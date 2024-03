Pokud vás Samsung letos nepotěšil přítomností čipu Exynos 2400 v telefonech Galaxy S24 a Galaxy S24+ a raději tak sáhnete po Galaxy S24 Ultra se Snapdragonem, možná máte vůbec poslední možnost. Leaker OreXda se totiž na sociální síti X nechal slyšet, že jihokorejská společnost plánuje čipsety ve všech třech telefonech opět sjednotit. Namísto Snapdragonu však použije vlastní Exynos.

Zatímco v Evropě jsme na čipy Exynos poměrně zvyklí (výjimkou byla loňská řada Galaxy S23), tak v USA či Jižní Koreji dostávají uživatelé pravidelně křemík od Qualcommu. Vlajkové Snapdragony nejsou pro výrobce zrovna levnou položkou a tak se Samsung údajně rozhodl ušetřit a celosvětově vsadí na dosud neoznámený Exynos 2500.

So currently 2025 Samsung phones will be :

Galaxy Z – Snapdragon Only

Galaxy S – Exynos Only

Galaxy A – Mediatek & Exynos

— Connor / 코너 / コナー (@OreXda) March 1, 2024