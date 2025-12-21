Exynos 2600 je oficiálně venku! Po letech vypadá velice slibně Hlavní stránka Zprávičky Samsung představil Exynos 2600 – první mobilní čip na světě vyrobený 2nm procesem Nový čipset slibuje 39% nárůst výkonu CPU a 113% zlepšení AI schopností Technologie Heat Path Block má konečně vyřešit chronické přehřívání Exynosů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung má s vlastními čipsety Exynos komplikovaný vztah. Na jedné straně jde o důkaz technologické soběstačnosti, na druhé straně zákazníci v Evropě často záviděli americkým modelům Galaxy jejich Snapdragony. Nový Exynos 2600 by to mohl změnit – jde o první mobilní čip na světě vyrobený 2nm procesem a Samsung si na něm zjevně dal záležet. První 2nm čip pro smartphony Exynos 2600 je vyráběn technologií 2nm GAA (Gate-All-Around) v továrnách Samsung Foundry. Jde o významný milník – Samsung tak předběhl TSMC, které 2nm čipy pro smartphony teprve chystá. Menší výrobní proces teoreticky znamená vyšší výkon při nižší spotřebě energie, což je přesně to, co Exynos potřeboval. Srdcem čipsetu je 10jádrový procesor postavený na nejnovější architektuře Arm v9.3. Samsung opustil tradiční strukturu s malými úspornými jádry a vsadil na kombinaci velkých a středních jader: 1× C1-Ultra na 3,8 GHz (hlavní výkonné jádro) 3× C1-Pro na 3,25 GHz (vysoký výkon) 6× C1-Pro na 2,75 GHz (efektivita) Samsung tvrdí, že nová konfigurace přináší až 39% nárůst výkonu oproti Exynosu 2500 při zachování lepší energetické efektivity. Podpora instrukcí SME2 má navíc zrychlit strojové učení přímo na CPU. Konec přehřívání? Pokud měl Exynos nějakou Achillovu patu, bylo to přehřívání. Telefony s korejskými čipy se pod zátěží často zahřívaly více než jejich protějšky se Snapdragonem a výkon rychleji klesal. Samsung to chce vyřešit technologií Heat Path Block (HPB). HPB využívá materiály High-k EMC k optimalizaci cesty tepla z čipu ven. Samsung slibuje snížení tepelného odporu až o 16 %, což by mělo udržet stabilní výkon i při náročném hraní nebo AI úlohách. Jestli to bude fungovat v praxi, ukáže až reálné testování – ale je pozitivní, že Samsung problém konečně adresuje přímo v architektuře čipu. Dvojnásobný grafický výkon O grafiku se stará nový GPU Xclipse 960, který podle Samsungu nabízí dvojnásobný výpočetní výkon a o 50 % lepší ray tracing než předchůdce. Novinkou je technologie ENSS (Exynos Neural Super Sampling) – AI upscaling a generování snímků podobné tomu, co nabízí DLSS od Nvidie. ENSS má umožnit až trojnásobně plynulejší hraní bez dramatického nárůstu spotřeby. V kombinaci s lepším chlazením by Exynos 2600 mohl být prvním čipem od Samsungu, který skutečně konkuruje Snapdragonu v herním výkonu. AI výkon roste o 113 % Nová NPU jednotka přináší 113% nárůst AI výkonu, což umožňuje spouštět větší a komplexnější generativní modely přímo na zařízení. Samsung také jako první v mobilním segmentu implementoval hybridní post-kvantovou kryptografii – ochranu proti budoucím hrozbám kvantových počítačů. Na straně fotoaparátu ISP podporuje snímače až do 320 megapixelů a přináší nový vizuální systém VPS, který v reálném čase rozpoznává detaily včetně mrkání. Funkce DVNR (Deep Learning Video Noise Reduction) má zlepšit kvalitu videa za špatného osvětlení při nižší spotřebě energie. Galaxy S26 s Exynosem – ale kde? Exynos 2600 je už v sériové výrobě a očekává se jeho nasazení v řadě Galaxy S26. Otázkou zůstává distribuce – zatímco některé úniky naznačují širší globální dostupnost, jiné tvrdí, že Exynos zůstane omezen pouze na Koreu. Samsung zatím oficiálně nepotvrdil, které trhy dostanou který čip. Mezi další specifikace patří podpora LPDDR5X RAM, UFS 4.1 úložiště, 4K displejů při 120 Hz a kodeku APV. Modem a konektivita jsou řešeny externím čipem. Jestli Exynos 2600 splní své sliby, mohl by to být zlom pro Samsung. Po letech, kdy Qualcomm dominoval v prémiových Androidech, by korejský gigant konečně mohl nabídnout konkurenceschopnou alternativu. Ale jak známo – důvěřuj, ale prověřuj. Počkejme si na nezávislé testy. Dali byste Exynosu v Galaxy S26 šanci, nebo preferujete Snapdragon? Zdroj: Samsung Semiconductor O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 