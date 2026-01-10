Podporu pro spolupráci s AirDropem brzy dostanou další telefony s Androidem. Máte některý z nich? Hlavní stránka Zprávičky Google v nejnovějším Android Canary buildu přidal soubory pro kompatibilitu s AirDropem na řadu Pixel 9 Podpora zatím chybí u modelů Pixel 9a a starších řad Pixel 8, 7 a 6 Funkce by mohla dorazit s aktualizací Android 16 QPR3 nebo až s Androidem 17 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 V listopadu loňského roku Google spustil přímé sdílení souborů mezi Androidem a zařízeními Apple prostřednictvím služby Quick Share. Funkce, která umožňuje bezdrátový přenos fotografií, videí a dokumentů na iPhony, iPady i počítače Mac, byla tehdy exkluzivitou nové řady Pixel 10. Nyní se objevují známky toho, že by se mohla rozšířit i na starší telefony Pixel 9. Systémové soubory odhalují chystané rozšíření Redaktoři serveru Android Authority při zkoumání nejnovějšího Android Canary buildu s označením ZP11.251212.007 objevili nové systémové soubory potřebné pro fungování Quick Share s AirDropem. Tyto komponenty se nacházejí ve firmwaru pro modely Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. V předchozích verzích softwaru pro tyto telefony přítomny nebyly. Zajímavé je, že soubory zatím chybí u modelu Pixel 9a. Stejně tak se nepodařilo najít potřebné komponenty ve firmwaru pro Pixel 8 a Pixel 8 Pro, což naznačuje, že Google s rozšířením na starší generace zatím nepočítá. To nicméně neznamená, že by se funkce na tyto telefony nikdy nedostala – společnost pouze zatím nezačala s intenzivnějšími přípravami. Kdy se funkce dostane k uživatelům? Přestože systémové soubory v Canary buildu jasně ukazují, že Google na rozšíření aktivně pracuje, konkrétní termín zatím znám není. Podle spekulací by funkce mohla dorazit v rámci aktualizace Android 16 QPR3, případně až s příchodem Androidu 17. Samotná přítomnost souborů v testovací verzi systému také nezaručuje, že se funkce dostane do stabilního vydání. Řada POCO M8 míří do Česka! Nabízí parádní displeje, velké baterie a zajímavé slevy Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Google při listopadovém představení funkce slíbil, že podporu postupně rozšíří na další Pixely i Android telefony jiných značek. Žádný konkrétní harmonogram však nezveřejnil. Pro připomenutí – Quick Share s AirDropem umožňuje přímé peer-to-peer sdílení bez odesílání dat na servery, přičemž na straně Apple zařízení je nutné aktivovat režim AirDrop „Všichni na 10 minut“. Těšíte se na možnost sdílet soubory s iPhony přímo z vašeho Pixelu 9? Zdroje: Android Authority, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AirDrop android telefon Google Google Pixel 9 Quick Share Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024