Google možná pracuje na Quick Share pro iOS. Může se to podařit?

Quick Share je jednoduchý způsob, jak sdílet data mezi zařízeními

Aktuálně jsou podporovány systémy od Google a Windows

Apple odolává, ale možná se Google pokouší prorazit i tam

Google vyvinul sdílení souborů, ale později převzal do Androidu implementaci od Samsungu, která byla mnohem lepší. Aktuálně je možné sdílet data mezi prakticky jakýmikoliv telefony s Androidem a také mezi počítači s Windows. Nyní experti z Android Authority objevili stopu, která by mohla naznačovat, že se Google chystá rozšířit podporu Quick Share i na iOS.

Při analýze kódu narazili na poznámku, která zmiňuje u jedné opravy specificky iOS. Jedná se o opravu práce s názvem účtu a zařízení, kdy na iOS není třeba provádět některé operace. Vývojář zmiňuje výslovně, že daná oprava prospěje Quick Share na iOS. Vzhledem k tomu, že Quick Share pro iOS nebyl vydán, je to minimálně zajímavé. Dodejme, že se nejednalo o kód Quick Share, protože ten není open source, ale o jinou část zdrojových kódů.

Stopa vedoucí k iOS

Není to samozřejmě důkaz, že Google opravdu vyvíjí Quick Share pro iOS. Může se jednat o koncept nebo iniciativu jednotlivce. Google by se na iOS potýkal s mnoha překážkami. Kromě toho, že by se takový počin asi nelíbil Apple už z principu není vůbec jisté, jestli by Quick Share pro iOS přijali uživatelé. Ekosystém Apple je známý svou uzavřeností a uživatelé běžně neinstalují podobné aplikace.

A vydání Quick Share pro iOS jako aplikace je asi jediný způsob, jak funkci do iOS dostat. Že by se Google a Apple domluvili na integraci do systému je zhola nemožné. Další možností by dle Android Authority bylo přibalení k jiné aplikaci, ale to se také nejeví jako reálné. Připomeňme, že uživatelé iOS mají vlastní systém sdílení AirDrop, který ale nefunguje na jiných systémech.

Ocenili byste Quick Share pro iOS?

Zdroj: AndroidAuthority