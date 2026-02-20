Google má novou AI pro ty nejsložitější úlohy. Vyniká v logickém uvažování Hlavní stránka Zprávičky Google spouští nový model Gemini 3.1 Pro s výrazně vylepšeným uvažováním V benchmarku ARC-AGI-2 dosáhl 77,1 %, což je více než dvojnásobek oproti předchůdci Model je dostupný pro vývojáře, firmy i běžné uživatele s plány Pro a Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Týden po velké aktualizaci Gemini 3 Deep Think přichází Google s další novinkou. Model Gemini 3.1 Pro představuje vylepšenou verzi základní inteligence, která pohání i zmíněný Deep Think. Společnost jej začíná distribuovat napříč svými produkty pro vývojáře, firmy i běžné uživatele. Dvojnásobný skok v uvažování Hlavním přínosem nového modelu je výrazně lepší schopnost logického uvažování. V benchmarku ARC-AGI-2, který měří schopnost řešit zcela nové logické vzory, dosáhl Gemini 3.1 Pro skóre 77,1 %. To je více než dvojnásobek toho, co zvládl předchozí model 3 Pro. Ten byl světu poprvé představen loni v listopadu. Google nový model popisuje jako nástroj pro úlohy, kde jednoduchá odpověď nestačí. Má pomáhat při analýze složitých témat, syntéze dat z různých zdrojů nebo při kreativních projektech vyžadujících pokročilé myšlení. Praktické využití: animace přímo z textu Mezi konkrétní schopnosti patří generování vizuálně atraktivnějších animovaných SVG přímo z textového popisu. Takové animace jsou vektorové, takže zůstávají ostré v jakémkoliv rozlišení a mají zlomkovou velikost oproti klasickému videu. Hodí se například pro webové stránky nebo prezentace. Kde Gemini 3.1 Pro najdete? Model je zatím v režimu preview a Google jej postupně rozšiřuje. Vývojáři k němu mají přístup přes Gemini API v AI Studiu, Gemini CLI a Android Studiu. Firmy mohou využít Vertex AI a Gemini Enterprise. Běžní uživatelé s předplatným Google AI Pro nebo Ultra jej najdou v aplikaci Gemini a v NotebookLM. Vyzkoušeli jste už některý z modelů řady Gemini 3? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025