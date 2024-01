Samsung Galaxy A55 se objevuje na oficiálně vypadajících renderech

Telefon skutečně dostane kovový rám, ale i jeden zvláštní prvek

Pod kapotou bude tikat Exynos 1480

Samsung Galaxy A55 bude bez jakýchkoliv pochybností opět patřit k nejprodávanějším telefonům okolo 10 000 korun a před nějakým časem byl spatřen také v benchmarku. Rendery jsou venku delší dobu, ale nebyly oficiální, což se o těch, které unikly nyní, říct nedá. S předstihem si tedy můžeme prohlédnout očekávanou novinku v celé kráse.

Už dříve se spekulovalo o tom, že Galaxy A55 dostane kovové rámečky, což rozhodně není ve vyšší střední třídě zvykem. Nové rendery tuto skutečnost potvrzují. Pokud by vám nestačilo mrknout se na boky jako takové, všimněte si anténních předělů, které mají třeba iPhony. Pravá strana telefonu mírně vybočuje (stejný designový prvek jsme mohli vidět u Galaxy A15 a Galaxy A25), osobně se mi to moc nelíbí, ale počkám si na to, jak bude telefon vypadat ve skutečnosti.

Telefon má být nabízen v barvách Awesome Navy, Awesome Iceblue a Awesome Lilac, přičemž pod kapotou má tikat čip Exynos 1480. Přední straně bude dominovat 6,5palcový OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, ocenil bych o něco tenčí rámečky než u současné Galaxy A54. Z renderů by se skoro dalo říci, že k určitému zlepšení došlo, ale nebude to zřejmě nikterak zásadní. K oficiálnímu uvedení by mělo dojít v březnu.

Jak se vám líbí Samsung Galaxy A55?

