Dva nové handheldy od Retroidu jsou tady! Pocket 6 má OLED displej a zvládne Windows hry

Retroid představil dva nové herní handheldy – Pocket G2 a vlajkový Pocket 6

Pocket G2 je první zařízení na světě s čipem Snapdragon G2 Gen 2
Pocket 6 nabízí 120Hz OLED displej a 6000 mAh baterii

Jakub Kárník
Publikováno: 27.10.2025 22:00

Když Retroid před týdnem snížil cenu svého handheldu Pocket 5, bylo jasné, že něco chystá. Teď víme co: čínský výrobce představil hned dva nové herní handheldy – střední třídu Pocket G2 a vlajkový Pocket 6. První z nich je navíc zajímavý tím, že jako vůbec první zařízení na světě používá Snapdragon G2 Gen 2, čip určený přímo pro herní handheldy. Pocket G2: první handheld se Snapdragonem G2 Gen 2 Retroid Pocket G2 je v podstatě upravený Pocket 5 s novým procesorem. Původní Snapdragon 865 (vlajkový čip z roku 2020) nahradil Snapdragon G2 Gen 2, který Qualcomm představil letos na GDC 2025 specificky pro herní handheldy. Podle Retroidu je nový čip téměř dvakrát rychlejší než Snapdragon 865, což znamená plynulejší emulaci náročnějších konzolí jako PlayStation 2, GameCube nebo PSP. Specifikace jsou následující: Displej: 5,5″ AMOLED, 1920×1080, 60 Hz Procesor: Snapdragon G2 Gen 2 RAM: 8 GB LPDDR5x Úložiště: 128 GB (rozšiřitelné microSD) Baterie: 5000 mAh Systém: Android 15 Design zůstal prakticky stejný jako u Pocket 5 – symetrické joysticky, D-pad vlevo nahoře, tlačítka ABXY vpravo. Dostupných je pět barevných variant: GC (bílo-fialová inspirovaná GameCube), 16-bit (Nintendo styl), černá, tyrkysová a žlutá. Cena a dostupnost: Standardní cena je 219 dolarů (přibližně 4 600 Kč), ale kdo objedná během prvních dvou týdnů, zaplatí jen 199 dolarů (asi 4 200 Kč). To je stejná cena, za kterou se nyní prodává zlevněný Pocket 5. První tři barvy (GC, černá, šedá) se začnou posílat 29. října, tyrkysová a žlutá od 5. listopadu. Pocket 6: vlajková loď se Snapdragon 8 Gen 2 Pocket 6 je nejsilnější handheld, který Retroid kdy vyrobil. Pohání ho Snapdragon 8 Gen 2 – vlajkový čip z roku 2023, který najdete třeba v Galaxy S23. To znamená výrazně vyšší výkon než u Pocket G2 – zvládne náročnější Android hry, ale hlavně také emulaci Windows her přes Wine nebo Box86. Specifikace: Displej: 5,5″ AMOLED, 1920×1080, 120 Hz Procesor: Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8 nebo 12 GB LPDDR5x Úložiště: 128 nebo 256 GB UFS 3.1 Baterie: 6000 mAh, 27W nabíjení Porty: USB-C 3.1 s DisplayPort (4K@60Hz), jack 3,5mm, microSD Konektivita: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Systém: Android 13 (což je překvapivě starší než u G2) Zajímavé je, že Pocket 6 běží na Androidu 13, zatímco levnější Pocket G2 má novější Android 15. Důvod není jasný – možná kvůli kompatibilitě s emulátory, ale je to zvláštní volba. Design: zakulacené hrany a kontroverzní joysticky Pocket 6 dostal nový design se zakulacenějšími hranami, připomínající AYN Odin 2 Mini. Pod displejem přibyla řada tlačítek (zpět, domů, M1, M2), po stranách jsou reproduktory. D-pad i tlačítka ABXY jsou nyní obklopená kruhem, což je vizuální změna oproti předchozí generaci. Kontroverzní zůstává umístění joysticků – stále symetrické, oba dole. To je oblíbené u fanoušků retro emulace (připomíná to PlayStation ovladač), ale mnozí by preferovali asymetrické rozložení jako u Xboxu, kde je levý joystick nahoře. Retroid se této diskuzi nevyhnul ani u předchozích modelů a zřejmě se držet symetrického layoutu rozhodl kvůli stávající komunitě uživatelů.

Dostupných je šest barev, včetně známé GC varianty inspirované GameCube.

Cena a dostupnost: kdy a za kolik?

Pocket 6 bude dostupný ve dvou konfiguracích:

8GB RAM + 128GB: 4 400 Kč (předobjednávka) / 4 800 Kč (plná cena)
12GB RAM + 256GB: 5 400 Kč (předobjednávka) / 5 800 Kč (plná cena)

Retroid zatím neuvedl konkrétní datum začátku prodeje – pouze slíbil, že předobjednávky začnou „brzy" se slevou 20 dolarů. Po spuštění ostrého prodeje se cena zvýší na standardní úroveň.

Láká vás vyzkoušet kapesní konzoli?

Zdroj: Retroid 