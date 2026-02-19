Sdílet soubory s Apple zařízeními přes Quick Share a AirDrop se nově naučila řada Google Pixel 9 Hlavní stránka Zprávičky Google rozšiřuje Quick Share kompatibilitu s AirDropem na celou řadu Pixel 9 Funkce umožňuje přímé sdílení souborů s iPhony, iPady a Macy bez prostředníka Aktualizace se rozšiřuje postupně, Pixel 9a zůstává stranou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Google loni v listopadu spustil přímé sdílení souborů na zařízení od Applu, podpora se však týkala nových vlajkových lodí řady Pixel 10. Nyní se situace mění – schopnost služby Quick Share spolupracovat s AirDropem oficiálně míří na Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL a Pixel 9 Pro Fold. Modelu střední třídy Pixel 9a se to však zatím netýká. Jak to funguje Princip zůstává stejný jako u Pixelu 10. Majitel iPhonu, iPadu nebo Macu musí v nastavení AirDropu aktivovat režim pro zviditelnění zařízení všem uživatelům v okolí po dobu 10 minut. Pixel pak v nabídce Quick Share zobrazí dostupná Apple zařízení a přenos proběhne přímo peer-to-peer – bez serverů, bez prostředníků, bez ukládání dat. Google Pixel 10a uniká ve všech čtyřech barvách. Která vás zaujme nejvíc? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Aktualizace se podle Googlu rozšiřuje postupně v několika fázích, takže se k vám nemusí dostat okamžitě. Pro správnou funkčnost je nutné mít nainstalované rozšíření Quick Share Extension, které najdete v nastavení systému. Máte Pixel 9? Už jste funkci vyzkoušeli? Zdroje: Google (1, 2), Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AirDrop android telefon Google Google Pixel 9 Quick Share Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024