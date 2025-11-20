Peklo zamrzlo! Quick Share od Googlu teď spolupracuje s AirDropem, umožňuje výměnu souborů mezi Androidem a iPhonem Hlavní stránka Zprávičky Google Quick Share nově umožňuje sdílení souborů s iPhony, iPady a počítači Mac Funkce spoléhá na režim AirDropu „Všichni na 10 minut“ pro přenos mezi zařízeními Zatím je dostupná pouze pro novou řadu Pixel 10, později se rozšíří na další telefony Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Google právě představil jedno z nejvýznamnějších vylepšení služby Quick Share od jejího vzniku. Android telefony nyní dokážou přímo sdílet soubory se zařízeními Apple – nejen s iPhony, ale také iPady a počítači Mac. O náznacích příchodu této funkce jsme na základě tehdejšího úniku informovali už v září. Přímé propojení bez odesílání dat na server Sdílení funguje obousměrně mezi Androidem a iOS/macOS zařízeními – fotografie, videa a soubory tak můžete z Android telefonu nejen odesílat, ale také přijímat. Na straně Apple produktu je nutné aktivovat režim AirDrop „Všichni na 10 minut“, který dočasně zařízení umožní, aby bylo viditelné pro ostatní. Android telefon pak v nabídce Quick Share zobrazí dostupná Apple zařízení a po výběru odešle soubor přímo pomocí peer-to-peer spojení bez použití serverů. Poslední tři slova předešlého odstavce jsou obzvlášť důležitá. Ačkoliv Google podle portálu 9to5Google na funkci s Applem překvapivě (anebo možná ne až tak překvapivě?) nespolupracoval, soubory se skutečně od jednoho zařízení ke druhému nedostávají přes žádného prostředníka. „Tato funkce nepoužívá žádné okliky; připojení je přímé a peer-to-peer, což znamená, že vaše data nejsou nikdy směrována přes server, sdílený obsah není nikdy zaznamenáván a nejsou sdílená žádná další data,“ píše Google. Bezpečnost zajišťuje programovací jazyk Rust Google dále vysvětluje, že při vývoji vsadil na programovací jazyk Rust, který eliminuje celé třídy bezpečnostních chyb souvisejících s pamětí. Komunikační protokol prošel nezávislým bezpečnostním auditem společnosti NetSPI, která potvrdila, že implementace je bezpečnější než jiná průmyslová řešení a neunikají s ní žádná data. Bezpečnost dále zajišťují vestavěné ochranné mechanismy obou platforem – na Androidu Google Play Protect a na iOS vlastní bezpečnostní architektura. Každý přenos vyžaduje explicitní souhlas příjemce, takže uživatel má plnou kontrolu nad přijímanými soubory. Zatím pouze pro řadu Pixel 10 Funkce je momentálně dostupná výhradně pro telefony Pixel 10, včetně modelů Pro, Pro XL a Pro Fold. Google nicméně potvrdil plány rozšířit podporu na další Android zařízení v následujících měsících. Do budoucna by společnost ráda spolupracovala s Applem na implementaci režimu „Pouze kontakty“, který by umožnil sdílení pouze mezi kontakty bez nutnosti aktivovat veřejný režim. Jedná se o další krok ke zlepšení interoperability mezi platformami po zavedení podpory RCS zpráv a upozornění na neznámé lokátory. Ve skupině plné jablíčkářů už se tak jako uživatel Pixelu 9 Pro XL brzy konečně nebudu cítit špatně kvůli tomu, že mi někdo jiný musí odeslat soubor na WhatsApp či jinou komunikační platformu namísto toho, aby se se mnou spojil všemi adorovaným AirDropem… Využijete možnost sdílet soubory mezi Androidem a zařízeními Apple? Zdroje: Google (1, 2, 3, 4), 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AirDrop android telefon Google Google Pixel 10 Quick Share Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024