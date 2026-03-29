Samsung už testuje One UI 8.5 na dalších telefonech. Je mezi nimi i ten váš?

Samsung rozšiřuje beta program One UI 8.5 na řadu starších Galaxy telefonů a tabletů včetně řady S24 Nadstavba přináší vylepšeného asistenta Bixby, sdílení souborů mezi zařízeními a lepší ochranu proti krádeži Beta program je dostupný v Koreji, USA, Británii a Indii, v Česku se registrovat bohužel nelze

Adam Kurfürst Publikováno: 29.3.2026 20:00

Po měsících testování na vlajkové řadě Galaxy S25 Samsung konečně otevírá beta program One UI 8.5 i pro majitele starších zařízení. Nová verze nadstavby, která je předinstalovaná na nedávno uvedené řadě Galaxy S26, tak postupně zamíří i k těm, kteří si pořídili Galaxy S24 nebo skládačky Z Fold 6 a Z Flip 6. Která zařízení mají přístup k beta verzi? Co je v One UI 8.5 nového? Která zařízení mají přístup k beta verzi? Samsung aktuálně nabízí One UI 8.5 beta pro následující modely: Galaxy S24 Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 FE Galaxy S25 FE Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra Loňské vlajkové modely Galaxy S25 již mají k dispozici osmou beta verzi, zatímco skládačky Z Fold 7 a Z Flip 7 druhou. Registrace do beta programu probíhá prostřednictvím aplikace Samsung Members, kde se po přihlášení zobrazí příslušný banner. V dubnu by měla beta dorazit na další zařízení. Co je v One UI 8.5 nového? Nadstavba přináší řadu zajímavých vylepšení. Asistent Bixby nově lépe rozumí přirozenému jazyku a dokáže najít požadované nastavení, i když nepoužijete přesný název funkce. Praktická je také historie konverzací přímo v aplikaci. Mezi největší novinky patří funkce Storage Share, která umožňuje přistupovat k souborům z jiných Samsung zařízení přímo v aplikaci Moje soubory. Quick Share zase rozpozná osoby na fotografiích a navrhne jejich sdílení přímo s nimi. Samsung také vylepšil ochranu proti krádeži – telefon se nyní automaticky zamkne po opakovaném neúspěšném pokusu o odemknutí. Zajímavostí je částečné nahrávání obrazovky, kdy si vyberete pouze konkrétní část displeje, nebo přímá hlasová schránka ukládající zprávy přímo do telefonu. Z dalších novinek stojí za zmínku vylepšený widget počasí s grafem srážek, index pylů pro alergiky nebo automatické přizpůsobení rozvržení zamykací obrazovky u fotek s lidmi a mazlíčky. Těšíte se na One UI 8.5? Zdroje: Samsung, 9to5Google, SamMobile

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi