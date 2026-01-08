TOPlist

Řada POCO M8 míří do Česka! Nabízí parádní displeje, velké baterie a zajímavé slevy

  • Poco M8 5G a Poco M8 Pro 5G oficiálně startují v Česku s cenami od 5 399 Kč
  • Základní model nabízí 45W nabíjení a 5 520mAh baterii, Pro verze přidává 100W a 6 500 mAh
  • Do 25. ledna platí zaváděcí slevy až 1 300 Kč a YouTube Premium na dva měsíce zdarma

Jakub Kárník
8.1.2026 16:00
poco m8 jpg

Značka Poco rozšiřuje svou nabídku v Česku o dva nové smartphony střední třídy. Poco M8 5G a Poco M8 Pro 5G lákají mimo jiné na rychlé nabíjení, velké baterie a parádní displeje, které patří k nejlepším ve své třídě. Prodej startuje dnes, 8. ledna, u všech velkých českých e-shopů.

Poco M8 5G

Základní model prošel designovou proměnou. Poco opustilo rovná záda a přešlo na zakřivený profil, který lépe sedí v dlani. Telefon má tloušťku 7,35 mm a váží kolem 190 gramů. Novinkou je také certifikace IP65 – tedy ochrana proti prachu a stříkající vodě, což je v této cenové kategorii příjemný bonus.

POCO M8 5G 8GB 256GB Black
POCO M8 5G 8GB silver
POCO M8 5G 8GB green

Displej má úhlopříčku 6,77 palce, jde o Flow AMOLED panel s rozlišením 2392 × 1080 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Špičkový jas dosahuje 3 200 nitů, což by mělo zajistit solidní čitelnost i na přímém slunci. Nechybí ani PWM stmívání na frekvenci 3 840 Hz, které oceníte při nočním používání.

Uvnitř pracuje procesor Snapdragon 6 Gen 3 v kombinaci s 8 GB RAM a 256GB úložiště. Pokud by vám kapacita nestačila, můžete ji rozšířit microSD kartou až o 1 TB – to je v době, kdy výrobci hromadně ruší sloty na paměťovky, docela vzácnost.

Fotoaparát tvoří 50MPx hlavní snímač Light Fusion 400 se světelností f/1.8 a 2MPx hloubkový senzor. Ano, čtete správně – žádný ultraširoký objektiv. Vpředu je 20MPx selfie kamerka. Video zvládne telefon natáčet ve 4K rozlišení.

Baterie má kapacitu 5 520 mAh a nabíjí se výkonem 45 W. Telefon navíc umí fungovat jako powerbanka a dobíjet jiná zařízení výkonem 18 W.

Cena Poco M8 5G v Česku činí 5 999 Kč, v rámci zaváděcí akce ho ale pořídíte za 5 399 Kč.

Poco M8 Pro 5G

Pokud váháte mezi základním a Pro modelem, odpověď je poměrně jasná. Za příplatek necelé dva tisíce korun dostanete výrazně lepší výbavu prakticky ve všech ohledech.

POCO M8 pro
POCO M8 pro stribrna
POCO M8 pro zelena

Displej narostl na 6,83 palce a nabízí vyšší rozlišení 2772 × 1280 pixelů (označované jako 1.5K). Panel kryje Gorilla Glass Victus 2, což je ochrana, kterou běžně potkáte u vlajkových lodí. Odolnost celého telefonu odpovídá certifikaci IP68 – tedy plnohodnotná voděodolnost.

O výkon se stará Snapdragon 7s Gen 4, výrazně svižnější čipset než u základního modelu. K dispozici jsou dvě paměťové varianty: 8 GB RAM + 256GB úložiště, nebo 12 GB RAM + 512GB.

Fotoaparát konečně dostává smysluplnější sestavu. Hlavní 50MPx snímač s optickou stabilizací doplňuje 8MPx ultraširoký objektiv. Selfie kamerka má rozlišení 32 MPx.

Největší skok je u baterie a nabíjení. Akumulátor s kapacitou 6 500 mAh se nabíjí bleskovým výkonem 100 W – z nuly na sto procent byste se měli dostat zhruba za 40 minut. Reverzní nabíjení funguje s výkonem 22,5 W.

Ceny Poco M8 Pro 5G:

  • 8 GB + 256 GB: 7 299 Kč (běžně 8 599 Kč)
  • 12 GB + 512 GB: 8 999 Kč (běžně 9 999 Kč)

Zaváděcí akce a bonusy

Xiaomi k uvedení nových telefonů připravilo několik bonusů. Do 25. ledna 2026 platí zaváděcí slevy až 1 300 Kč, které jsou již započítané v cenách výše. K tomu získáte YouTube Premium na dva měsíce zdarma a dvojnásobek bodů Mi Points.

Na oficiálním e-shopu běží také soutěž o Bluetooth reproduktor Xiaomi Speaker Mini. Automaticky se do ní zapojíte při nákupu některého z telefonů řady M8. Výherci budou vybíráni podle chronologického pořadí objednávek – odměněni budou první, desátý, dvacátý, třicátý, čtyřicátý a padesátý kupující.

Oba telefony jsou dostupné v barevných variantách zelená, černá a stříbrná. Objednat je můžete přímo na mi.com.

Zaujala vás nová řada Poco M8?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
