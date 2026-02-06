TOPlist

Google potvrzuje: Sdílet soubory přes AirDrop se brzy naučí další zařízení s Androidem

  • Google oficiálně potvrdil rozšíření Quick Share s AirDropem na další Android zařízení v roce 2026
  • Společnost spolupracuje s partnery na integraci do celého ekosystému, oznámení mají přijít „velmi brzy"
  • Na podpoře už pracují Nothing i Qualcomm, který chystá řešení pro telefony se Snapdragonem

Adam Kurfürst
6.2.2026 20:00
google pixel 10 pro xl displej na pozadi se stromy

Loni v listopadu Google příjemně překvapil, když pro řadu Pixel 10 spustil přímé sdílení souborů mezi Androidem a zařízeními Apple. Krátce nato se v testovacích verzích systému objevily náznaky, že by funkce mohla dorazit i na starší modely Pixel 9. Nyní společnost oficiálně potvrdila, že má v plánu mnohem víc – Quick Share s AirDropem se rozšíří na Android telefony různých značek.

Další podrobnosti už velice brzy

Jak informuje server Android Authority, během tiskové konference v tchajpejské kanceláři Googlu se k tématu vyjádřil Eric Kay, viceprezident pro inženýring platformy Android. „Loni jsme spustili interoperabilitu s AirDropem. V roce 2026 ji rozšíříme na spoustu dalších zařízení,“ uvedl Kay. Dodal, že Google investoval značné úsilí do kompatibility nejen s iPhony, ale také iPady a MacBooky. „Teď, když jsme funkci ověřili, spolupracujeme s partnery na rozšíření do zbytku ekosystému. Velmi brzy byste měli slyšet zajímavá oznámení.“

google pixel 10a na cervenem pozadi screenshot z videa
Google předvedl Pixel 10a. Podívejte se, jak bude vypadat letošní model střední třídy Adam Kurfürst Zprávičky

Nothing a Qualcomm už pracují na podpoře

Přestože Google konkrétní značky ani termíny neuvedl, některé firmy už daly najevo své záměry. Portál Android Authority připomíná, že Nothing jako jediný výrobce veřejně potvrdil práci na integraci. Qualcomm zase nedávno naznačil, že chystá podporu pro telefony s procesory Snapdragon. S blížícím se Galaxy Unpacked, kde se představí nové vlajkové lodě Samsungu, a veletrhem MWC se nabízí hned dvě příležitosti pro první velká oznámení.

Těšíte se na sdílení souborů s iPhony na vašem telefonu?

Zdroje: Android Authority, 9to5Google

