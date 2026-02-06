Google potvrzuje: Sdílet soubory přes AirDrop se brzy naučí další zařízení s Androidem Hlavní stránka Zprávičky Google oficiálně potvrdil rozšíření Quick Share s AirDropem na další Android zařízení v roce 2026 Společnost spolupracuje s partnery na integraci do celého ekosystému, oznámení mají přijít „velmi brzy" Na podpoře už pracují Nothing i Qualcomm, který chystá řešení pro telefony se Snapdragonem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Loni v listopadu Google příjemně překvapil, když pro řadu Pixel 10 spustil přímé sdílení souborů mezi Androidem a zařízeními Apple. Krátce nato se v testovacích verzích systému objevily náznaky, že by funkce mohla dorazit i na starší modely Pixel 9. Nyní společnost oficiálně potvrdila, že má v plánu mnohem víc – Quick Share s AirDropem se rozšíří na Android telefony různých značek. Další podrobnosti už velice brzy Jak informuje server Android Authority, během tiskové konference v tchajpejské kanceláři Googlu se k tématu vyjádřil Eric Kay, viceprezident pro inženýring platformy Android. „Loni jsme spustili interoperabilitu s AirDropem. V roce 2026 ji rozšíříme na spoustu dalších zařízení,“ uvedl Kay. Dodal, že Google investoval značné úsilí do kompatibility nejen s iPhony, ale také iPady a MacBooky. „Teď, když jsme funkci ověřili, spolupracujeme s partnery na rozšíření do zbytku ekosystému. Velmi brzy byste měli slyšet zajímavá oznámení.“ Google předvedl Pixel 10a. Podívejte se, jak bude vypadat letošní model střední třídy Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Nothing a Qualcomm už pracují na podpoře Přestože Google konkrétní značky ani termíny neuvedl, některé firmy už daly najevo své záměry. Portál Android Authority připomíná, že Nothing jako jediný výrobce veřejně potvrdil práci na integraci. Qualcomm zase nedávno naznačil, že chystá podporu pro telefony s procesory Snapdragon. S blížícím se Galaxy Unpacked, kde se představí nové vlajkové lodě Samsungu, a veletrhem MWC se nabízí hned dvě příležitosti pro první velká oznámení. Těšíte se na sdílení souborů s iPhony na vašem telefonu? Zdroje: Android Authority, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AirDrop Google Quick Share sdílení souborů Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024