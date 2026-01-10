TOPlist

Podporu pro spolupráci s AirDropem brzy dostanou další telefony s Androidem. Máte některý z nich?

  • Google v nejnovějším Android Canary buildu přidal soubory pro kompatibilitu s AirDropem na řadu Pixel 9
  • Podpora zatím chybí u modelů Pixel 9a a starších řad Pixel 8, 7 a 6
  • Funkce by mohla dorazit s aktualizací Android 16 QPR3 nebo až s Androidem 17

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
10.1.2026 14:00
Ikona komentáře 0
google pixel 9 pro xl oled displej v ruce

V listopadu loňského roku Google spustil přímé sdílení souborů mezi Androidem a zařízeními Apple prostřednictvím služby Quick Share. Funkce, která umožňuje bezdrátový přenos fotografií, videí a dokumentů na iPhony, iPady i počítače Mac, byla tehdy exkluzivitou nové řady Pixel 10. Nyní se objevují známky toho, že by se mohla rozšířit i na starší telefony Pixel 9.

Systémové soubory odhalují chystané rozšíření

Redaktoři serveru Android Authority při zkoumání nejnovějšího Android Canary buildu s označením ZP11.251212.007 objevili nové systémové soubory potřebné pro fungování Quick Share s AirDropem. Tyto komponenty se nacházejí ve firmwaru pro modely Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. V předchozích verzích softwaru pro tyto telefony přítomny nebyly.

google pixel 10 a iphone sdileni souboru quick share airdrop

Zajímavé je, že soubory zatím chybí u modelu Pixel 9a. Stejně tak se nepodařilo najít potřebné komponenty ve firmwaru pro Pixel 8 a Pixel 8 Pro, což naznačuje, že Google s rozšířením na starší generace zatím nepočítá. To nicméně neznamená, že by se funkce na tyto telefony nikdy nedostala – společnost pouze zatím nezačala s intenzivnějšími přípravami.

Kdy se funkce dostane k uživatelům?

Přestože systémové soubory v Canary buildu jasně ukazují, že Google na rozšíření aktivně pracuje, konkrétní termín zatím znám není. Podle spekulací by funkce mohla dorazit v rámci aktualizace Android 16 QPR3, případně až s příchodem Androidu 17. Samotná přítomnost souborů v testovací verzi systému také nezaručuje, že se funkce dostane do stabilního vydání.

poco m8
Řada POCO M8 míří do Česka! Nabízí parádní displeje, velké baterie a zajímavé slevy Jakub Kárník Zprávičky

Google při listopadovém představení funkce slíbil, že podporu postupně rozšíří na další Pixely i Android telefony jiných značek. Žádný konkrétní harmonogram však nezveřejnil. Pro připomenutí – Quick Share s AirDropem umožňuje přímé peer-to-peer sdílení bez odesílání dat na servery, přičemž na straně Apple zařízení je nutné aktivovat režim AirDrop „Všichni na 10 minut“.

Těšíte se na možnost sdílet soubory s iPhony přímo z vašeho Pixelu 9?

Zdroje: Android Authority, GSMArena

Adam Kurfürst
