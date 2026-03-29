Samsung Galaxy S26 Ultra teď koupíte jenom za 28 tisíc! Má to ale háček... Samsung Galaxy S26 Ultra startuje v Česku na 35 699 Kč, šedý dovoz ho nabízí na Heurece od 28 128 Kč — rozdíl přes sedm tisíc Jenže česká distribuce přináší bonusy, výkupní prémie a tříletou záruku, které šedý dovoz nenabídne Privacy Display, ALoP optika a 60W nabíjení jsou největší novinky — ale AI funkce v češtině z velké části nefungují Jakub Kárník Publikováno: 29.3.2026 08:00 Každý rok se tohle opakuje: vlajková loď Samsungu přijde, stojí hodně, a za pár týdnů se začnou objevovat výrazně levnější nabídky z šedého dovozu. U Galaxy S26 Ultra je rozdíl tentokrát obzvlášť výrazný — přes sedm tisíc korun. Jenže u vlajkové lodi za třicet tisíc je volba mezi českou distribucí a šedým dovozem složitější, než se na první pohled zdá. Co S26 Ultra přináší nového Na co si dát pozor Rychlé shrnutí:✅ Šedý dovoz dává smysl, pokud neplánujete využívat Samsung servis, bonusy vás nezajímají a chcete prostě nejlevnější cestu k hardwaru.⚠️ Zvažte českou distribuci, pokud chcete tříletou záruku, Samsung Care+, výkupní bonus až 3 500 Kč za starý telefon nebo dárek za recenzi (vysavač Jet 65 nebo reproduktor Music Frame) — všechno jsou to výhody vázané na IMEI z české distribuce.💡 Hardware je v obou případech stejný — Snapdragon 8 Elite Gen 5, Privacy Display, trojice fotoaparátů s ALoP optikou, 60W nabíjení a 7 let aktualizací. Co S26 Ultra přináší nového Největší novinka letošní Ultry není čipset ani foťák — je to Privacy Display. Samsung integroval ochranu soukromí přímo do hardwarové struktury AMOLED panelu: v režimu Maximum Privacy obsah displeje vidíte pouze vy, kdokoli z boku vidí tmavou obrazovku. Není to softwarový trik ani přilepená fólie, ale skutečná hardwarová funkce bez konkurence na trhu. V MHD nebo kavárně to oceníte okamžitě. Fotoaparát dostаl novou optiku ALoP, díky které má hlavní snímač clonu f/1.4 — oproti loňskému f/1.7 to znamená skoro o polovinu více zachyceného světla. V noci je rozdíl znatelný. Nabíjení po šesti letech překonalo 45W strop a S26 Ultra teď zvládá 60 W, plné nabití za 52 minut. Video dostalo Horizon Lock — horizont zůstane rovný i při dynamickém pohybu, gimbal pro běžné natáčení nepotřebujete. Na co si dát pozor Panel je 8bitový s ditheringem FRC — Samsung v marketingu mluví o miliardě barev, realita je sofistikovaný trik rychlého přepínání. Pro většinu uživatelů je to nepodstatné, ale někteří jedinci mezi námi to mohou pocítit. Čínská konkurence má nativní 10bitové panely. Baterie zůstává na 5 000 mAh — konzervativní volba v době, kdy Xiaomi nebo OnePlus nabízejí 6–7 000 mAh. A velká část AI funkcí — Call Screening, Now Nudge, Scam Detection — v češtině zatím nefunguje nebo funguje omezeně. Nejde přitom o detail, když je AI hlavním prodejním argumentem celé řady. Kupujete vlajkové lodě hned po uvedení, nebo čekáte na první výrazné slevy?