Sdílení souborů přes Quick Share/AirDrop zavede další výrobce. Jeho první modely se dočkají už brzy

Oppo Find X9 Series dostane podporu sdílení souborů s iPhony, iPady a Macy přes Quick Share Funkce vznikla ve spolupráci s MediaTekem a Googlem a nevyžaduje žádné aplikace třetích stran Aktualizace by měla začít přicházet od března tohoto roku Adam Kurfürst Publikováno: 5.3.2026 12:07 Google loni v listopadu představil možnost sdílet soubory mezi Androidem a zařízeními Apple prostřednictvím služby Quick Share, která dokáže komunikovat s AirDropem. Funkce byla zpočátku exkluzivní pro řadu Pixel 10, letos v únoru se rozšířila na Pixel 9. Nyní se k ní chystá přidat i Oppo se svou chystanou řadou Find X9. Oppo se přidává ke Google Pixelům Dostupnost od března Oppo se přidává ke Google Pixelům Podle oficiálního prohlášení Oppo bude řada Find X9 podporovat přenosy souborů mezi zařízeními s iOS, iPadOS či macOS bez nutnosti instalovat jakékoliv aplikace třetích stran právě s pomocí služby Quick Share. Výrobce přitom zmiňuje spolupráci s Googlem a čipovým výrobcem MediaTek. Princip fungování bude pravděpodobně stejný jako u telefonů Pixel – majitel iPhonu, iPadu nebo Macu aktivuje v nastavení AirDropu režim „Všichni na 10 minut" a telefon Oppo následně v nabídce Quick Share zobrazí dostupná Apple zařízení. Přenos probíhá přímo peer-to-peer, tedy bez serverů a bez ukládání dat u prostředníků. Dostupnost od března Oppo uvádí, že by se funkce měla začít šířit prostřednictvím softwarové aktualizace od března. Zda bude dostupná pouze pro řadu Find X9, nebo se časem rozšíří i na další modely, zatím výrobce neupřesnil. Po Googlu je tak Oppo dalším výrobcem Android telefonů, který nabídne přímé sdílení souborů se zařízeními Apple. Těsně před uvedením řady Galaxy S26 se objevily i náznaky toho, že funkcionalitu zavede Samsung. Jména značek na seznamu tak nejspíš budou jen přibývat. Zdroj: Oppo, 9to5Google