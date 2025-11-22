Prototyp Galaxy A57 prošel benchmarkem. Pravděpodobný bestseller dorazí začátkem roku 2026 Hlavní stránka Zprávičky Prototyp Samsungu Galaxy A57 se objevil v benchmarku Geekbench s novým čipsetem Exynos 1680 Oproti Exynosu 1580 má o jedno výkonné jádro navíc, ale taktovací frekvence zůstaly stejné Naměřené výsledky jsou slabé: 1 311 bodů v single-core a 4 347 bodů v multi-core testu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Samsung letos v březnu představil Galaxy A56, který je sázkou na jistotu ve střední třídě. Má solidní foťáky, fajn systém, dostatečný výkon a dobrou kvalitu zpracování, ale není to nic extra výstředního. Teď se v databázi Geekbench objevil jeho nástupce Galaxy A57 s čipsetem Exynos 1680. Benchmarkové výsledky však naznačují, že Samsung ve střední třídě opět sází na co nejmenší úsilí a maximální zisk. Nový procesor totiž v testech nedosahuje nijak oslnivých hodnot a od předchůdce se liší prakticky jen v rozložení jáder. Exynos 1680: jedno jádro víc, výkon stejný Benchmark výsledky budí rozpaky Galaxy A57 dorazí s Androidem 16 Exynos 1680: jedno jádro víc, výkon stejný Prototyp Galaxy A57 s označením SM-A576B odhalil základní parametry nového čipsetu. Exynos 1680 je postavený na konfiguraci 1 + 4 + 3, což konkrétně znamená jedno výkonné jádro na 2,91 GHz, čtyři výkonná jádra na 2,6 GHz a tři úsporná jádra na 1,95 GHz. Hlavní změnou oproti loňskému Exynosu 1580 je přesun jednoho jádra z úsporné sekce do výkonné. Původní konfigurace byla 1 + 3 + 4, nová je tedy 1 + 4 + 3. Taktovací frekvence ale zůstaly naprosto identické, což v praxi znamená, že Samsung jen přeskládal jádra, aniž by zvýšil jejich výkon. Grafiku má na starosti Samsung Xclipse 550, což je opět jen lehká evoluce Xclipse 540 z Galaxy A56. Ano, jde o prototyp a konečná verze může být trochu jiná. Jenže pokud Samsung nechal taktovací frekvence na stejných hodnotách i u nového modelu, šance na zásadní výkonnostní skok nejsou nijak velké. Spíš se dá čekat mírné zlepšení v multi-core testech díky navýšení výkonných jader, ale single-core výkon by měl zůstat prakticky stejný. Benchmark výsledky budí rozpaky Testovaný kus Galaxy A57 dosáhl v Geekbench 6.5 skóre 1 311 bodů v single-core testu a 4 347 bodů v multi-core testu. Pro srovnání, Galaxy A56 s Exynos 1580 dosahoval podle různých recenzí na přibližně 1 200 bodů v single-core a 3 500 bodů v multi-core. Nárůst je tedy v single-core zanedbatelný a v multi-core sice patrný, ale pořád se bavíme o výkonu, který konkurenci extra neprovětrá, zvlášť čínské značky, používající čipy jako Snapdragon 8s Gen 4. Galaxy A57 dorazí s Androidem 16 Testovaný prototyp měl 12 GB RAM, což odpovídá nejvyšší konfiguraci loňského A56. Systém běží na Androidu 16, což dává smysl – pokud Samsung plánuje uvedení na trh začátkem roku 2026, musí telefon dorazit s aktuální verzí systému. Samsung u řady Galaxy A slibuje 6 let aktualizací systému. Cenu zatím neznáme, ale dá se očekávat, že se bude pohybovat někde kolem 12 000 Kč za základní verzi, podobně jako u A56. Samsung tradičně nezapomene přidat nějaké ty slevové kódy a výkupní bonusy, aby cena vypadala atraktivněji. Co říkáte na Galaxy A57? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Geekbench Samsung Samsung Galaxy A56 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.