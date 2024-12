Evropská unie už zase tlačí na Apple, tentokrát si vzala na mušku AirDrop

AirDrop je způsob, jak přenášet data mezi jednotlivými zařízeními

Je dostupný pouze pro operační systémy od Apple

Evropská unie chce, aby se AirDrop otevřel i ostatním platformám

Uživatelé Androidu i iOS mají k dispozici výkonné nástroje ke sdílení dat v podobě Quick Share u prvního systému a AirDrop u druhého. Problém nastává v okamžiku, kdy si uživatelé iOS a Androidu potřebují navzájem vyměnit data. Obě metody pro přenos dat totiž nejsou vzájemně kompatibilní. Evropská unie to chce změnit.

Míč je přitom na straně Applu. On je totiž tím, kdo blokuje jak snahu o zprovoznění jeho protokolu AirDrop na jiných platformách, tak snahy o zprovoznění Quick Share na iOS. Na macOS se to již s jistými omezeními podařilo, ale to je ve srovnání s iOS otevřený systém.

AirDrop

Společnost Apple poskytne specifikaci protokolu, která poskytne třetím stranám veškeré informace potřebné k integraci, přístupu a ovládání protokolu AirDrop v rámci aplikace nebo služby (včetně součásti operačního systému) spuštěné na fyzickém zařízení připojeném třetí stranou, aby tyto aplikace a služby mohly odesílat soubory do aplikace nebo služby a přijímat z nich zařízení se systémem iOS.

Evropská unie požaduje více ústupků, nám jde v této chvíli především o AirDrop. Pokud by se podařilo jej na Androidu zprovoznit, usnadnilo by to mnoha lidem život. Apple reaguje jako obvykle argumenty o riziku ztráty soukromí a bezpečí. Zdůrazňuje, že nejvíce připomínek vzešlo od společnosti Meta, která se jen třese na to, aby se dostala trochu blíž jablečným uživatelům a jejich datům.

Ocenili byste dostupnost AirDrop na Androidu?

Zdroj: 9to5google, EU, Apple