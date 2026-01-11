TOPlist

Víme, kdy Samsung uvede na trh řadu Galaxy S26. Zájemci své modely dostanou až v březnu

  • Leaker billbil-kun pro server Dealabs prozradil datum prodeje řady Samsung Galaxy S26 v Evropě
  • Všechny modely včetně příslušenství by měly být k dispozici od 11. března 2026
  • Samsung představí novou řadu 25. února v San Franciscu, tedy přibližně dva týdny před zahájením prodeje

Adam Kurfürst
11.1.2026 16:00
galaxy s25

Ve čtvrtek jsme vás informovali o tom, že Samsung představí řadu Galaxy S2625. února 2026, což představuje více než měsíční zpoždění oproti předchozím rokům. Nyní máme díky uznávanému leakerovi známému pod přezdívkou billbil-kun z francouzského serveru Dealabs další důležitý střípek do skládačky – konkrétní datum zahájení prodeje v Evropě.

Prodej odstartuje 11. března

Podle informací, které billbil-kun zveřejnil, budou všechny modely řady Galaxy S26 spolu s příslušenstvím dostupné v Evropě od 11. března 2026. To potvrzuje dřívější spekulace o „začátku března“, které se objevovaly v korejských médiích. Předobjednávky by měly být spuštěny krátce po představení, tedy ještě v únoru.

Samsung uvede na trh tradiční trio modelů: Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Připomeňme, že firma letos zrušila plánovaný ultratenký model Galaxy S26 Edge a vrátila se k osvědčené sestavě.

Billbil-kun rovněž potvrdil, že představení proběhne 25. února 2026 kolem 19:00 středoevropského času v San Franciscu. Mezi odhalením a zahájením prodeje tak uplyne přibližně dva týdny, což odpovídá strategii Samsungu z předchozích let.

Konkrétní ceny pro evropský trh zatím k dispozici nemáme, nicméně podle korejských zdrojů by Samsung neměl u nové řady přistoupit ke zdražení. Oficiálního potvrzení se nicméně dočkáme až na samotné akci Unpacked.

Plánujete si pořídit některý z modelů řady Galaxy S26?

Zdroje: Dealabs, GSMArena

