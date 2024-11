Google začíná vyžadovat zobrazení nastavení Quick Share během instalace telefonu

Povinné to bude pro telefony s Androidem 15 a novějším

Cílem je zvýšit povědomí o této funkci, aby byla více využívána

Když chci někomu poslat nějaké soubory, často narážím na to, že lidé vůbec netuší o existenci Quick Share. Je to dáno tím, že Google tuto funkci zaváděl postupně a k tomu ji několikrát měnil, což mohlo uživatele zmást. Nyní se ale zdá, že je funkce už zcela stabilní a jediný důvod, proč se nevyužívá, je špatná informovanost. Google se rozhodl na tom zapracovat.

Nově vyžaduje od výrobců telefonů, aby v rámci instalačního procesu zobrazili i dialog s nastavením Quick Share. Bude to povinné od verze Android 15, přičemž Google nabízí vlastní dialog, který mohou výrobci použít. Nebrání jim ale v zobrazení vlastního, upraveného dialogu. Důležité je, aby uživatelé věděli, že něco takového v telefonu mají a už při instalaci si Quick Share správně nastavili.

Dialog Quick Share během instalace

Osobně Quick Share používám velice rád. V drtivé většině případů funguje spolehlivě a rychle a mohu přenášet i velké objemy dat mezi telefony s Androidem, Chromebooky nebo počítačem s Windows. Pokud se by opravdu podařilo dostat Quick Share i na iOS, byl by to bezesporu nejlepší způsob sdílení dat.

