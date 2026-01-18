Žádné experimenty nečekejte. Samsung potvrdil složení řady Galaxy S26, Pro ani Edge mezi modely nenajdete Hlavní stránka Zprávičky Samsung v PDF dokumentu potvrdil tradiční složení řady Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra Modely Galaxy S26 Pro ani Galaxy S26 Edge tak při únorovém Galaxy Unpacked nečekejme Dřívější spekulace o experimentálních variantách se tak definitivně nepotvrdily Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 V posledních měsících se mezi fanoušky Samsungu šířily spekulace o možném rozšíření vlajkové řady Galaxy S. Někteří doufali v příchod modelu Galaxy S26 Pro, jiní zase očekávali, že loňský experiment s Galaxy S25 Edge dostane svého nástupce. Nyní však sám výrobce – byť zřejmě nechtěně – tyto naděje pohřbil. Tradiční trojice bez překvapení Kolumbijská pobočka Samsungu, jak upozornil server GSMArena, zveřejnila PDF dokument týkající se propagačních akcí, v němž figurují pouze tři modely: Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Po modelech Pro či Edge v materiálech není ani stopy, což potvrzuje dřívější úniky informací, které příchod těchto variant vylučovaly. To ovšem nutně neznamená, že Samsung od experimentálních modelů zcela upustil. V případě Galaxy S26 Edge je možné, že jej výrobce představí s odstupem několika měsíců podobně jako loni. Zatím však vše nasvědčuje tomu, že se při únorovém Galaxy Unpacked dočkáme osvědčené trojice bez jakýchkoli překvapení. Kdy se novinky dostanou na trh? Dřívější úniky prozradily, že Samsung oficiálně představí řadu Galaxy S26 25. února 2026 na akci Galaxy Unpacked v San Franciscu. Podle novějších informací leakera billbil-kun pak prodej v Evropě odstartuje 11. března 2026. Mezi představením a zahájením prodeje tak uplynou přibližně dva týdny, což odpovídá strategii Samsungu z předchozích let. Předobjednávky by měly být spuštěny krátce po představení, tedy ještě v únoru. Chybí vám v nabídce Samsungu experimentální modely typu Edge? Zdroj: GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025