Je tohle nejvýhodnější mobil na trhu? Google Pixel 10 teď stojí jen 15 tisíc

Google Pixel 10 má čip Tensor G5, 7 let updatů a kompaktní 6,3" OLED displej Bezdrátové nabíjení Pixelsnap Qi2 s magnety funguje jako u iPhonů S kódem ALZADNY10 stojí 15 074 Kč místo původních 22 990 Kč

Jakub Kárník
Publikováno: 31.1.2026 18:00

Za původních 23 tisíc byl Google Pixel 10 těžko obhajitelný. Za patnáct tisíc už dává smysl – pokud víte, do čeho jdete. Je to telefon pro fanoušky čistého Androidu a kompaktních rozměrů, ne pro lovce nejlepšího hardwaru za nejlepší cenu.

Kompaktní vlajková loď s čistým Androidem

Displej má úhlopříčku 6,3 palce, rozlišení 2424 × 1080 px a obnovovací frekvenci 120 Hz. Maximální jas 3 000 nitů zajišťuje čitelnost i na přímém slunci. Kompaktní rozměry ocení ti, kteří nechtějí pádlo – Pixel 10 je jedním z mála menších vlajkových modelů na trhu.

Procesor Google Tensor G5 konečně vyrábí TSMC místo Samsungu. K tomu 12 GB RAM a 128GB úložiště. Baterie 4 970 mAh podporuje 30W drátové nabíjení a 15W bezdrátové s magnety Pixelsnap Qi2 – stejný princip jako u iPhonů. Google slibuje 7 let aktualizací systému a bezpečnostních záplat.

Fotoaparáty jsou krok zpět

Na Alze má Pixel 10 4,6 z 5 od 27 zákazníků. Chválí se displej, čistý Android bez bloatwaru a Gemini AI funkce jako Circle to Search nebo automatické úpravy fotek.

Trojitý fotoaparát (48MPx hlavní, 13MPx ultraširokoúhlý, 10,8MPx teleobjektiv) nabízí 20násobný zoom. Jenže tady je háček – Pixel 10 fotí hůř než loňský Pixel 9. Hlavní snímač i ultraširokoúhlý objektiv jsou slabší než u předchůdce. Nový teleobjektiv zní dobře na papíře, ale v praxi nedosahuje očekávané kvality.

Tensor G5 také výrazně throttluje při náročnějších úlohách a výkonově zaostává za Snapdragonem 8 Elite.

Původní cena byla 22 990 Kč, nyní ho se slevovým kódem ALZADNY10 pořídíte za 15 074 Kč. Za čistý Android, 7 let updatů a kompaktní rozměry je to férová cena – ale pokud hledáte nejlepší poměr cena/výkon, Samsung Galaxy S25 nebo starší Pixel 9 jsou lepší volby.