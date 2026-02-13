TOPlist

Google Pixel 10a uniká ve všech čtyřech barvách. Která vás zaujme nejvíc?

  • Leaker Evan Blass zveřejnil oficiálně vypadající rendery připravovaného Pixelu 10a ve čtyřech barvách
  • Telefon bude dostupný v odstínech Berry, Lavender, Fog a Obsidian včetně barevně sladěných rámečků
  • Google kompletně odhalí specifikace a cenu 18. února, kdy zároveň odstartují předobjednávky

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.2.2026 18:00
Ikona komentáře 0
google pixel 10a oficialni z videa

Minulý týden Google poprvé oficiálně ukázal připravovaný Pixel 10a v krátkém videu na YouTube. Nyní známý leaker Evan Blass přihodil do ohně a na sociální síti X zveřejnil celou sérii renderů, které ukazují telefon ze všech úhlů a ve všech barevných variantách.

Čtyři barvy včetně výrazné Berry

Podle uniklých materiálů bude Pixel 10a dostupný v odstínech Berry, Lavender, Fog a Obsidian. Zatímco Fog a Obsidian představují konzervativnější volbu, Berry je výrazně sytá růžovo-červená, která rozhodně nezapadne do davu. Lavender zase může potěšit ty, kteří propásli podobný odstín Bay u Pixelu 8a. Barvy se přitom táhnou i na boční rámečky, jak je u Pixelů zvykem, i tento rok jsou však ploché po vzoru dražších modelů.

Z renderů je také patrné, co bude obsahovat balení – jednometrový USB-C kabel, nástroj na vysunutí SIM a dokumentace. Nabíječku pochopitelně nečekejte.

Co víme o specifikacích

Pixel 10a má podle dosavadních úniků dostat starší čipset Tensor G4 namísto nového G5 z vlajkových Pixelů 10. Google tím zřejmě drží výrobní náklady na uzdě. Očekává se také absence teleobjektivu, pomalejší paměti UFS 3.1 a ořezání některých AI funkcí včetně Magic Cue. Drobným vylepšením oproti předchůdci má být jas displeje navýšený na 2 200 nitů.

google pixel 10 pro xl displej na pozadi se stromy
Google potvrzuje: Sdílet soubory přes AirDrop se brzy naučí další zařízení s Androidem Adam Kurfürst Zprávičky

Kompletní specifikace a cenu Google odhalí 18. února. Klíčovou otázkou zůstává, zda se telefon se starším hardwarem dokáže prosadit proti čím dál agresivnější konkurenci ve střední třídě.

Která barva Pixelu 10a se vám líbí nejvíc?

Zdroje: @evleaks/X, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025

Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo

Adam Kurfürst
2.1.2025