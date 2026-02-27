Circle to Search dostává skvělá vylepšení! Zatím jsou k dispozici na těchto modelech Hlavní stránka Zprávičky Google představil významnou aktualizaci funkce Circle to Search s podporou vyhledávání více objektů současně Novinky jsou dostupné na Samsung Galaxy S26 a Pixel 10, později dorazí na další Android zařízení Za vylepšením stojí model Gemini 3 s pokročilými schopnostmi plánování a uvažování Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Funkce Circle to Search, kterou měsíčně využívají miliardy dotazů na více než 580 milionech Android zařízení, dostává zásadní upgrade. Google nově umožňuje vyhledávat více objektů v jednom obrázku najednou, což otevírá zcela nové možnosti použití. Zakroužkujte celý outfit Nejviditelnější využití najde novinka v oblasti módy, která podle Googlu patří mezi nejčastější případy použití Circle to Search. Uvidíte-li na sociálních sítích outfit, který se vám líbí, stačí zakroužkovat celou postavu a funkce automaticky identifikuje jednotlivé kousky oblečení, doplňky i boty. Pro každou položku pak nabídne podobné produkty k zakoupení. Google navíc integroval virtuální zkoušení oblečení přímo do Circle to Search. Po vyhledání outfitu můžete klepnout na tlačítko „Try On“ a podívat se, jak by daný kousek vypadal na vás. Pod kapotou pracuje Gemini 3 Celé vylepšení stojí na modelu Gemini 3 a jeho schopnostech agentního plánování a uvažování. Systém již nehledá pouze jednu shodu, ale automaticky identifikuje důležité části obrázku, spouští několik vyhledávání současně a křížově porovnává výsledky. Finální odpověď pak obsahuje obrázky z celého webu pro každou vyhledávanou položku. Google má novou AI pro ty nejsložitější úlohy. Vyniká v logickém uvažování Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Změnil se také design rozhraní – textové pole pro dotazy se přesunulo z horní části obrazovky dolů, což připomíná chatové rozhraní podobné AI Mode. Dostupnost Nové funkce Circle to Search jsou od dnešního dne dostupné na Samsung Galaxy S26 a Google Pixel 10. Na další Android zařízení by měly dorazit později, konkrétní termín však Google neupřesnil. Využíváte Circle to Search pravidelně? Zdroje: 9to5Google, Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Circle to Search Gemini Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025