Google předvedl Pixel 10a. Podívejte se, jak bude vypadat letošní model střední třídy Hlavní stránka Zprávičky Google v krátkém videu poprvé ukázal připravovaný Pixel 10a v modro-fialové barvě Telefon má fotoaparáty zcela zapuštěné do zad a zachovává si ploché boční hrany Kompletní představení proběhne 18. února, kdy zároveň odstartují předobjednávky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Google už nechce s Pixelem 10a déle čekat. V 15sekundovém videu na YouTube poprvé oficiálně ukázal svůj připravovaný telefon střední třídy, a to v zajímavém modro-fialovém provedení. Odstín působí o něco tmavěji než loňská barva Iris u Pixelu 9a, ale zase světleji než Indigo, ve kterém přišly vlajkové Pixely 10. Kompletní odhalení včetně zahájení předobjednávek proběhne 18. února. Zapuštěné fotoaparáty a ploché hrany Co zatím víme o výbavě Zapuštěné fotoaparáty a ploché hrany Z krátkého videa si můžeme všimnout jedné designové změny oproti předchůdci. Fotoaparáty jsou u Pixelu 10a kompletně zasazené do zad telefonu, zatímco u Pixelu 9a ještě mírně vystupoval lem okolo fotomodulu. Zůstávají naopak ploché boční hrany, které definovaly i loňský model. Co Google ve videu nepředvedl, je tloušťka rámečků okolo displeje. V materiálech, které těsně před zveřejněním oficiální ukázky publikoval známý leaker Evan Blass, ovšem rámečky působí poměrně silně. Uvidíme, jak to bude vypadat naživo. Co zatím víme o výbavě Na základě dřívějších úniků se očekává, že Pixel 10a dostane starší čipset Tensor G4 namísto nového G5, který pohání vlajkové Pixely 10. Google tím zřejmě reaguje na vyšší výrobní náklady spojené s přesunem produkce čipsetů k TSMC a snaží se udržet cenu na přijatelné úrovni. pic.twitter.com/kCvahSjmVy— Evan Blass (@evleaks) February 4, 2026 Mezi další očekávané kompromisy patří absence teleobjektivu a některých AI funkcí včetně Magic Cue. Telefon by měl rovněž zůstat u pomalejších pamětí UFS 3.1. Drobným vylepšením má být jas displeje navýšený na 2 200 nitů oproti 2 000 nitům u Pixelu 9a. Je tohle nejvýhodnější mobil na trhu? Google Pixel 10 teď stojí jen 15 tisíc Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zbývá počkat necelé dva týdny, než Google odhalí kompletní specifikace a cenu. Klíčové bude, zda se Pixel 10a se starším hardwarem dokáže v roce 2026 prosadit proti stále agresivnější konkurenci ve střední třídě. Co říkáte na první pohled na Pixel 10a? Zdroje: Made by Google/YouTube, @evleaks/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Google Google Pixel 10a Střední třída Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024