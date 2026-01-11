Víme, kdy Samsung uvede na trh řadu Galaxy S26. Zájemci své modely dostanou až v březnu Hlavní stránka Zprávičky Leaker billbil-kun pro server Dealabs prozradil datum prodeje řady Samsung Galaxy S26 v Evropě Všechny modely včetně příslušenství by měly být k dispozici od 11. března 2026 Samsung představí novou řadu 25. února v San Franciscu, tedy přibližně dva týdny před zahájením prodeje Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Ve čtvrtek jsme vás informovali o tom, že Samsung představí řadu Galaxy S26 až 25. února 2026, což představuje více než měsíční zpoždění oproti předchozím rokům. Nyní máme díky uznávanému leakerovi známému pod přezdívkou billbil-kun z francouzského serveru Dealabs další důležitý střípek do skládačky – konkrétní datum zahájení prodeje v Evropě. Prodej odstartuje 11. března Podle informací, které billbil-kun zveřejnil, budou všechny modely řady Galaxy S26 spolu s příslušenstvím dostupné v Evropě od 11. března 2026. To potvrzuje dřívější spekulace o „začátku března“, které se objevovaly v korejských médiích. Předobjednávky by měly být spuštěny krátce po představení, tedy ještě v únoru. Samsung uvede na trh tradiční trio modelů: Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Připomeňme, že firma letos zrušila plánovaný ultratenký model Galaxy S26 Edge a vrátila se k osvědčené sestavě. Billbil-kun rovněž potvrdil, že představení proběhne 25. února 2026 kolem 19:00 středoevropského času v San Franciscu. Mezi odhalením a zahájením prodeje tak uplyne přibližně dva týdny, což odpovídá strategii Samsungu z předchozích let. Konkrétní ceny pro evropský trh zatím k dispozici nemáme, nicméně podle korejských zdrojů by Samsung neměl u nové řady přistoupit ke zdražení. Oficiálního potvrzení se nicméně dočkáme až na samotné akci Unpacked. Plánujete si pořídit některý z modelů řady Galaxy S26? Zdroje: Dealabs, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 únik vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025