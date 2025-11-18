Google představil Gemini 3 Pro, svůj nejpokročilejší AI model. Porozumí všemu a v testech drtí konkurenci Hlavní stránka Zprávičky Google představil Gemini 3 Pro, svůj dosud nejinteligentnější AI model s výsledky na úrovni doktorandů Novinka dosáhla rekordních 1501 bodů Elo na žebříčku LMArena a překonala konkurenci v desítkách testů Model je již dostupný v aplikaci Gemini a brzy přibude vylepšený režim Deep Think pro předplatitele Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Google po měsících spekulací oznámil novou rodinku velkých jazykových modelů, která má potenciál pěkně zavařit GPT-5 od OpenAI. Takzvaná éra Gemini 3, jak v tiskové zprávě uvádí sama společnost, začíná s modelem Gemini 3 Pro, jenž se počínaje dneškem postupně zpřístupní všem uživatelům aplikace Gemini a dalších služeb kalifornského softwarového kolosu. „Jde o nejlepší model na světě pro multimodální porozumění,“ píše Google. Rozumí všemu -– od receptů po sportovní videa Gemini 3 Pro dokáže zpracovat text, obrázky, video, zvuk i programový kód současně. Díky kontextovému oknu pro 1 milion tokenů zvládne analyzovat celé knihy, hodinové přednášky nebo rozsáhlé dokumenty najednou. V praxi to znamená zajímavé možnosti využití. Model například přečte a přeloží ručně psané rodinné recepty v různých jazycích a vytvoří z nich digitální kuchařku. Dokáže analyzovat akademické práce a vytvořit interaktivní studijní materiály včetně interaktivních kartiček nebo vizualizací pomocí kódu. Sportovci ocení schopnost modelu analyzovat videa jejich výkonů. Gemini 3 Pro například rozebere záznam tenisového zápasu, identifikuje slabiny v technice a navrhne konkrétní tréninkový plán. V multimodálních testech dosáhl 81% úspěšnosti na MMMU-Pro a 87,6% na Video-MMMU, což potvrzuje jeho schopnost porozumět komplexnímu vizuálnímu obsahu (GPT-5.1 ve stejných testech získalo 76 % a 80,4 %). Nejchytřejší model s výsledky na úrovni PhD Gemini 3 Pro si vede mimořádně dobře v nezávislých testech inteligence. Na uznávaném žebříčku LMArena získal rekordních 1501 bodů Elo, čímž překonal všechny současné AI modely včetně GPT, Claude i čerstvě představeného Grok 4.1. V testu Humanity’s Last Exam, který prověřuje znalosti napříč vědními obory, dosáhl 37,5% úspěšnosti bez použití jakýchkoliv nástrojů. Ještě působivější jsou výsledky v matematice, kde Gemini 3 Pro stanovil nový standard. Na benchmarku MathArena Apex získal 23,4 %, což představuje aktuální světový rekord mezi všemi AI modely. V testu GPQA Diamond zaměřeném na vědecké problémy dosáhl úctyhodných 91,9 % správných odpovědí. Model vyniká také ve faktické přesnosti. V testu SimpleQA Verified dosáhl 72,1% úspěšnosti, což znamená výrazné zlepšení spolehlivosti odpovědí. Google zdůrazňuje, že Gemini 3 Pro odpovídá stručně a přímo, místo obvyklých zdvořilostních frází poskytuje skutečné informace. Speciální mód Deep Think pro ty nejsložitější úlohy Google představil také Gemini 3 Deep Think, speciální režim pro řešení extrémně náročných problémů. V tomto módu model dosahuje ještě lepších výsledků – 41 % na Humanity’s Last Exam a ohromujících 93,8% na GPQA Diamond. Nejpůsobivější je výsledek 45,1 % na testu ARC-AGI-2, který měří schopnost řešit zcela nové, dosud neviděné problémy. Pro srovnání: když tvůrci testu nechali pro stanovení lidské úrovně řešit problémy 400 lidí, byla průměrná úspěšnost jednotlivce 60 %. To dokazuje, že už se AI postupně blíží lidským schopnostem v oblasti abstraktního myšlení. Režim Deep Think bude dostupný pro předplatitele Google AI Ultra, ale až za pár týdnů. Firma totiž ještě musí vyhodnotit rizika na základě zpětné vazby od důvěryhodných testerů. Kde Gemini 3 Pro vyzkoušíte? Model se ode dneška bude postupně rozšiřovat k uživatelům aplikace Gemini. Odběratelé Google AI Pro a Ultra získají přístup také prostřednictvím Režimu AI ve vyhledávači Google Search, který nyní dokáže generovat interaktivní vizualizace a simulace přímo na základě dotazu. Vývojáři mohou s Gemini 3 Pro pracovat přes Google AI Studio, Vertex AI a novou platformu Google Antigravity. Model je integrován také do populárních vývojářských nástrojů jako Cursor, GitHub nebo JetBrains. Google zdůrazňuje, že Gemini 3 Pro prošel nejrozsáhlejším bezpečnostním testováním ze všech modelů společnosti. Vykazuje lepší odolnost proti manipulaci pomocí metody prompt injection a snížené riziko zneužití pro kybernetické útoky. Co na nový model Gemini 3 Pro říkáte vy? 