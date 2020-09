Test sluchátek Realme Buds Air Neo: Prostě málo muziky za málo peněz

Pant jako by v Realme snad vyrobili naopak, takže víčko při otevírání klade odpor, ale zavírá se skoro samo. Při párování či vyhledávání, kdy je potřeba mít pouzdro otevřené, je tedy nutné jej správně držet prsty, aby se nezaklaplo. Pouzdro se dá rovně postavit, ale potřebujete opravdu rovný povrch kvůli úzké základové plošce. Sebemenší “zhoupnutí” znamená uzavření a ukončení spojení. Na horizontální položení rovnou zapomeňte. Pro někoho je to možná malý detail, mě to ale pravidelně štvalo. I při focení produktu do recenze. Třeba Huawei FreeBuds ani s o hodně větším víčkem tento problém nemají.

S bezdrátovými sluchátky od Huawei tady vlastně budu Realme Buds Air Neo porovnávat častěji. Třeba tvarově jsou téměř totožná. Včetně absence špuntů, což je pro mě osobně mínus. Čínští výrobci evidentně nutně potřebovali kopírovat Apple, takže jsme teď z jejich strany ještě někde na konci vlny TWS bez špuntů. V Huawei je nicméně už zavedli a čekávám, že u Realme to nastane taky. Buds Air Neo mají o malinko menší hmotnost než FreeBuds, ale daní za trochu lepší komfort byla výdrž. Tu rozebírám později v samostatné sekci.

Realme Buds Air Neo mají průměrný zvuk

Nadpis tohoto odstavce vlastně říká vše, co je potřeba. Za cenu pod tisíc korun nemůžete u sluchátek, jejichž hlavní technickou předností je bezdrátová konektivita, očekávat zázraky. Vyhrabal jsem doma starší kabelové špunty od Sony za stejnou cenu a hrají lépe. Tím ale nechci říct, že by snad v Realme jejich Buds Air Neo odflákli. Vzhledem k ceně sluchátek jde prostě o nevyhnutelnou věc. Předpokládám, že sluchátka od Xiaomi, kterých je v podobné cenové i parametrové kategorii hodně, na tom budou úplně stejně. Jsme znovu u toho: Málo peněz = málo muziky.

Abych byl konkrétní, tak slabší jsou zejména hloubky alias basy. Výrobce se pokusil je zachraňovat přes “Bass Boost+” přepínač v aplikaci, ale jestli je vám vlastní sluch a oblíbený interpret milý, nezkoušejte ho. Sluchátka se snaží přetlačit zbytek frekvencí hloubkami a výsledkem je zahuhlaný přednes ořezávající výšky. Fyzika měničů je v tomto případě neoblomná. Během testování jsem byl také okolím upozorněn, že jde zvuk ze sluchátek hodně slyšet “ven”.



Aplikace a ovládání

První přepínač v aplikaci jsem nakousl. Na hlavní kartě nástroje Realme Link se k Buds Air Neo objevují ve stejné sekci ještě dva. Game mode údajně zkracuje délku latence, takže můžete slyšet zvuk z her s úplně minimálním zpožděním. To je určitě chválihodné, nicméně jsem neměl rozdíly jak ověřit. Budeme tedy výrobci jeho avizovanou hodnotu 119,2 milisekund věřit. Další přepínač je asi to nejdůležitější, co v aplikaci najdete. Totiž povolení jít nad doporučenou hlasitost. Je to stejné jako u sluchátek od Huawei nebo Samsungu, tedy stejně svazující. Kdybyste neměli aplikaci, nemůžete pustit zvukový výstup úplně naplno.

Milé překvapení pro mě bylo, že Realme sluchátkům dalo hned trojitou variantu poklepání. A to na obou stranách. Bylo přitom vynecháno jednoduché klepnutí, které může být v mnohých situacích způsobeno omylem. Konkrétnímu sluchátku tady můžete říci, co má dělat při dvojitém, trojitém a také při dlouhém dotyku. To je teoreticky šest různých variant příkazů. Píšu teoreticky, protože tolik jich v nabídce není. Realme Buds Air Neo nedisponují potlačením šumu nebo zesílením okolního zvuku, takže nic takového zapnout nejde. Aplikace tedy umí přiřadit ke gestům jen play/pauzu, skákání na další/předchozí skladbu a spouštění asistenta.

Kromě zmíněných možností ovládání ukazuje aplikace v horní části také úroveň nabití baterií v jednotlivém sluchátku. To se hodí pro průběžné informativní sledování, telefon vás pak umí i upozornit, pokud se blížíte úplnému vybití. Indikátor nabití pouzdra tady ale chybí, což je škoda.



Nabíjet budete fakt často

Stejně jako u kvality zvuku se i na tomto místě zákonitě dostavil důsledek nízké ceny sluchátek. A také jejich sympaticky nízké hmotnosti. “Papírově” mají Realme Buds Air Neo zvládnout přehrávat hudbu tři hodiny. Já jsem při testování dosáhl přesně na dvě. Pochopitelně to bylo tím, že jsem si v aplikaci povolil vyšší hlasitost a tu také naplno využil, což není standardní nastavení (nesmysl dnešní doby).

Avizovaných 17 hodin přehrávání i s využitím baterie v pouzdře je tedy reálně někde na úrovni dvanácti hodin. To samozřejmě stačí i na solidní výlet nebo celou směnu v práci, ale počítejte s tím, že nabíjet budete celkem často. Což ale zase na druhou stranu netrvá tak dlouho. Sluchátka jsou z pouzdra nabitá za pár minutek.



Cena a dostupnost Realme Buds Air Neo

Jak už bylo několikrát zmíněno, první TWS od Realme se vešla s cenou pod tisícovku. Konkrétně je to 990 korun, což platí jak pro většinu kamenných i online prodejců, tak i pro oficiální web společnosti. Sluchátka jsou k dostání v barvách Pop White, Punk Green a Rock Red.

Závěrečné hodnocení

Pokud nutně chcete bezdrátová sluchátka ve stylu Air Podů od Apple a přitom za ně nechcete dát víc než tisícovku, máte pár variant. Kromě “noname” pokusů z čínských e-shopů nebo Xiaomi/Redmi konkurentů můžete sáhnout právě po Realme Buds Air Neo. Poměr cena vs. výkon je tu rozhodně dobrý a asi stejný jako třeba u Huawei FreeBuds za trojnásobek nebo u Samsung Galaxy Buds za pětinásobek. Což logicky znamená, že za super cenu dostanete slabší produkt. V kategorii levných TWS si tento kousek od Realme určitě poradí. A jsem zvědavý, co dalšího v kategorii sluchátek čínská firma předvede. Třeba bude příště mířit výš.

Klady + Nízká hmotnost

+ Jednoduchá aplikace

+ Cena

+ Tři druhy gest

Zápory – Průměrná kvalita zvuku

– Krátká výdrž baterie sluchátek

– Nepovedené pouzdro

– Jen s microUSB konektorem

– Jdou hodně slyšet “ven”

Za zapůjčení děkujeme českému zastoupení Realme.