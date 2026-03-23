Sdílení mezi Samsungem a Applem nikdy nebylo jednodušší. Řada Galaxy S26 nyní podporuje AirDrop

Samsung v tiskové zprávě oficiálně oznámil podporu AirDropu pro řadu Galaxy S26 prostřednictvím Quick Share Aktualizace se začíná šířit od 23. března, nejdříve v Koreji a následně v dalších regionech včetně Evropy Další modely Galaxy získají podporu později, Samsung však zatím neupřesnil konkrétní harmonogram Adam Kurfürst Publikováno: 23.3.2026 10:23 Po potvrzení ze strany provozního ředitele mobilní divize Choi Won-juna v předchozím týdnu nyní Samsung vydal oficiální tiskovou zprávu. Řada Galaxy S26 získává podporu pro sdílení souborů s iPhony, iPady a Macy prostřednictvím služby Quick Share, která nově komunikuje s protokolem AirDrop. Aktualizace přichází už dnes Funkci je nutné aktivovat ručně Aktualizace přichází už dnes Aktualizace se začíná rozšiřovat dnes, přičemž první na řadě je Jižní Korea. Už později v tomto týdnu by podle serveru 9to5Google, který obdržel detaily přímo od Samsungu, měly následovat Spojené státy, později dojde také na Evropu, Hongkong, Japonsko, Latinskou Ameriku, jihovýchodní Asii a Tchaj-wan. V tiskové zprávě Samsung slibuje rozšíření na další modely Galaxy, konkrétní harmonogram ale zatím nezveřejnil. Funkci je nutné aktivovat ručně Na rozdíl od implementace na Pixelech není AirDrop na Samsungu zapnutý automaticky. Uživatelé jej musí aktivovat v nastavení Quick Share pod položkou „Sdílet se zařízeními Apple". Pro úspěšný přenos je zároveň potřeba, aby měl příjemce na iPhonu zapnutý režim „Všichni" v nastavení AirDropu. Samsung se tak přidává ke Googlu, který funkci spustil na Pixelu 10 loni v listopadu a v únoru ji rozšířil na řadu Pixel 9. Do konce března má podporu přidat také Oppo. Zdroje: Samsung, 9to5Google