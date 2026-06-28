Kapesní konzole Retroid Pocket Nova je tu! Nabízí pravý 4:3 OLED displej a špičkový výkon za nízkou cenu Hlavní stránka Zprávičky Retroid Pocket Nova přichází se 4,5" AMOLED displejem ve formátu 4:3 a obnovovací frekvencí 120 Hz Pohání ho čip QCS8550, tedy v podstatě varianta Snapdragonu 8 Gen 2 z dražšího modelu Pocket 6 Startovní cena je 229 dolarů (kolem 4 800 Kč), do Česka se ale handheld dostane jen dovozem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Po sérii upoutávek a vcelku rozpačitém roce plném zdražování a rušení modelů má Retroid konečně novou pořádnou novinku. Pocket Nova je herní handheld s Androidem, který sází na dvě věci, jež retro komunita miluje — poctivý formát 4:3 a vlajkový výkon za přijatelnou cenu. A pokud znáte historii značky, je to i tichá náprava jednoho staršího přešlapu. Co Pocket Nova nabízí Proč to stojí za pozornost Cena a dostupnost v Česku Co Pocket Nova nabízí Srdcem novinky je 4,5palcový AMOLED displej s rozlišením 1280 × 960 pixelů, díky kterému vznikne pravý poměr stran 4:3. K tomu přidává obnovovací frekvenci 120 Hz, jas až 500 nitů a slušné barevné podání. Na rozdíl od Pocket 6 navíc přední stranu nekryje sklo přes celou plochu, což část fanoušků Retroidu naopak vítá. O výkon se stará Qualcomm QCS8550 doplněný 8 nebo 12 GB paměti LPDDR5X a 128GB úložištěm UFS 3.1 s možností rozšíření přes microSD. Nechybí stereo reproduktory, sluchátkový jack, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ani port USB 3.1 s podporou výstupu na externí displej až ve 4K při 60 Hz. Doplňuje to baterie 5 000 mAh s nabíjením 27 W, aktivní chlazení a hallové páčky s RGB prstenci. Systémem je Android 13. Proč to stojí za pozornost Klíč je v onom nenápadném čipu. QCS8550 je v podstatě průmyslová (IoT) verze Snapdragonu 8 Gen 2 — tedy vlajkového čipu z roku 2023, který najdete třeba v Galaxy S23. Stejnou výkonovou třídu přitom nabízí i o něco dražší Retroid Pocket 6. Jinými slovy, Nova přináší prakticky stejný výkon do nižší cenové hladiny, což z ní dělá lákavou volbu pro emulaci náročnějších konzolí jako PlayStation 2, GameCube či PSP. Druhý důvod ocení hlavně pamětníci minulých modelů. Pocket Nova je nepřímým nástupcem zrušeného Pocket Mini, kterého trápily problémy s displejem — panel tehdy hlásil formát 4:3 jen pomocí softwarových triků. Retroid se od té epizody očividně distancuje, a to i tím, že novinku nepojmenoval Pocket Mini 3. Pravý 4:3 displej dává u retro her smysl, protože většina starších konzolí v tomto poměru fungovala, takže odpadají černé pruhy po stranách. Jak si Retroid vede s herním výkonem v praxi jsme ostatně rozebírali v recenzi modelu Pocket G2: Retroid Pocket G2 recenze: skvělý Android handheld pro specifické publikum Vašek Švec Ostatní recenze Vašek Švec Ostatní recenze Cena a dostupnost v Česku Základní model s 8 GB RAM startuje na 229 dolarech, dvanáctigigová varianta přijde na 269 dolarů. Za poloprůhledné barevné verze si Retroid účtuje o pět dolarů víc. V přepočtu mluvíme zhruba o 4 800 až 5 600 korunách, jenže to je jen holý kurz. Retroid v Česku oficiálně nekoupíte, takže počítejte s dovozem přes specializované prodejce nebo AliExpress. Datum startu předobjednávek zatím Retroid neoznámil, slíbil ale, že první zájemci dostanou navíc zaoblený zadní kryt a tvrzenou fólii. Na závěr jedna poznámka, kterou u handheldů opakujeme rádi: samotná emulace je v pořádku, ale hry musíte legálně vlastnit. Stahování titulů, které jste si nekoupili, je za hranou bez ohledu na to, na čem je spustíte. Láká vás retro handheld ve formátu 4:3, nebo dáváte přednost klasickému širokoúhlému? Zdroj: goretroid O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní konzole kapesní konzole Retroid Mohlo by vás zajímat Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1.2025 Konečně plnohodnotná konkurence pro Steam Deck? Tohle Lenovo možná příjemně překvapí Adam Kurfürst 15.12.2024 Obří slevy na PlayStation! Cena konzole spadla na minimum, pohádkově levné jsou i skvělé hry Adam Kurfürst 30.5.2024 Nástupce PSP překvapí celý svět. Má umět spouštět hry z PS5! Jakub Kárník 25.11.2024 Zapomeňte na Portal. Sony chystá návrat legendy, nové PSP bude umět přehrávat hry z PS5! Jakub Kárník 2.2.2024 Playstation 5 nebude až do roku 2022. Jak jej přesto sehnat dříve? Jakub Kárník 12.5.2021