Circle to Search dostává skvělá vylepšení! Zatím jsou k dispozici na těchto modelech

  • Google představil významnou aktualizaci funkce Circle to Search s podporou vyhledávání více objektů současně
  • Novinky jsou dostupné na Samsung Galaxy S26 a Pixel 10, později dorazí na další Android zařízení
  • Za vylepšením stojí model Gemini 3 s pokročilými schopnostmi plánování a uvažování

27.2.2026 22:00
Ikona komentáře 0
circle to search vylepseni gemini 3 oficialni obrazek

Funkce Circle to Search, kterou měsíčně využívají miliardy dotazů na více než 580 milionech Android zařízení, dostává zásadní upgrade. Google nově umožňuje vyhledávat více objektů v jednom obrázku najednou, což otevírá zcela nové možnosti použití.

Zakroužkujte celý outfit

Nejviditelnější využití najde novinka v oblasti módy, která podle Googlu patří mezi nejčastější případy použití Circle to Search. Uvidíte-li na sociálních sítích outfit, který se vám líbí, stačí zakroužkovat celou postavu a funkce automaticky identifikuje jednotlivé kousky oblečení, doplňky i boty. Pro každou položku pak nabídne podobné produkty k zakoupení.

Google navíc integroval virtuální zkoušení oblečení přímo do Circle to Search. Po vyhledání outfitu můžete klepnout na tlačítko „Try On“ a podívat se, jak by daný kousek vypadal na vás.

Pod kapotou pracuje Gemini 3

Celé vylepšení stojí na modelu Gemini 3 a jeho schopnostech agentního plánování a uvažování. Systém již nehledá pouze jednu shodu, ale automaticky identifikuje důležité části obrázku, spouští několik vyhledávání současně a křížově porovnává výsledky. Finální odpověď pak obsahuje obrázky z celého webu pro každou vyhledávanou položku.

google gemini 3.1 pro oficialni
Google má novou AI pro ty nejsložitější úlohy. Vyniká v logickém uvažování Adam Kurfürst Zprávičky

Změnil se také design rozhraní – textové pole pro dotazy se přesunulo z horní části obrazovky dolů, což připomíná chatové rozhraní podobné AI Mode.

Dostupnost

Nové funkce Circle to Search jsou od dnešního dne dostupné na Samsung Galaxy S26 a Google Pixel 10. Na další Android zařízení by měly dorazit později, konkrétní termín však Google neupřesnil.

Využíváte Circle to Search pravidelně?

Zdroje: 9to5Google, Google

