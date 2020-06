Samsung zřejmě chystá Galaxy S20 Lite. Co o od něj očekávat?

Začátkem letošního roku Samsung představil Galaxy S10 Lite. Telefon, který měl za cíl nabídnout uživatelům kvalitní fotoaparát, dostatečný výkon, ostrý a velký displej a také dobrou výdrž baterie. Nyní víme, že Samsung chystá také Galaxy S20 Lite, tedy odlehčený model letošních vlajkových lodí. Příliš informací o něm zatím nevíme, ale něco se přece našlo.

Samsung chystá Galaxy S20 Lite

Server SamMobile vypátral, že budou prodávány hned dvě verze Galaxy S20 Lite. Lišit se budou však pouze v podpoře 5G sítí. Zařízení označováno jako SM-G781 bude určeno pro americký trh a nabídne podporu 5G, přitom model SM-G780 nabídne síť nové generace pouze ve státech, ve kterých to dává smysl.

Již z krabice bude v telefonu předinstalovaný Android 10 s nadstavbou One UI 2.5 a čipsetem by měl být Snapdragon 865/Exynos 990. Kompromis oproti vlajkovým lodím by měl pak přijít ve fotoaparátech a displeji, ovšem konkrétní informace zatím nevíme.

Jste zvědaví na Galaxy S20 Lite?

Zdroj: gsmarena.com