně nedorazí do Česka oficiální cestou – Samsung u nás tento ani předchozí generace tohoto cenově dostupnějšího modelu nenabízel.

Těšíte se na novou generaci střední třídy od Samsungu?

Zdroje: Abhishek Yadav/X, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi