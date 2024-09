Nečekaný zvrat! Řada Samsung Galaxy S25 dostane populárnější srdce, ozývá se

Internetem opět kolují divoké zvěsti týkající se řady Samsung Galaxy S25

Výrobce měl značně přehodnotit svůj postoj k čipsetu, prý využije pouze Snapdragon

Exynos 2500 však nebude zcela zahozen, uplatnění najde u jiných modelů

O řadě Samsung Galaxy S25 se horlivě spekuluje už nyní, přestože jsme od jejího debutu vzdáleni ještě několik měsíců. Poslední zpráva jihokorejského serveru Hankyung přináší úlevu zarytým odpůrcům nepopulárních čipsetů Exynos, podle ní by totiž mohl Samsung překvapit nečekaně rozsáhlou spoluprací s Qualcommem.

Dříve se proslýchalo, že smartphony řady Samsung u řady Galaxy S25 znovu vsadí na kombinaci Exynosu a Snapdragonu, jako tomu bylo v letošním roce. Hankyung nicméně píše, že všechny modely, bez ohledu na region, obdrží očekávaný Snapdragon 8 Gen 4. Prý chce co nejvyšší výkon pro pohánění funkcí Galaxy AI.

Snapdragon 8 Gen 4 by se měl představit v tomto termínu

Aby toho nebylo málo, jihokorejský technologický gigant má znovu navázat partnerství s Qualcommem za vzniku čipu Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy. Ten by opět mohl být krapet rychlejší než standardní verze, a to díky vyšším frekvencím. I přesto se však nepočítá s tím, že by Samsung v benchmarcích překonal Číňany.

Mnozí jsou přesvědčeni, že výhradní použití čipu od Qualcommu může Samsungu značně pomoct s dosažením vyšších prodejů.

Aby bylo jasno, Exynos 2500 se údajně zcela nezahazuje. Podle listu Hankyung jej Samsung může využít ve skládacích telefonech Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7, které by opět měly dorazit v druhé polovině příštího roku.

Myslíte si, že řada Samsung Galaxy S25 v Česku nabídne pouze Snapdragon?

Zdroje: Android Police, Hankyung