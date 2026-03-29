Samsung už testuje One UI 8.5 na dalších telefonech. Je mezi nimi i ten váš?

  • Samsung rozšiřuje beta program One UI 8.5 na řadu starších Galaxy telefonů a tabletů včetně řady S24
  • Nadstavba přináší vylepšeného asistenta Bixby, sdílení souborů mezi zařízeními a lepší ochranu proti krádeži
  • Beta program je dostupný v Koreji, USA, Británii a Indii, v Česku se registrovat bohužel nelze

Adam Kurfürst
29.3.2026 20:00
Po měsících testování na vlajkové řadě Galaxy S25 Samsung konečně otevírá beta program One UI 8.5 i pro majitele starších zařízení. Nová verze nadstavby, která je předinstalovaná na nedávno uvedené řadě Galaxy S26, tak postupně zamíří i k těm, kteří si pořídili Galaxy S24 nebo skládačky Z Fold 6 a Z Flip 6.

Která zařízení mají přístup k beta verzi?

Samsung aktuálně nabízí One UI 8.5 beta pro následující modely:

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+,
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Tab S11
  • Galaxy Tab S11 Ultra

Loňské vlajkové modely Galaxy S25 již mají k dispozici osmou beta verzi, zatímco skládačky Z Fold 7 a Z Flip 7 druhou.

Registrace do beta programu probíhá prostřednictvím aplikace Samsung Members, kde se po přihlášení zobrazí příslušný banner. V dubnu by měla beta dorazit na další zařízení.

Co je v One UI 8.5 nového?

Nadstavba přináší řadu zajímavých vylepšení. Asistent Bixby nově lépe rozumí přirozenému jazyku a dokáže najít požadované nastavení, i když nepoužijete přesný název funkce. Praktická je také historie konverzací přímo v aplikaci.

Mezi největší novinky patří funkce Storage Share, která umožňuje přistupovat k souborům z jiných Samsung zařízení přímo v aplikaci Moje soubory. Quick Share zase rozpozná osoby na fotografiích a navrhne jejich sdílení přímo s nimi.

Samsung také vylepšil ochranu proti krádeži – telefon se nyní automaticky zamkne po opakovaném neúspěšném pokusu o odemknutí. Zajímavostí je částečné nahrávání obrazovky, kdy si vyberete pouze konkrétní část displeje, nebo přímá hlasová schránka ukládající zprávy přímo do telefonu.

Z dalších novinek stojí za zmínku vylepšený widget počasí s grafem srážek, index pylů pro alergiky nebo automatické přizpůsobení rozvržení zamykací obrazovky u fotek s lidmi a mazlíčky.

Těšíte se na One UI 8.5?

Zdroje: Samsung, 9to5Google, SamMobile

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

