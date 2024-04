Samsung dlouhodobě osazuje část telefonů svými čipsety Exynos

Ty mají ve srovnání s čipsety Sanpdragon horší pověst

Mělo se za to, že příští rok bude všude jen Exynos, ale možná to bude jinak

Samsung se dlouhodobě snaží využívat ve vlajkových lodích své vlastní čipsety Exynos. Daří se mu to střídavě s větším a menším úspěchem. Například předloňský Exynos 2200 v řadě Galaxy S22 byl vyloženě nepovedený. Docházelo k přehřívání a různým nestabilitám. Jeho pověsti nepřispěl ani fakt, že sice obsahoval výkonný grafický čip, který ale výrobci her příliš nepodporovali a tak byl uživatelský zážitek spíše rozpačitý.

Dalším důvodem nespokojenosti uživatelů bylo rozdělení světa na oblasti, ve kterých se prodávaly telefony s většinou lepším čipsetem Snapdragon od společnosti Qualcomm a na zbytek světa, na který zbyl Exynos. Evropa byla typicky v tom zbytku s Exynosem.

V červených oblastech byly k dostání Galaxy S21 se Snapdragonem, v modrých s Exynosem

Aby byla situace ještě složitější, nejde jen o to, kdo čip navrhnul, ale i o to, kdo ho vyrobil. Snapdragon vyrábí v menším množství přímo Qualcomm, hlavní kapacitu ale drží TSCM, která má výbornou pověst. Exynos si vyrábí Samsung ve svých továrnách ale zároveň vyrábí i část produkce Snapdragonu.

Čipsety Samsungu nedokázaly uspokojit nároky uživatelů, kteří se ptali, proč dostávají horší hardware. Proto vyšla loňská vlajková loď Galaxy S23 pouze s čipsetem Snapdragon 8 Gen 2. Po dlouhé době dostali všichni zákazníci stejný hardware. Snapdragon 8 Gen 2 byl navíc velice povedený, telefony s ním byly stabilní, nepřehřívaly se a měly dlouhou výdrž na baterii.

Letos využil Samsung opět kombinaci čipsetů Exynos a Snapdragon, ale místo rozdělení geografického to pojal jinak. Základní řady S24 a S24+ osadil čipsetem Exynos 2400 a pro nejvyšší model S24 Ultra použil Snapdragon 8 Gen 3 (v USA a Číně je Snapdragon 8 Gen 3 i v základních řadách, ale to je z důvodu licencí spojených s modemy).

Historické okénko

Rok Qualcomm Výrobní proces Samsung Výrobní proces 2024 Snapdragon 8 Gen 3 4nm Exynos 2400 3nm 2023 Snapdragon 8 Gen 2 4nm Exynos 2300 3nm 2023 Snapdragon 8+ Gen 1 4nm 2022 Snapdragon 8 Gen 1 4nm Exynos 2200 4nm 2021 Qualcomm Snapdragon 888+ 5nm Exynos 2100 5nm 2021 Qualcomm Snapdragon 888 5nm 2020 Qualcomm Snapdragon 865+ 7nm Exynos 990 7nm 2020 Qualcomm Snapdragon 865 7nm Připomeňme si, jak se vyvíjely čipsety Snapdragon a Exynos.

Budoucnost Exynosu

Samsung investoval velké prostředky do vývoje a už letošní model Exynosu byl výrazně povedenější, a i když za Snapdragonem možná mírně zaostává v hrubém výkonu, uživatelé si jinak výrazně nestěžují. I proto se spekulovalo, že příští řada Galaxy S25 bude celá postavena pouze na čipsetech Exynos.

Šéf mobilní divize TM Roh prohlásil, že Samsung pracuje na jedinečném čipu speciálně pro Galaxy. Je pochopitelné, že pro Samsung by bylo výhodné, kdyby se zbavil závislosti na čipsetech, které musí kupovat. Zdá se ale, minimálně podle informací z Digitimes, že Samsung nechce nic uspěchat a ještě jeden rok zůstane u kombinace vlastního čipsetu Exynos a Snapdragonu 8 Gen 4. Jestli bude rozdělení stejné jako u S24 podle modelů nebo geografické, jak to bylo dřív, je otázkou, na kterou nemáme odpověď.

šéf mobilní divize Samsung, TM Roh

Někdo bude asi zklamaný, protože Snapgragon má mnohem lepší pověst, ale osobně si myslím, že Exynos má smůlu v tom, že v poslední době se střídal velmi povedený Snapdragon s mimořádně problémovým Exynosem. A to dokáže zahrát na emoce. Osobně si ale myslím, že pokud Samsung opravdu sjednotí čipset pro celou řadu, bude to ku prospěchu všech. Zmizí rozdělení, kdy velká část software je optimalizovaná pro Smapdragony. Samsung je navíc natolik silná společnost, že je třeba ji brát v potaz. Věřím, že vývojářům aplikací by už stálo za to své aplikace optimalizovat pro Exynos, když by na něm běžely všechny vlajkové Samsungy.

Byli byste raději za telefon se Snapdragonem, nebo vám Exynos nevadí?

Zdroj: Digitimes Asia, 9to5 Google