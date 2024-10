Snapdragon 8 Elite byl oficiálně představen jako první mobilní čipset z dílny amerického kolosu Qualcomm, který je vybaven pouze velkými CPU jádry. Pohánět bude ty nejlepší vlajkové lodě s operačním systémem Android, přičemž bude konkurovat procesorům MediaTek Dimensity 9400 a Apple A18 Pro. Během samotné konference Snapdragon Summit i mimo ni jsme se dozvěděli, v jakých zařízeních se s novým čipem setkáme.

Již velice brzy s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, přímým nástupcem Snapdragonu 8 Gen 3, vyjde hned několik vlajkových lodí od čínských značek. Vypíchnout můžeme třeba řady Honor Magic7 nebo Xiaomi 15, jejichž některé modely by časem měly dorazit také na náš trh. To stejné by mělo platit o OnePlus 13.

@Qualcomm ’s @AlexKatouzian introduces the new @Snapdragon 8 Elite. Latest mobile SoC with 2nd Gen Oryon CPU. This is the chip they compared against PC CPUs for performance. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/3ay8GmX87P

Využití čipsetu Snapdragon 8 Elite potvrdil i jihokorejský gigant Samsung, byť nespecifikoval, do kterých zařízení jej umístí. Předpokládá se však, že nejnovějším počin Qualcommu bude pohánět vrcholný smartphone Galaxy S25 Ultra, jenž spolu se svými dvěma sourozenci dorazí začátkem příštího roku.

Zda i Galaxy S25 a Galaxy S25+ dostanou na zdejším trhu Snapdragon místo Exynosu, je stále předmětem spekulací, jež se v podstatě týden co týden mění. Aktuálně tak ani jednu variantu nemůžeme potvrdit se 100% jistotou.

The next generation of mobile experiences is here. #Snapdragon 8 Elite features the fastest mobile CPU in the world thanks to the @Qualcomm Oryon CPU, paired with the most powerful on-device #AI ever for a smartphone. pic.twitter.com/OwLlB7oNM4

— Snapdragon (@Snapdragon) October 21, 2024