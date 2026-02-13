Google Pixel 10a uniká ve všech čtyřech barvách. Která vás zaujme nejvíc? Hlavní stránka Zprávičky Leaker Evan Blass zveřejnil oficiálně vypadající rendery připravovaného Pixelu 10a ve čtyřech barvách Telefon bude dostupný v odstínech Berry, Lavender, Fog a Obsidian včetně barevně sladěných rámečků Google kompletně odhalí specifikace a cenu 18. února, kdy zároveň odstartují předobjednávky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Minulý týden Google poprvé oficiálně ukázal připravovaný Pixel 10a v krátkém videu na YouTube. Nyní známý leaker Evan Blass přihodil do ohně a na sociální síti X zveřejnil celou sérii renderů, které ukazují telefon ze všech úhlů a ve všech barevných variantách. Čtyři barvy včetně výrazné Berry Podle uniklých materiálů bude Pixel 10a dostupný v odstínech Berry, Lavender, Fog a Obsidian. Zatímco Fog a Obsidian představují konzervativnější volbu, Berry je výrazně sytá růžovo-červená, která rozhodně nezapadne do davu. Lavender zase může potěšit ty, kteří propásli podobný odstín Bay u Pixelu 8a. Barvy se přitom táhnou i na boční rámečky, jak je u Pixelů zvykem, i tento rok jsou však ploché po vzoru dražších modelů. Google Pixel 10a – "Stallion" pic.twitter.com/jp9xeBH9UG— Evan Blass (@evleaks) February 12, 2026 Z renderů je také patrné, co bude obsahovat balení – jednometrový USB-C kabel, nástroj na vysunutí SIM a dokumentace. Nabíječku pochopitelně nečekejte. Co víme o specifikacích Pixel 10a má podle dosavadních úniků dostat starší čipset Tensor G4 namísto nového G5 z vlajkových Pixelů 10. Google tím zřejmě drží výrobní náklady na uzdě. Očekává se také absence teleobjektivu, pomalejší paměti UFS 3.1 a ořezání některých AI funkcí včetně Magic Cue. Drobným vylepšením oproti předchůdci má být jas displeje navýšený na 2 200 nitů. Google potvrzuje: Sdílet soubory přes AirDrop se brzy naučí další zařízení s Androidem Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kompletní specifikace a cenu Google odhalí 18. února. Klíčovou otázkou zůstává, zda se telefon se starším hardwarem dokáže prosadit proti čím dál agresivnější konkurenci ve střední třídě. Která barva Pixelu 10a se vám líbí nejvíc? Zdroje: @evleaks/X, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Google Google Pixel 10a rendery Střední třída Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025