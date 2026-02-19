TOPlist

Sdílet soubory s Apple zařízeními přes Quick Share a AirDrop se nově naučila řada Google Pixel 9

  • Google rozšiřuje Quick Share kompatibilitu s AirDropem na celou řadu Pixel 9
  • Funkce umožňuje přímé sdílení souborů s iPhony, iPady a Macy bez prostředníka
  • Aktualizace se rozšiřuje postupně, Pixel 9a zůstává stranou

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
19.2.2026 10:00
Ikona komentáře 0
google pixel 9 pro xl cerna zadni strana na kameni

Google loni v listopadu spustil přímé sdílení souborů na zařízení od Applu, podpora se však týkala nových vlajkových lodí řady Pixel 10. Nyní se situace mění – schopnost služby Quick Share spolupracovat s AirDropem oficiálně míří na Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL a Pixel 9 Pro Fold. Modelu střední třídy Pixel 9a se to však zatím netýká.

Jak to funguje

Princip zůstává stejný jako u Pixelu 10. Majitel iPhonu, iPadu nebo Macu musí v nastavení AirDropu aktivovat režim pro zviditelnění zařízení všem uživatelům v okolí po dobu 10 minut. Pixel pak v nabídce Quick Share zobrazí dostupná Apple zařízení a přenos proběhne přímo peer-to-peer – bez serverů, bez prostředníků, bez ukládání dat.

google pixel 10a oficialni z videa
Google Pixel 10a uniká ve všech čtyřech barvách. Která vás zaujme nejvíc? Adam Kurfürst Zprávičky

Aktualizace se podle Googlu rozšiřuje postupně v několika fázích, takže se k vám nemusí dostat okamžitě. Pro správnou funkčnost je nutné mít nainstalované rozšíření Quick Share Extension, které najdete v nastavení systému.

Máte Pixel 9? Už jste funkci vyzkoušeli?

Zdroje: Google (1, 2), Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
