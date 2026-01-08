Teď už (snad) máme jasno. Známe datum vydání řady Samsung Galaxy S26 Hlavní stránka Zprávičky Uznávaný leaker Evan Blass potvrdil datum představení řady Galaxy S26 na 25. února 2026 Samsung letos čelil problémům s produktovou strategií a pozdě zrušil plánovaný model Galaxy S26 Edge Firma nedávno představila čipset Exynos 2600, první mobilní čip vyrobený 2nm procesem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Zatímco v posledních letech jsme byli zvyklí na lednové představení vlajkových telefonů řady Samsung Galaxy S, letos si počkáme o poznání déle. Vysoce uznávaný leaker Evan Blass na sociální síti X zareagoval na příspěvek insidera Ice Universe a potvrdil, že řada Galaxy S26 bude představena 25. února 2026 v San Franciscu. „Datum 25. února je stoprocentně správné,“ napsal. Výrazné zpoždění oproti předchozím rokům Pro srovnání, řada Galaxy S25 byla oznámena 22. ledna 2025 a rodinka Galaxy S24 spatřila světlo světa 17. ledna 2024. Letošní představení tak přijde s více než měsíčním zpožděním oproti zavedenému harmonogramu. Důvodem jsou podle všeho interní komplikace, které Samsung v uplynulých měsících řešil. The date of 25 February is 100% correct. You can take it to the bank. https://t.co/YYe7P85Nwv— Evan Blass (@evleaks) January 6, 2026 Jihokorejský gigant se totiž poměrně pozdě rozhodl, že plánovaný ultratenký model Galaxy S26 Edge nakonec nevydá. Místo něj se vrací k osvědčené trojici Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Změna produktové strategie si vyžádala dodatečný vývoj modelu Galaxy S26+, což celý harmonogram posunulo. Ceny zůstanou stejné Ice Universe ve svém původním příspěvku odkázal na korejská média, podle nichž Samsung neplánuje u řady Galaxy S26 žádné zdražení. Totéž údajně platí i pro chystané skládačky Galaxy Z Fold8 a Galaxy Z Flip8, které by měly přijít v červenci. Prodej telefonů řady Galaxy S26 by měl podle dostupných informací odstartovat začátkem března. Samsung ještě nedávno ohledně cen váhal. Primárně kvůli krizi s paměťovými čipy musela firma zvážit, zda sníží svou marži, anebo zvýší cenu koncovým spotřebitelům. Nyní se zdá, že to zákazníci neodskáčou, ale jelikož oficiální ceny pro náš trh ještě k dispozici nemáme, nemůžeme to říct s jistotou. Exynos 2600: první 2nm čip pro smartphony Závěrem se hodí připomenout, že Samsung nedávno oficiálně představil čipset Exynos 2600, který by měl pohánět část telefonů řady Galaxy S26. Jde o první mobilní čip na světě vyrobený 2nm procesem s technologií GAA (Gate-All-Around). Výrobce slibuje 39% nárůst výkonu CPU a 113% zlepšení AI schopností oproti předchůdci. Srdcem čipsetu je 10jádrový procesor postavený na architektuře Arm v9.3 s jedním výkonným jádrem C1-Ultra taktovaným na 3,8 GHz. O grafiku se stará nový GPU Xclipse 960 s dvojnásobným výpočetním výkonem a technologií ENSS (Exynos Neural Super Sampling) pro AI upscaling obrazu. Samsung se u nového čipsetu zaměřil také na chronický problém s přehříváním. Technologie Heat Path Block využívá materiály High-k EMC k optimalizaci odvodu tepla a má snížit tepelný odpor až o 16 %. Jestli se to skutečně podaří, ukáže až reálné testování. Které regiony dostanou telefony s Exynosem 2600 a které se Snapdragonem 8 Elite Gen 5, zatím Samsung oficiálně nepotvrdil. Evropa tradičně dostává varianty s vlastním čipsetem Samsungu. Těšíte se na řadu Galaxy S26, nebo vás zpoždění zklamalo? Zdroj: Evan Blass/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025