Řada POCO M8 míří do Česka! Nabízí parádní displeje, velké baterie a zajímavé slevy

Poco M8 5G a Poco M8 Pro 5G oficiálně startují v Česku s cenami od 5 399 Kč
Základní model nabízí 45W nabíjení a 5 520mAh baterii, Pro verze přidává 100W a 6 500 mAh
Do 25. ledna platí zaváděcí slevy až 1 300 Kč a YouTube Premium na dva měsíce zdarma

Jakub Kárník
Publikováno: 8.1.2026 16:00

Značka Poco rozšiřuje svou nabídku v Česku o dva nové smartphony střední třídy. Poco M8 5G a Poco M8 Pro 5G lákají mimo jiné na rychlé nabíjení, velké baterie a parádní displeje, které patří k nejlepším ve své třídě. Prodej startuje dnes, 8. ledna, u všech velkých českých e-shopů.

Poco M8 5G

Základní model prošel designovou proměnou. Poco opustilo rovná záda a přešlo na zakřivený profil, který lépe sedí v dlani. Telefon má tloušťku 7,35 mm a váží kolem 190 gramů. Novinkou je také certifikace IP65 – tedy ochrana proti prachu a stříkající vodě, což je v této cenové kategorii příjemný bonus.

Displej má úhlopříčku 6,77 palce, jde o Flow AMOLED panel s rozlišením 2392 × 1080 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Špičkový jas dosahuje 3 200 nitů, což by mělo zajistit solidní čitelnost i na přímém slunci. Nechybí ani PWM stmívání na frekvenci 3 840 Hz, které oceníte při nočním používání.

CHCI POCO M8 5G

Uvnitř pracuje procesor Snapdragon 6 Gen 3 v kombinaci s 8 GB RAM a 256GB úložiště. Pokud by vám kapacita nestačila, můžete ji rozšířit microSD kartou až o 1 TB – to je v době, kdy výrobci hromadně ruší sloty na paměťovky, docela vzácnost.

Fotoaparát tvoří 50MPx hlavní snímač Light Fusion 400 se světelností f/1.8 a 2MPx hloubkový senzor. Ano, čtete správně – žádný ultraširoký objektiv. Vpředu je 20MPx selfie kamerka. Video zvládne telefon natáčet ve 4K rozlišení.

Baterie má kapacitu 5 520 mAh a nabíjí se výkonem 45 W. Telefon navíc umí fungovat jako powerbanka a dobíjet jiná zařízení výkonem 18 W.

Cena Poco M8 5G v Česku činí 5 999 Kč, v rámci zaváděcí akce ho ale pořídíte za 5 399 Kč.

Poco M8 Pro 5G

Pokud váháte mezi základním a Pro modelem, odpověď je poměrně jasná. Za příplatek necelé dva tisíce korun dostanete výrazně lepší výbavu prakticky ve všech ohledech.

Displej narostl na 6,83 palce a nabízí vyšší rozlišení 2772 × 1280 pixelů (označované jako 1.5K). Panel kryje Gorilla Glass Victus 2, což je ochrana, kterou běžně potkáte u vlajkových lodí. Odolnost celého telefonu odpovídá certifikaci IP68 – tedy plnohodnotná voděodolnost.

O výkon se stará Snapdragon 7s Gen 4, výrazně svižnější čipset než u základního modelu. K dispozici jsou dvě paměťové varianty: 8 GB RAM + 256GB úložiště, nebo 12 GB RAM + 512GB.

CHCI POCO M8 PRO 5G

Fotoaparát konečně dostává smysluplnější sestavu. Hlavní 50MPx snímač s optickou stabilizací doplňuje 8MPx ultraširoký objektiv. Selfie kamerka má rozlišení 32 MPx.

Největší skok je u baterie a nabíjení. Akumulátor s kapacitou 6 500 mAh se nabíjí bleskovým výkonem 100 W – z nuly na sto procent byste se měli dostat zhruba za 40 minut. Reverzní nabíjení funguje s výkonem 22,5 W.

Ceny Poco M8 Pro 5G:
8 GB + 256 GB: 7 299 Kč (běžně 8 599 Kč)
12 GB + 512 GB: 8 999 Kč (běžně 9 999 Kč)

Zaváděcí akce a bonusy

Xiaomi k uvedení nových telefonů připravilo několik bonusů. Do 25. ledna 2026 platí zaváděcí slevy až 1 300 Kč, které jsou již započítané v cenách výše. K tomu získáte YouTube Premium na dva měsíce zdarma a dvojnásobek bodů Mi Points.

CHCI POCO M8 PRO 5G

Na oficiálním e-shopu běží také soutěž o Bluetooth reproduktor Xiaomi Speaker Mini. Automaticky se do ní zapojíte při nákupu některého z telefonů řady M8. Výherci budou vybíráni podle chronologického pořadí objednávek – odměněni budou první, desátý, dvacátý, třicátý, čtyřicátý a padesátý kupující.

Oba telefony jsou dostupné v barevných variantách zelená, černá a stříbrná. Objednat je můžete přímo na mi.com.

Zaujala vás nová řada Poco M8?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi