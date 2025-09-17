Quick Share pro iPhony je na obzoru. Víme, jak bude fungovat Hlavní stránka Zprávičky Quick Share je způsob, jak přenášet jednoduše data mezi zařízeními Funguje primárně na Androidu, existuje ale klient i pro Windows Google chystá aplikaci pro iPhone, bude ale mírně omezená Sdílejte: Libor Foltýnek Publikováno: 17.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Quick Share je skvělý systém přenášení dat mezi telefony. Přišel s ním nezávisle Google a Samsung, přičemž řešení od Samsungu se ukázalo jako natolik lepší, že jím Google nahradil to svoje. Nyní najdeme Quick Share ve všech telefonech s Androidem. Quick Share Kromě toho existuje aplikace pro Windows, takže je možné přenášet data pohodlně i mezi telefonem a třeba běžným notebookem. Apple ale dlouho odolával. Má svůj vlastní systém AirDrop, který je ale uzavřený a funguje pouze v jeho ekosystému. Google zahájil vývoj aplikace pro iOS. Víme už, že pro jeho použití budete potřebovat účet u Google. Nyní se na světlo dostávají další informace, které vysvětlují, proč tomu tak je. Quick Share totiž dokáže fungovat dvěma způsoby. V ideálním případě dokáže navázat přímé spojení mezi zařízeními, a to buď přes Bluetooth nebo v lepším případě přes Wi-Fi. Přenos dat tak probíhá přímo mezi zařízeními a je velice rychlý. Sdílení odkazem V případě, že nelze navázat přímé spojení, lze využít sdílení pomocí odkazu nebo QR kódu. Data se tak nahrají na server, kde zůstanou uložené po nějakou dobu a příjemce si je stáhne z cloudu. Výhodou je, že odesílatel a příjemce nemusí být v přímém kontaktu, nevýhodou těžkopádnější odesílání a příjem a také závislost na připojení k internetu. Tohle je jedna z nejlepších funkcí Androidu. Spousta lidí ji nezná, ale Google to brzy změní Libor Foltýnek Zprávičky Libor Foltýnek Zprávičky Apple pravděpodobně nějakým způsobem komplikuje přímý přenos, Quick Share pro iOS bude tedy podporovat pouze druhý zmíněný způsob přenosu dat. Odesílatel data odešle na server a příjemce si je pak stáhne. Data na serveru budou uložena po dobu 24 hodin. Používáte Quick Share? Zdroj: Android Authority O autorovi Libor Foltýnek Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář iPhone QR kód Quick Share Mohlo by vás zajímat Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1. Tohle je jedna z nejlepších funkcí Androidu. Spousta lidí ji nezná, ale Google to brzy změní Libor Foltýnek 8.11.2024 Placení parkovného QR kódem se může pořádně vymstít. Prahu zaplavují falešné kódy Jana Skálová 22.12.2024 S25 Ultra už je na trhu. Ale nechtěli byste ho ani zadarmo Jana Skálová 21.10.2024 Evropská unie už zase tlačí na Apple, tentokrát si vzala na mušku AirDrop Libor Foltýnek 22.12.2024