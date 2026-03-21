Řada Samsung Galaxy S26 brzy dovede sdílet soubory přes AirDrop s využitím Quick Share

Samsung oficiálně potvrdil, že řada Galaxy S26 dostane podporu pro sdílení souborů s iPhony přes Quick Share a AirDrop Funkce dorazí prostřednictvím softwarové aktualizace, další modely Galaxy budou následovat Samsung se tak přidává ke Googlu a Oppo, které už kompatibilitu s AirDropem nabízejí nebo chystají

Adam Kurfürst Publikováno: 21.3.2026 22:00

Jedna z nejžádanějších funkcí pro uživatele, kteří se pohybují mezi světy Androidu a Apple, míří na vlajkové lodě Samsungu. Jihokorejský gigant na tiskové konferenci v Japonsku oficiálně potvrdil plány zavést kompatibilitu s AirDropem do řady Galaxy S26. Jde o významný krok k bourání bariér mezi platformami.

Aktualizace už je na cestě

Choi Won-jun, provozní ředitel mobilní divize Samsungu, novinářům sdělil, že podpora AirDropu přijde na Galaxy S26 prostřednictvím softwarové aktualizace. Informoval o tom tamní server EBN. Konkrétní termín sice nepadl, ale formulace „brzy" a „postupně" naznačuje, že by se funkce mohla objevit v řádu týdnů. Další modely Galaxy mají následovat, časový plán pro ně však Samsung zatím neupřesnil. Po aktivaci funkce budou moci majitelé Galaxy S26 sdílet fotky, videa a soubory přímo s iPhony, iPady a Macy bez nutnosti instalovat jakékoliv aplikace třetích stran. Přenos probíhá peer-to-peer, tedy bez serverů a bez ukládání dat u prostředníků.

Samsung není první ani poslední

Google tuto funkcionalitu spustil na Pixelu 10 už loni v listopadu a v únoru ji rozšířil na řadu Pixel 9. Mezitím se přidalo i Oppo s řadou Find X9. Seznam výrobců podporujících přímé sdílení s Apple zařízeními tak rychle roste.

Pro správné fungování je na straně Apple zařízení nutné aktivovat v nastavení AirDropu režim „Všichni na 10 minut". Telefon Galaxy pak v nabídce Quick Share zobrazí dostupná Apple zařízení a přenos může začít.

Zdroje: 9to5Google, EBN