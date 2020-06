Recenze sluchátek Huawei FreeBuds 3: Hrají opravdu skvěle, ale…

Pouzdro sluchátek je velmi elegantní a praktické. Po technické stránce se hodí zmínit nejen USB-C konektor, ale hlavně bezdrátové nabíjení s podporou Qi. Lesklý kotouč tak stačí třeba přiložit i jen na záda kompatibilních telefonů a máte vyhráno. V Huawei se při vymýšlení designu pouzdra údajně inspirovali v přírodě a výsledkem je v podstatě obroušený oblázek. Na takovém tvaru asi není co vymýšlet, krása se prostě znovu ukrývala v jednoduchosti. Sýr Babybel by mohl vyprávět. Osobně mi přijde toto pouzdro do kapsy i do batohu mnohem vhodnější než “váleček”, který ukrývá třeba Galaxy Buds od Samsungu. To je ale samozřejmě dáno designem samotných sluchátek. A u něj už se z mého pohledu o eleganci úplně mluvit nedá.

Kde jsou jako špunty?

Na tomto místě se přiznám, že se mi nelíbil už ani původní design AirPodů a celé vlně sluchátek “s ocáskem” obecně moc nefandím. To ale není hlavní pointa tohoto odstavce. Čínská firma se evidentně snažila americkému vzoru přiblížit až natolik, že hodila za hlavu i špunty. Tedy věc, která snad byla už před lety považována za evolučního nástupce pecek. Sluchátka Huawei FreeBuds 3 dokáží i v “peckovém” provedení hrát velmi dobře a dokonce si v této variantě troufla i na aktivní potlačení hluku, ale tvarem trpí z mého pohledu pohodlnost a přilnavost.

Zatímco u zmíněných Galaxy Buds jsem si bez problému troufl i vyběhnout do terénu, ve FreeBuds 3 rozhodně není důvěra taková. Jihokorejský konkurent navíc do aplikace vložil funkci pro hledání, to jsem u té čínské nenašel. Absence špuntů se také projevuje na pohodlnosti. V mém případě by bylo několikahodinové používání nereálné, bolely by mě uši a pak možná i čelist. Spoluviníkem je tady ale pochopitelně i anatomie a záleží na tvaru boltců konkrétního posluchače. Za mě nicméně mínus za toto rozhodnutí. Stejně jako u pálení slivovice bych se i u sluchátek rád pokaždé peckám vyhnul. O to smutnější je, že “sesterské” FreeBuds 3i špunty mají. Celkově jsou ale na trochu nižší úrovni, takže má z mého pohledu Huawei na trhu dvoje nedotažená TWS sluchátka namísto jedněch pořádných.

Zvukově není (skoro) co vytknout

Když odhlédnu od pohodlnosti a přilnavosti, zvuk na “peckový” design nijak významně netrpí. I bez špuntů hrají sluchátka Huawei FreeBuds 3 v podstatě stejně jako třeba Galaxy Buds+, aniž by se opírala o proslulou značku AKG. Čtrnáctimilimetrové měniče zvládají levou zadní nejnižší basové frekvence i cinkající výšky. Dokonce mi přijde, že jsou Huawei pecky trochu hlasitější než Samsung špunty. Kvůli chybějící silikonové výplni jsou pak ale sluchátka samozřejmě trochu více slyšet v okolí. Není to však nic hrozného.

Dobře dopadl i odvážný tah s aktivním potlačením hluku. To samozřejmě vybíjí trochu více baterii, ale v mnoha situacích opravdu pomáhá. V aplikaci je možné nastavovat i frekvenci kompenzačního šumu, takže si můžete podle uší sluchátka vyladit různým způsobem třeba do metra nebo do restaurace. Například i při jízdě na kole nebo chůzi ve větru pak má uživatel z poslechu hudby nebo telefonování lepší dojem. V takových podmínkách vás pochopitelně moc nepochválí člověk na druhém konci hovoru, ale i tady se sluchátka snaží pomáhat. Řeší to softwarově při analýze šumu a hlasu, ale i pomocí snímání lícních kostí.

Dostáváme se k položce v závorce, na kterou asi čekáte. Opět se uchýlím ke srovnání s Galaxy Buds. Na těle sluchátek Huawei FreeBuds 3 se nedá měnit hlasitost. Při připojení k jakémukoli zařízení (včetně Huawei telefonu s aplikací) jsou v tomto ohledu závislá na příkazech vysílající strany. Když pomineme komunikaci hlasovým asistentem, neexistuje způsob, jak pouhými sluchátky zeslabit nebo zesílit hudbu třeba při běhání nebo v nacpaném voze MHD. Což jsou místa, kde telefon nebo jiné zařízení není úplně pohodlné vytahovat.

Pochvala za aplikaci

Sluchátka je možné po stisknutí tlačítka na pouzdře propojit přes Bluetooth (mimochodem ve verzi 5.1) v podstatě s čímkoli. Pro dokonalou spolupráci s telefonem je potřeba aplikace AI Life. Je jednoduchá a efektivní. Pokročilejší spolupráce spočívá v tom, že aplikace ukazuje například stav nabití obou sluchátek a také pouzdra. Přítomno je také nastavení zkratek pro každé sluchátko. Dvojitým poklepáním se dají vpravo i vlevo provádět různé věci. Už jsme si řekli, že ovládání hlasitosti to bohužel není, ale najdeme zde skok na další skladbu, pauzu, probuzení hlasového asistenta a přepínač pro potlačení hluku.

Po zapnutí aktivního potlačení hluku se objeví zmíněná možnost pro určení frekvence kompenzačního šumu. Na otočném kolečku si prostě může každý najít ve své situaci to nejefektivnější nastavení. Na tomto místě se mohly zobrazovat třeba i informace o konkrétních frekvencích či jiných audio parametrech. Nastavování tak mohlo být zábavnější a vlastně i poučnější. Aplikace nabízí i tlačítko Nápověda, ale karta ukrytá za ním zeje kupodivu prázdnotou.