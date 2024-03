Koupil jsem Chromebook za pár stovek, jak to dopadlo?

Chromebooky na našem trhu zatím určitě nepatří mezi bestsellery.

Možná právě proto lze tato zařízení sehnat z druhé ruky prakticky za hubičku.

Kde je ale hranice mezi skvělou koupí a přeprodejem elektroodpadu?

Mezi velké výhody operačního systému ChromeOS od Googlu patří bezesporu jeho nízká hardwarová náročnost. Jak slabý hardware ale doopravdy stačí na to, aby byl použitelný? I to byla jedna z otázek, která mě zlákala a koupil jsem z druhé ruky Chromebook za pár stovek. Povedla se mi skvělá koupě, nebo jsem vyhodil peníze za nepoužitelný odpad? A existuje vůbec skupina uživatelů, pro které by podobné zařízení bylo přínosem?

Já a ChromeOS

S Chromebooky jsem doposud měl pouze krátkou zkušenost. Mé úplně první seznámení s tímto operačním systémem proběhlo skrze recenzi Acer Chromebook 13 někdy před devíti lety. Od té doby jsem spíše tu a tam zavadil o nějakou zmínku o něm a pořádně jsem se s ChromeOS dostal do kontaktu opět až skrze další recenzi o mnoho let později. Před necelým rokem mi na stole přistál zajímavý tablet Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook a já jsem upřímně až žasl, kam se ten kdysi prakticky jen prohlížeč s trochou omáčky dokola za ta léta posunul. Najednou jsem si tento systém dokázal představit jako plnohodnotnou alternativu i k Windows, jen to zatím ještě nemusí být vhodná alternativa pro každého. Možná i skrze tuto mou, relativně nedávnou, zkušenost mě zaujala nabídka těchto zařízení na jednom známém aukčním portálu.

Chromebook za pár stovek?

Ne že bych vyloženě začal procházet internetové bazary s cílem koupit co nejlevnější Chromebook, ale pár týdnů jsem nepravidelně pročítal jejich nabídky a sledoval, jaká zařízení se u nás vlastně dají z druhé ruky sehnat. Ruku na srdce, dobrých 70 % nabídek tvoří již opravdu zastaralá zařízení, která jsou již bez podpory. Chuť vyzkoušet něco nového a částečně asi i zjistit jak co nejlevněji pořídit “použitelný” počítač mě tak přivedla na myšlenku, že bych mohl nějaký levný Chromebook z druhé ruky sám vyzkoušet. Nejdříve ze všeho jsem však musel dát dohromady minimální požadavky, které od daného zařízení budu požadovat. V případě hardwaru to bylo poměrně snadné. Použitý čipset příliš velkou roli nehrál a po provedení menší rešerše jsem došel k závěru, že bych měl vyžadovat minimum v podobě 4 GB operační paměti a 32GB úložiště. Věci typu displej, výdrž na baterii či konektivita jsem pak v tomto případě ani neměl ambice nějak řešit.

Svým způsobem jsem poměrně snadno stanovil i další mé požadavky. Couvnout jsem rozhodně nechtěl v oblasti softwarové podpory. Ta respektive její délka, je u Chromebooků na až překvapivě dobré úrovni. Garantované aktualizace mají ještě stále i poměrně letité stroje či velmi levná zařízení. Přesvědčit se ostatně můžete na stránce s podporou, kde naleznete seznam všech certifikovaných zařízení s ChromeOS včetně délky jejich případné zbývající podpory. Další kritérium jsem pak rovněž stanovil poměrně snadno. Byla to podpora Google Play a tím pádem Android aplikací. Také zde lze na internetu poměrně snadno dohledat seznam zařízení, která toto podporují. No a posledním mým požadavkem bylo, aby to celé pochopitelně stálo co možná nejmíň peněz. Ve finále to zabralo jen pár dní a natrefil jsem na nabídku Chromebooku splňujícího má kritéria za pouhých 600 Kč.

Asus Chromebook C223

Oním “vyvoleným” se stal Asus Chromebook C223 aneb laptop, který se na trh dostal přibližně před 3 lety a již tehdy se jednalo o opravdu ultra levné zařízení plné kompromisů. Nicméně, všechna výše popsaná kritéria splňuje a vyjma několika škrábanců na víku displeje je tento můj konkrétní kousek i v celkem dobré kondici. Konkrétně jsem pak za svých pár stokorun dostal následující hardware:

11,6″ TFT TN displej s rozlišením 1366 x 768 px a maximálním jasem 200 nitů

s rozlišením 1366 x 768 px a maximálním jasem 200 nitů Intel Celeron N3350, 1.1 GHz (2M Cache, 2.4 GHz boost, 2 jádra)

1.1 GHz (2M Cache, 2.4 GHz boost, 2 jádra) Intel HD Graphics 500

4 GB LPDDR4 RAM

32GB eMMC 5.1 úložiště rozšířitelné o microSD karty

Pokud se alespoň minimálně orientujete v počítačovém hardwaru, je vám patrně jasné, že jde opravdu o velmi slabou sestavu. Popravdě jediné dvě výhody zde spatřuji v tom, že zde není potřeba aktivní chlazení a tím pádem je Chromebook při práci zcela tichý. Další výhoda pak spočívá v nízké spotřebě energie. Jinak se ale jedná o lowendový hardware z roku 2016, kterému to v hrubém výpočetním výkonu natřou i čipsety z levných smartphonů s Androidem. Zkrátka, jedná se o hardware, na němž bych provozovat Windows nepřál snad ani nejhoršímu nepříteli. Jak si ale v tomto ohledu stojí v kombinaci s ChromeOS?

Jak se levný Chromebook z druhé ruky používá?

Nebudu zastírat, že mě nejdřív Chromebook za pár stovek trochu nepotrápil. Zpočátku, kdy se instaluje spousta aktualizací plus probíhá automatické stahování a instalace dříve používaných aplikací systém opravdu není zrovna responzivní. Avšak jakmile počítač dokončil veškeré aktualizace, instalace a nastavení, mile mě zaskočilo to, co následovalo. I takto levný chromebook startuje během pár vteřin, v prohlížeči vše funguje jak má a dokonce zde není problém ani s lehčím multitaskingem. Jistě, spouštění jednotlivých aplikací trvá o něco déle, než bych si představoval, při rychlém scrollování skrze delší webovou stránku jsem pozoroval doskakování obrazu a ani animace nelze označit za plynulé.

Na druhou stranu systém funguje jak má a ani po asi dvoutýdenním testování, kdy jsem tento chromebook používal poměrně intenzivně jsem nenarazil na žádný vyložený zásek nebo pád nějakého programu či systému. Mile mě překvapilo nejen jak funguje prohlížeč, ale i aplikace. Ať už jde o webové aplikace jako třeba YouTube a Gmail, tak o aplikace pro Android. V případě těch je v tomto konkrétním případě přítomno jedno menší omezení v podobě subsystému využívajícímu Android 9. Z toho plyne, že na Asus Chromebook C223 nespustíte aplikace určené pro novější verze operačního systému Android. Opomenout ale nesmím ani podporu Linux aplikací, která dále rozšiřuje potenciál tohoto stroje za pár korun.