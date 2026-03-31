Podpora AirDropu míří na další telefony Samsung! Najdete mezi nimi i ten svůj?

Aktualizace Quick Share s podporou AirDropu se začíná šířit na starší modely Galaxy včetně řad S25, S24, S23 a S22 Mezi podporovaná zařízení patří také Galaxy Z Fold 7 a některé modely řady Galaxy A Uživatelé sice vidí novou možnost sdílení s Apple zařízeními, ale funkce zatím reálně nefunguje Adam Kurfürst Publikováno: 31.3.2026 16:00 Teprve před týdnem Samsung oficiálně zpřístupnil podporu AirDropu pro vlajkovou řadu Galaxy S26, o čemž jsme vás informovali v samostatném článku. Nyní se ukazuje, že korejský výrobce má v plánu rozšířit tuto funkci mnohem dál – aktualizace Quick Share s přepínačem „Sdílet se zařízeními Apple" se totiž začíná objevovat i na starších telefonech. Má to ale háček. Které telefony dostávají aktualizaci? Funkce zatím nefunguje Které telefony dostávají aktualizaci? Podle zpráv ze zahraničí se nová možnost sdílení s AirDropem objevuje na řadách Galaxy S25, S24, S23 a S22. Ze skládaček je mezi podporovanými zařízeními Galaxy Z Fold 7. Aktualizaci údajně dostávají také některé modely střední třídy včetně Galaxy A56, A55 a A36. Potřebné aktualizace přicházejí prostřednictvím Galaxy Store a zahrnují Quick Share v13.8.51.58, Quick Share Agent v3.5.22.24 a Quick Share Connectivity v1.5.13.15. Většina hlášení pochází od uživatelů beta verze One UI 8.5, ale někteří majitelé telefonů se stabilním One UI 8 údajně také vidí novou položku v nastavení. Funkce zatím nefunguje A teď ta špatná zpráva. Přestože uživatelé po instalaci aktualizací vidí přepínač „Sdílet se zařízeními Apple", samotné sdílení souborů s iPhony a Macy zatím neprobíhá. Telefony Samsung se nezobrazují v menu AirDrop na Apple zařízeních a naopak. Server 9to5Google funkci testoval na Galaxy S25 Ultra i Galaxy Z Fold 7 – v obou případech bez úspěchu. Vše nasvědčuje tomu, že Samsung (nebo Google) musí ještě aktivovat funkci na straně serveru. Plná funkčnost by mohla přijít až se stabilní verzí One UI 8.5. Zdroje: Android Authority, 9to5Google, SamMobile